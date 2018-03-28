AB ile Varna zirvesi

Bulgaristan’ın Karadeniz kıyısındaki liman şehri Varna’da yapılan AB-Türkiye Zirvesi’nde önemli bazı gelişmeler yaşandı.

Bu gelişmelerin başında, gerek tarafların ve gerekse katılımcıların tansiyonu yükseltecek, gerilimi tırmandıracak söz ve davranışlardan uzak durması gelir.

Özellikle Türkiye açısından büyük önem taşıyan bu zirveye, zirvedeki şu isimler katıldı: Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, evsahibi ve AB Dönem Başkanı Bulgaristan Başbakanı Borissov, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker.

Zirvede ağırlıklı olarak ele alınan ve konuşmacıların da üzerinde önemle durma ihtiyacı duyduğu konuları şöylece sıralamak mümkün:

1) Uluslar arası ilişkilerde 44 yıldır adeta düğüm bağlamış hale gelen Kıbrıs meselesi.

2) Türkiye’nin yarım asrı aşkın bir zamandır üyelik müracaatında bulunduğu AB’nin, bu konudaki belirsiz ve çekinceli halinin hâlâ devam ediyor olması. Bununla bağlantılı olarak “Gümrük Birliği”nin güncelleştirilmesi.

3) Başta Suriye ve Irak’tan Türkiye’ye gelen dört bin civarındaki sığınmacıların durumu ve AB’nin finansal yardım vaadi. Konuyla dolaylı bağlantılı olarak, Türkiye’nin Suriye’deki operasyonlarda hassasiyet göstermesi gereken bazı hususlar.

4) AB üyesi ülkelerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik uygulamış olduğu ağırlaştırılmış vize (Şengen Vizesi) sorunu.

5) Türkiye'de bir buçuk yıldır devam eden OHAL, demok- ratikleşme çabaları ile ferdî hak ve özgürlükler noktasındaki gelişmeler.

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Takip ettiğimiz kadarıyla, ele alınan konuların hemen tamamında, yumuşak bir dilin kullanılmasına büyük hassasiyet gösterildi.

Keza, Türkiye’nin arzu ve talepleri ile kimi haklı beklentileri, orada gayet açık bir dil ile ifade edildi. Üstelik, bu talepler (Kıbrıs meselesi ve hürriyetler konusu hariç) saygı ile karşılandı ve bunların zaman içinde yerine getirilmesi gerektiği hususu mükerreren vurgulandı.

Ayrıca, sığınmacılar için Brüksel’de taahhüt edilen 3 milyar Euro’luk mâlî yardımın geri kalan miktarının da belirlenmiş olan prosedür içinde mutlaka Türkiye’ye ödeneceğinin garantisinden söz edildi.

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Varna Zirvesi çerçevesinde yaptığımız bazı tesbit ve değerlendirmeleri de kısaca ifade etmeye çalışalım.

* Türkiye tarafı, haklı olarak AB’ye sitemkâr. “Bizi AB kapısında niye bu kadar bekletiyorsunuz?” diyerek, cevabını bir türlü alamadığı soruları her vesile ile muhataplarına yöneltiyor. Uygulanmakta olan ağır vize şartları için de aynı tondaki sitemlerini tekrarlıyor.

* Devlet temsilcilerimiz, Türkiye’nin “AB genişleme plânı” dışında bırakılmasını veya özel statü ile farklı bir muameleye tabi tutulmasını kabul etmediği gibi, bunu çok sakıncalı bulduğunu her vesile ile iletiyor.

* AB üyesi ülkeler, Türkiye ile bağları koparmak istemiyor. Türkiye gibi büyük ve köklü bir ülkeye ihtiyaç duyuyor. Bundan dolayı da, dışlayıcı bir tavır takınmaktan imtina ediyor. Endişelerin başında ise, demokratikleşme sürecini henüz tamamlayamamış 80 milyonluk Müslüman bir ülkeyi nereye koyacakları, nasıl hazmedecekleri, yani AB ile entegrasyonunu nasıl sağlayacakları hususu geliyor.

* Taahhüt edilen mâlî yardımın devamını bekleyen (şimdilik yumuşak beyanlı durumdaki) siyasî iktidarın, seçim sürecinde, AB üyesi ülkelere yönelik tavrını yine ve yeniden sertleşmesi ihtimalinden endişe ediyoruz.

SONUÇ

AB-Türkiye ilişkileri, konjonktürel olarak da olsa, nisbeten bir yumuşama dönemine girmiş görünüyor. İki taraf da bağları bütünüyle koparma taraftarı değil. Umulur ki, ikili münasebetler daha da düzelerek devam eder. Birliğe illa da üye olmak şart değil; fakat, AB kriterlerini yakalama, hatta mümkünse medeniyette geçme yönündeki çabalara hız verilmesi, öncelikle kendi menfaatimizedir.

Bunu başarabilirsek, onlar peşimize düşer.

İşimiz daha da kolaylaşmış olur.

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@salihoglulatif:

Arkadaş! Eğer doğruya doğru dersen, eğriye eğri deme lüksün var. Şayet, doğru olanı TAKDİR edersen,TENKİDe hakkın var. Allah, seni sırf tenkit ve saldırı için yaratmadı ki! Hem, ne demişler: Bağa bak üzüm olsun, üzüm yemeye yüzün olsun.