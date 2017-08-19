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27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

Alman (Dünya) Harbinin seyri nasıl değişti?

M. Latif SALİHOĞLU
19 Ağustos 2017, Cumartesi
GÜNÜN TARİHİ: Ağustos 1945

İkinci Dünya Savaşı diye kayıtlara geçen insanlık tarihinin en büyük ve en kanlı çatışmasının başlangıçtaki ismi “Alman Harbi” idi.

Zira, ilk başlarda, bir tarafta Almanya vardı, öbür tarafta diğer (İtalya hariç) Avrupa devletleri vardı. Bilâhare, Japonya ile ABD’nin katılmasıyla birlikte, ateş dünyayı sardı ve karşılıklı saldırılar yeni bir dünya savaşına dönüştü.

* * *

1939 yazında patlak veren ve Ağustos 1945’te Japonya’da atom bombasının kullanılmasıyla birlikte fiilen sona eren bu kanlı ve katliâmlı savaş, tam altı sene sürdü.

Savaşın ilk yıllarında, Hitler Almanyası, kesin bir üstünlük sağlamış durumdaydı.

Karşısında başta Rusya, İngiltere ve Fransa olmak üzere, Avrupa’nın diğer bütün devletleri ittifak kurduğu halde, Alman orduları, onların tamamına galebe çalmaktaydı.

Üçüncü yıldan sonra, savaşın seyri peyderpey değişmeye başladı. Şimdi, yaşanan o kritik süreçle birlikte, savaşın genel seyri hakkında önemli bazı bilgileri aktarmaya çalışalım.

* * *

İki yılı aşkın bir süre devam eden Avrupa (Alman) Savaşı, Japonya ve Amerika'nın (ABD) da bilfiil dahil olmasının ardından, Aralık 1941'den itibaren adım adım Büyük Dünya Savaşına dönüşmüş oldu.

Kesintisiz altı yıl müddetle devam eden ve 60 milyondan fazla (bazı kaynaklarda daha fazla) insanın hayatına mal olan II. Dünya Harbi, aslında I. Dünya Harbinin de bir nevi rövanşı ve yarım kalmış bazı hesapların neticesi idi. 

Bu İkinci Büyük Savaş, Alman ordularının 1 Eylül 1939'da sınırı geçerek Polonya'ya saldırmasıyla başladı. Bunun hemen ardından da, peşpeşe olmak üzere şu kritik gelişmeler yaşandı: 

1- Birleşik Krallık (İngiltere) 3 Eylül'de, bir gün sonra da Fransa, Almanya'ya savaş ilân ederek, kanlı boğuşma sahasını genişlettiler. 

2- Rusya ise, 17 Eylül 1939 günü Sovyet Kızıl Ordusuna bağlı birlikleri Polonya'nın doğu sınırına kaydırdı. 

3- Alman ve Rus ateşi arasında kalan Polonya, 27 Eylül 1939'da Almanya'ya teslim oldu. Bu başarıdan cesaret alan Hitler, Avrupa'nın diğer ülkelerine de saldırdı. 

4- Rusya, 1940 Haziran'ında Baltık Ülkelerine (Litvanya, Letonya ve Estonya) tehditkâr bir nota göndererek, onları kendi safına katılmaya mecbur etti. Direnenleri de Kızıl Orduyla dize getirdi. 

5- Avrupa Savaşı, 27 Eylül 1940'den itibaren yeni boyutlar kazanmaya başladı. Almanya ve İtalya, bu tarihte Japonya'yı da yanlarına çekmeyi başardı. Üçlü ittifak kararı alındı. Böylelikle, Asya–Pasifik Cephesi de açılarak, savaş Avrupa kıt'asının dışına taştı ve yeni bir "Dünya Savaşı" mahiyetine büründü. 

6- Japonya'nın bu tavrı Amerika'yı tedirgin etti. Diğer cepheye meyleden ABD, savaş filolarını Hawai adalarında konuşlandırma cihetine gitti. Bu durum, Japonya'yı büsbütün endişelendirmeye başladı. 

7- Japonya saatiyle 8 Aralık (1941) sabahı, ABD’nin Hawai’deki  filolarını bir ani baskın taktiğiyle (Pearl Harbour Baskını) bombardıman eden Japon kuvvetleri, Amerika'ya çok büyük zayiat verdirerek geçici bir başarı kazandı. (Hâşiye)

8- Amerika'nın da bütün gücüyle savaşa katılması neticesi, dünyanın birçok bölgesi yangın yerine döndü. On milyonlarca insanın öldüğü bu savaşta, herkes kaybetti; kazanan, ya da kârlı çıkan taraf olmadı.

.........................................

(Hâşiye) Pearl Harbor Baskını

Almanya safında savaşa katılan Japonya, ABD'nin Hawai'deki Pearl Harbour üssüne ânî bir baskın düzenleyerek, harp tarihinin ender rastlanan safhalarından birini gerçekleştirdi. 

Japon Hava Kuvvetlerine ait 360 uçak, Pearl Harbour üssünü ânî ve çok şiddetli bir bombardımana tâbi tuttu. Öyle ki, 2 saat içinde ABD’ye ait 5 savaş gemisi, 14 vasat gemi ve 200 kadar da savaş uçağı, Hawai'deki karanlık suların derinliğine gömüldü.

Amerika'yı şaşkına çeviren bu şiddetli saldırılar esnasında, ayrıca 2400'ün üzerinde insan öldü.

Bunun üzerine toplanan ABD Kongresi, İkinci Dünya savaşına fiilen girme kararını aldı ve özellikle Japonya'ya misillemede bulunma plânlarını hazırlamaya başladı.

Nitekim, uzun süren çalışmalar neticesinde uçaktan atılabilen atom bombasını üreten Amerika, aldığı darbenin yüz katı büyüklüğünde bir darbeyi Japonya'ya indirme kararına vardı.

1945 yılı Ağustos'unda önce Hiroşima, üç gün sonra da Nagazaki Adasına atom bombası atan ABD, burada yaklaşık 250 bin kadar insanın ölümüne sebebiyet verdi.

***

@salihoglulatif:

Bir deli kuyuya taş atar, onu 40 akıllı çıkaramaz. 40 tane âkil adam toplanır, fikir geliştirir... Bir Tek Adam çıkar, bütün o fikirleri toplar, çöpe atar.

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  • Ali Tam

    19.08.2017 13:57:11

    Bu Dünya'da bütün Dünya ülkeleriyle savasmayi göze almis tek bunu basariyla 600 yil sürdürmüs bir Osmanli var. Daha sonra cok uzak ara farkla bir tek Almanya var! Ne ABD ne Rusya ne Ingiltere ne de baska devlet tekbasina Dünya devletleriyle bir anda savasmaya cüret edemememis ve edemez. Hele Ingilizler en korkak ve en dessas olanlaridir. Gelsin Orta Doguda tek DEAS a karsi savassin asla yapamaz maglup olur zira yürek yok!

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