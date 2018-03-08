Yetişkin eğitimi - 4

Yetişkin eğitimini verecek eğiticinin, kendine özgü, yeni fikirler üretebilen, konusuna hâkim, hevesli, enerji dolu, kolaylaştırıcı olmalıdır.

İletişim becerileri yeterli, empati yeteneği olan, uzlaşmacı tavırlı olmalıdır. Sesinin tonu, vurgusu, yüksekliği önemlidir. Katılımcılara isimleriyle hitap etmeli, onlarla göz teması kurmalı, ders verilen yerde dolaşmalı, daima olumlu yüz ifadesi taşımalı ve beden diline özen göstermelidir.

Etkili bir sunum yapılabilmesi için, ilgi uyandıracak güçlü bir giriş yapılmalıdır. Konunun anlatılması bittikten sonra konunun özetlenmesi gerekir. Konunun içine verilmesi gereken önemli mesajların üzerinde tek tek vurgu yapılmalı. Hem göze hem de kulağa hitap eden araçların kullanımı gerekir. Katılımcıların aktif katılımın (gösteri, küçük grup, soru sorma vb. metotlarla) sağlanması faydalı olacaktır. Ders anlatımı esnasında katılımcıların isimlerini kullanmak, sorularını mümkün olduğu oran- da cevaplamak, ders notları kullanmak, her slaytta tek bir konu işlemek ve yine her slaytta 5-8 satır yazı kullanmak verimli bir dersin gereklerindendir. Eğitim programı planlı ve organize olmalı, önce ihtiyaçlar belirlenmeli, mevcut durum ve de- ğiştirilecek veya kazandırılacak tutum ve davranışlar belirlenmeli, program hazırlanmasında işçi ve temsilcilerinin görüşleri alınmalı. Programda, hedef, muhteva, öğrenme süreci, ölçme-değerlendirme ögeleri yer almalıdır.

Bilindiği üzere yetişkin eğitiminde amaç, tutum, bilgi ve davranışları istendik yönde değiş- tirmektir. Hedef, ulaşılması istenen gözlenebilir / ölçülebilir tutum, bilgi ve davranışlardır. Bunun için eğitimin muhtevası belirlenirken “Ne, nasıl öğretilmeli” sorusuna cevap verilmelidir.

Muhteva ise, somuttan soyuta, basitten karmaşığa, kolaydan zora, yakın çevreden uzağa doğru sıralanmalıdır.

“Nasıl öğretilmeli?” sorusuna cevap aranırken, hangi modeller örnek alınacak, hangi strateji uygulanacak ve hangi yöntemler kullanılacağı belirlenmelidir.

Bu merhaleden sonra, muhtevaya uygun eğitim araçları belirlenir.

Bunlar da; görsel araçlar olarak: Kitap, broşür, poster, resim, yazı tahtası, slayt, projeksiyon cihazı. İşitsel araçlar olarak: Radyo, teyp, görsel-işitsel araçlar olarak da film video, TV, bilgisayar sunumları seçilebilir.

Yetişkin eğitimlerinde kullanılabilecek eğitim teknikleri: Sunum (Demonstration), vak’a çalışması, drama ve rol yapma, taklit/öykünme / benzetim (simulasyon), küçük grup tartışması, soru-cevap, pratik yapma, saha gezisi, beyin fırtınası (Brain storming), ev ödevi ve bilgisayar destekli öğretim kullanılabilir. Eğitim sonunda değerlendirme şarttır.

Bunun için şunlar göz önüne getirilmelidir: Hedeflere ne kadar ulaşıldı, programın sonuçları, programın etkinliği, bütün katılımcılar hedefe ulaştı mı, programın yetersiz kalan / işlemeyen noktaları var mı, ön test son test karşılaştırması yapılmalı, sertifika ve yetkilendirme eğitimlerinde sınav yapıldıktan sonra sonuçların grupla paylaşılması gerekir.

Yetişkin eğitiminde olumlu bir eğitim atmosferi olunması isteniyorsa aşağıdaki özelliklere dikkat edilmelidir.

Kişilerin değerlerine saygılı, kişiler arası ilişkilere, örgütsel çerçeveye uygun eğitim ortamı, fizikî ortam şartları; rahat, çeşitlilik, hareketlilik imkânları sağlamalıdır, ısı, havalandırma, ışıklandırma, ses düzeni uygun, sandalye ve masalar ergonomik, tuvaletler temiz (Tuvalet kâğıdı, sabun, kâğıt havlu vb. tam olmalı)

Eğitim ortamında kişiler arası ilişkiler güdülenme ve öğrenmeyi etkiler. Onun için; hedefler açık ve net olarak tanımlanmalı, beklentiler ve imkânlar açıklanmalı, soru sorma ve araştırma imkânı verilmeli, dürüst ve objektif geri bildirim verilmeli, saygılı ve anlayışlı olunmalı, demokratik liderlik ve gönüllülük desteklenmeli.

Yetişkin eğitiminde katılımcıların sayısı, sosyo-kültürel özellikleri, öğrenim düzeyleri, daha önce aldıkları benzer eğitimler, tecrübeleri, beslenme tercihleri, sağlık sorunları, özürlülük durumları bilinmelidir.

Eğitim başlangıcında, katılımcılar samimî bir şekilde karşılanmalı, birbirleriyle, eğiticilerle, görevlilerle tanıştırılmalı, katılımcıların beklentileri öğrenilmeli, acil durum planı açıklanmalı, uygun ısınma egzersizleri yapılmalı, uygun dozda, saldırgan olmayan mizah kullanılmalı ve eğitim sonrası izleme yapılmalıdır.