“Bedelli”ye olağanüstü ilgi var

Bir önceki yazıda “Bedelli Askerlik” kapısının açık tutulması ve biriken ilgi, talep ve beklentilerin mutlaka karşılanması gerektiğine dair düşüncelerimizi ifade etmiştik.

1.9.2017 tarihli o yazı, öyle bir alâka gördü, öyle bir paylaşıldı ki, doğrusu kendimiz de şaşırıp kaldık.

Teknik bilgi tablosunda da görüldüğü üzre, sadece şahsî Twitter hesabımızdaki kısmını binlerce kişi beğenip paylaşmış ve 32 binden fazla okuyucu ilgi ile takip etmiş.

Bu durum gösteriyor ki, bedelli askerlik konusu, fevkalâde ciddî ve geniş bir kitlenin meselesi ve beklentisi halini almış. Biz de, halkımızın alabildiğine yoğunluk kazanan bu yöndeki beklentisine tercüman olmaya çalıştık, çalışıyoruz.

Bilvesile, çeşitli kanallardan bize ulaşan vatandaşlarımızın konuyla ilgili duygu ve düşüncelerini yansıtan mesajlarını kısmen edite ederek, bunları buradan bir kez daha ilgililerin ve bilhassa yetkililerin dikkatine sunuyoruz.

Konu, inşaallah yeniden Bakanlar Kurulunun gündemine alınır ve Bedelli Askerlik ile ilgili ideal mânada bir çare-çözüm yolu bulunmaya çalışılır... İşte, bilhassa sosyal medya üzerinden bize ulaştırılan mesajlardan bir demet...

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Yaşım 30. Üniversite mezunuyum. 1.5 yıllık evliyim ve 6 aylık bebeğim var. Aynı zamanda taşeronda kadro bekliyorum. Bu durumda nasıl gitmeli askere? (Burak)

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Bedelli, bugüne kadar mükerrer çıktı; istenirse yine çıkar. Bundan da kimsenin bir kaybı olmadı. (Kerim)

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Askerlik çağına girenler, bir bedel ödeyerek, hem devlete, hem millete, hem askeriyeye kuvvet verebilir. (İshak)

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Latif Bey. Bedelli ile ilgili şimdiye kadar gördüğüm en doğru, en güzel yazı. Tebrikler. (Emre Zeybek)

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Bedelli askerlik, bana göre sosyal adâletsizliktir. (Ahmet Ünsal)

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Bedelli askerlik konusunda harikulâde bir yazı olmuş. Kesinlikle bedelli askerlik uygulaması mantıklı temeller üzerine oturtularak, gençlerimize sadece belli zamanlarda değil, tıpkı 3 yıl yurt dışında ikamet etme şartını sağlamış olanların 1000 Euro gibi, ortalama bir ücretle bedelli askerlikten yararlandırılmalıdır. (Nurullah)

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Sayın Salihoğlu. Tüm "Bedelli Askerlik" bekleyenler adına, 1 Eylül günkü yazınızdan dolayı teşekkür ederiz. Sizin gibi yazarların kalemleri ile inşallah bedellinin geleceğine inanıyoruz. (Saim Ceylan)

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Abi, yüreğine sağlık. Çok güzel bir yazı olmuş. Tebrik ederim. Yaşım 30. 8 yıldır evliyim. 3 yaşında engelli oğlum var. Bırakıp gidemiyorum. Zamanında askere gidemedim. Zengin değilim. Bedelli çıkarsa, babamdan kalan arabayı mecburen satacağım. İnşallah yetkililer sesimizi duyar sayenizde. Allah razı olsun. (Ümit Sancar)

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Üstadım, 1 Eylül günkü yazınızı az evvel okudum. Bedelli Askerlik bekleyen biri olarak, size minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Bir mevzu, ancak böylesine objektif ve hüsnüniyet ile kaleme alınır. Malûmunuz, bu konuda çok muzdarip vatandaş var. Ben de bunlardan biriyim. Yaşımız 30’a dayandı. Yeni iş kurduk. Vergimizi veriyoruz. Evliyiz, çoluk çocuğa karıştık... Zamanında okul, vs. gidemedik askere. Ben de çok isterdim. Ama olmadı; şimdi de olmuyor, ne yazık ki. (S... S...)

