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14 ARALIK 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Yetişkin eğitimi

M. Fahri UTKAN
14 Aralık 2017, Perşembe
17 milyonu aşkın öğrenci örgün eğitim görüyor. Bir iki yazımda ‘Yetişkin Eğitimi’nden bahsetmek istiyorum.

Yetişkin eğitimi konusuna geçmeden önce yetişkin kimdir, sorusuna cevap aramak gerekiyor.

“İnsanlar fikirce, hisçe, zekâca, gabavetçe bir değillerdir.” diyor Said Nursî. (Mesnevi Nuriye, s.127) Kimimizin farkında olduğu kimimizin olmadığı gibi insanlar, farklı davranır, farklı düşünür, farklı yaşar, farklı karar alırlar ve değişik yollarla diğer insanlarla ilişki kurarlar. Aynı zamanda algıları farklı olduğundan konuları farklı anlar ve farklı anlatırlar. Her insanın farklı duyguları vardır, olaylara farklı tepkiler verir ve farklı şekilde sorunlarını çözerler. Farklı konuşur, farklı dinler ve farklı bir şekilde stres yaşarlar. Ayrıca, yetişkinlerin, kendisine, ailesine, topluma karşı sorumlulukları vardır. Asıl işleri öğrencilik değildir ve tecrübe birikimine sahiptirler. Bunlardan başka, yetişkin eğitiminde, yaş, öğrenim düzeyleri farklı, öğrenme istekleri farklı, cinsiyetleri farklı ve farklı ihtiyaçları vardır. Onun içindir ki, yetişkin eğitimi örgün eğitim dışındaki herkesi kapsayabilir. Yetişkin eğitiminin, hedef grupları, hedefleri ve amaçları önceden kararlaştırılıp belirlenmelidir. Böylece eğitimin içeriğini hedef grubun ihtiyaçları belirler. Yetişkin eğitimi sürecinin aşamaları şu şekilde tasarlanmalıdır; farkına var(dır)ma, ilgilen(dir)me, değerlendirme, deneme, benimseme ve uygulama.

Yetişkinin öğrenme ile ilgili özelliklerine bakıldığında şu özellikler öne çıkar: 

• Yetişkinin benlik duygusu gelişmiştir: Bunun için, kendisine saygı duyulmasını bekler ve başkalarının yanında küçük düşürülmek istemez

• Sorumluluk duygusu gelişmiştir: Bundan dolayı, alacağı eğitiminin sorumluluğunu kendisi bizzat duyar ve dolayısıyla sorumsuz gibi görülmekten, otoriter tavırlardan ve özellikle pasif bir eğitimden hoşlanmaz.

• Kendi deneyim/tecrübe birikimlerini eğitimde kullanmak ister: Bunun sonucu olarak; beklentilerine uygun olanı kabul eder ve beklentilerine ters düşenlere direnç gösterir, ilgi duymaz, bazen de öğrenmek istemez.

• Aynı zamanda, yetişkin, öncelikli olarak, kendi sorunlarını çözecek, hemen kullanabileceği pratik ve güncel, ailesi, toplum, meslek sorumlulukları ile ilgili bilgileri ile kendisine maddi kazanç ve statü artışı sağlayacak bilgileri öğrenmek ister.

Bunlardan başka, bir yetişkinin öğrenme ile ilgili diğer özelliklerine baktığımızda; 

• Eğitime aktif katılımda bulunmak ister.

• Eğitimde çeşitlilik ister.

• Olumlu geri bildirim ister.

• Özgüvenini korumak ister.

• Eğitimin kişisel ihtiyaçlarını karşılamasını ister.

• Kendisi ve eğitmen için beklentileri yüksektir.

Bunun için de yetişkin eğitiminde, eğitim, katılımcıların var olan bilgi ve deneyimleri üzerine yapılandırılmalıdır. Değişik eğitim teknikleri kullanılmalıdır, özellikle beceri eğitimleri uygulamalı olmalıdır. Gelişimleri ile ilgili geri bildirim verilmelidir. Eğitim sonuçları onlarla birlikte değerlendirilmelidir. 

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