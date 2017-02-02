Ayasofya’nın gizli ajandası

GÜNÜN TARİHİ 2 Şubat 1935

Bundan 82 yıl evvel, yani 1935 senesi Şubat ayının ilk günlerinde fiilen müzeye çevrilen Ayasofya’nın ayrıca görünmeyen, bilinmeyen yani gizli bir ajandasının bulunduğu muhakkaktır.

Yoksa, şimdiye kadar gelip geçen hükümetlerin, milletin beklentisine cevaben de olsa, bu mâbedi tekrar ibadete açması hiç de zor olmayacaktı.

Esasen, Ayasofya’nın müze olması için çıkarılmış bir kànun maddesi bulunmadığı gibi, bu mâbedin tapusu Fatih Sultan Mehmed adına kurulmuş olan vakfın üzerinde olup, resmen de cami olmaktan çıkarılmış değil.

Dolayısıyla, keyfi Bakanlar Kurulu Kararına mukabil şimdi çıkarılacak bir Bakanlar Kurulu Kararnâmesiyle, Ayasofya, kısa süre içinde tekrar ibadede açılabilir.

Peki, zahirde pek kolay gibi görünen bu yola niçin gidilemiyor.

Demek ki, herşey göründüğü gibi değil.

Demek ki, ortada çok gizli bir ajanda var ve bu da tek başına iktidara gelen “dindar hükümetler”i bile korkutup meseleye ciddiyetle eğilmekten uzak tutuyor.

Bu sebeple, arkası karanlık, mahiyeti meçhul bu muammalı vaziyetin tarihî arkaplanı hakkındaki bazı düşüncelerimizi burada sizinle paylaşmak istiyoruz.

Dört-beş yıllık restorasyon

Ayasofya’nın, restorasyon bahanesiyle cami olmaktan çıkarılıp müzeye çevrilmesi yıllarında (1930-35), Türkiye’nin kimi yabancı devletler tarafından tehdit edildiği, hatta bazılarıyla savaşın eşiğine gelindiği noktasındaki tesbitlerde, araştırmacıların çoğu hemfikirdir.

Bazı tarihçi ve araştırmacılar ise, Türkiye tarafının o devletlere bir nevi jest yaparcasına Ayasofya’yı müzeye çevirmek sûretiyle savaş tehlikesini bertaraf ettiğini söylüyor.

Bu konuda hacimli bilgilere sahip olan Prof. Mehmet Çelik de, aynı yöndeki kanaatini beyan ediyor. Her ne ise...

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Bizim bu konuda hiçbir yerde açık izahını göremediğimiz, bulamadığımız önemli noktalar ise şunlardır:

1) Türkiye’yi o tarihlerde hangi devletler tehdit etti?

2) Söz konusu tehdidin asıl sebebi, dolayısıyla ülkeleri savaşa tutuşturacak derece önemli görülen meselenin mahiyeti neydi?

3) Ayasofya feda edilmeden de, taraflar arasında müzakereler yapılarak, yani “sulh yoluyla” görüşmelerde bulunularak mesele halledilemez miydi?

İşte, güvenilir hiçbir kaynakta bulamadığımız bu can alıcı suâllerden özellikle 1’inci ve 3’üncünün en açık, en güvenilir cevabını sadece ve sadece Bediüzzaman Said Nursî’nin Lem’alar isimli eserinde bulabildik.

Bu eserin tam da 1934’te telif edilen 16. Lem’âsında yer alan İkinci ve Üçüncü Meraklı Suâller bölümünde kat’î bir kanaat ile anlıyoruz ki:

1) O tarihlerde, dahilde “heyecanlı bir vaziyet-i siyasiye” vücuda gelmiş. Zahiren dine taraftar gözüken bir iktidar değişikliğiyle bağlantılı olduğu anlaşılan bu vaziyet karşısında, Bediüzzaman Hazretleri öyle bir beyanda bulunuyor ki, “Bazı zatlar hayret içinde hayrette” kalmışlar.

2) O tarihlerde Türkiye’yi tehdit edenlerin başında “İngiliz ve İtalya gibi ecnebi hükümetler” geliyor ki, bu koalisyon kuvvetin içinde Yunan ile Fransız hükümetlerini de görmek pekâlâ mümkün.

3) O günlerde “Hizmet-i Kur’âniyemize mühim zarar verecek” mahiyette bir “harp belâsı” tehlikesi zuhûr etmiştir. Üstad Bediüzzaman, bu haricî tehdit ve tehlike karşısında yine acip bir tavır takınarak baştaki “mübtedi-münafık hükümetler lehinde taraftar” çıkıyor ve bu meselenin barış yoluyla, yani “âsâyişle halledilmesi” için duâ ediyor.

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Bir türlü anlaşılamayan nokta ise şudur: Devletler arasında savaş sebebi olacak kadar önem arz eden asıl mesele nedir?

Keza, var olan krizi diplomatik görüşmeler yoluyla halletmek varken, mesele nasıl dönüp dolaşarak Ayasofya’ya gelmiş ve niçin bu mâbedin kurban edilmesi cihetine gidilmiş?

Görüldüğü gibi, mesele fevkalâde mühim ve bir o kadar da esrarengiz. Ama, kıyamete kadar da sürse, bu dâvânın peşini bırakmamaya “azm û cezm û kast” eylemişiz, biiznillah...

@salihoglulatif: Ayasofya’nın derdi bizim derdimiz. Onun hicrânı bizim hicrânımız. Onun hali bizim halimiz. Ahd û peymân ettik: Bu, bizim vazgeçilmez dâvâmız.