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Mecburi sebeplerden dolayı, askerlik görevimizi zamanında yerine getiremedik. Yaş 29’a geldi. Özel bir sektörde çalışıyorum. Askere gitsem, iş ve aile düzenim bozulacak. Lütfen bizlere destek olun. (Eray Değer)

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28 yaşındayım, evliyim, bir kızım var. Üniversiteden mezun olduktan sonra, özel bir firmada yazılım uzmanı olarak çalışmaya başladım. 6 buçuk yıldır aynı şirkette çalışıyorum. İşimi seviyorum. Şu an iki kredi ödüyorum. Askere gitsem, işimden ayrılmak zorunda kalırım. Ailem perişan olur. Döndüğümde, aynı işi bulmak da kolay değil. 15 Temmuz’da darbecilere karşı sokaklara indik; ihtiyaç olsa yine ineriz. Vatanını, milletini seven bir Türk genci olarak, önümüzde duran askerlik sorununu çözülmesi için bize yardımcı olmanızı istiyoruz.. (Doğuş Uçanok)

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Halkın büyük bir kesimini ilgilendiren bu konuyu objektif şekilde nazara verdiğiniz için, teşekkür eder, iyi bayramlar dileriz. (Nur Gül)

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34 yaşındayım. 2 çocuğum var. Ev kredisi ödüyorum. Başka çıkar yolum yok. Allah razı olsun, ses verdiğiniz için. (İbrahim Tuğ)

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Elinize, kaleminize sağlık. Gerçekten taleplerimizi yansıtan önemli bir yazı olmuş Bedelli Askerlik bekleyen biri olarak, teşekkür ederim. (Fatih Birikim)

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Abi, bu yazınız için size ve Y. Asya’ya teşekkür ederim. Sayenizde, devletimiz sesimizi duyar inşallah. Müthiş bir yığılma (bakaya) var. (Umut Alperen)

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Abi Allah razı olsun. Şu mübarek günlerde, bayram zehir oldu. İş güç gitti, aile dağıldı perişanız. Lütfen bir çare. (Mehmet Bulanık)

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İyi bayramlar. Bedelli Askerlik için verdiğiniz destekten dolayı Allah razı olsun. Yaşım 35 ve mecburi sebeplerle gidemedim, şimdiye kadar. (Murat, Veteriner)

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25 yaş ve üzeri için, geniş kapsamlı bedelli istiyoruz, bekliyoruz. Saygılar. (Ahmet Güven)

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İşimi zar-zor buldum. Sınavdı, okuldu, yaş geldi geçti. Borçlar beni bekliyor. Gitsem, borçlarımı kim ödeyecek? (Fatih Kaşıkçı)

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Bedelli çıksın da, önümüze bakalım. Siz hiç 50. dakikada maçtan çıkıp, 89. dakikada tekrar oyuna giren futbolcu gördünüz mü? Özel sektör çalışanıyız. Anlayın halimizi. (By Abartacus)

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Profesyonel ordu için bedelli askerlik gerekli. (Emre Demir)

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İşimizi gücümüzü kurduk, evlendik. Şu durumda kira, kredi, eş, çocuk, hasta anne-babayı ve de dükkânı bırakıp nasıl gideyim? İnanın GBT cezası yüzünden, şehir dışına çıkamaz oldum. (Esnaf Bekaya)

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Bedelli askerlik, keyfi değil mecburi bir hal aldı. İnşallah çıkar da sıkıntılarımız biter. (İdris)

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Babam yok, annem hasta, kardeşim de askerde. Ben kiradayım. 8 nüfusa bakmam gerekiyor. Çok ihtiyacım var. Lütfen sesimizi daha gür duyurun. (Hasan)

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Binlerce bedelli bekleyen var. Gereken desteğin verilmesini rica ediyoruz. (Burak Gökbulut)

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Hasta bakıyorum. Bakacak başka kimsemiz yok. Bu halimizi isteyen herkes gelip görebilir, kontrol edebilir. (İbrahim S.)

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Bu bir vatan borcudur. Ama, özellikle askerlik yaşı geçmiş olanlar için bir çare bulunsun istiyoruz. (Hakan Erdoğan)

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Teşekkürler. Diğer gazete ve gazetecilerin de aynı duyarlılığı göstermelerini bekliyoruz. (Gökhan)

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Yazılan mesajlardan bir kez daha anladım ki, Bedelli Askerlik isteyenlerin çoğunluğu, zengin çocukları değil; işini kaybetmek istemeyen gençlerimiz... (Lamia Ayhan)

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Bu konuyu dile getirdiğiniz için, Allah sizden bin kere razı olsun, Latif Bey. (Utku Can Çakır)

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Eylül'ün ilk “Bedelli” köşe yazısı: “Bedelli'nin dünü, bugünü, yarını...” @salihoglulatif, Bayramınız mübarek olsun. (Ferhat Doğan)

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Teşekkür ederiz. Büyük bir kitlenin sesi olduğunuz için. (Ömer Ayman)

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@salihoglulatif:

Askerlik, asla kaçınılmaması ve ihmal edilmemesi gereken bir vatan ve millet borcudur. Mümkünse bilfiil yapmalı; değilse ve zarurî sebepler varsa, bu borcu bilbedel ödemeli.