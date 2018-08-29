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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Belgrad’tan Mohaç’a...

M. Latif SALİHOĞLU
29 Ağustos 2018, Çarşamba
Kànunî Sultan Süleyman’ın en az on senesi, Osmanlı Ordusu’nun başında olarak seferlerde geçti. Bu seferlerin çoğu zaferle neticelendi. Belgrad ile Mohaç, bu zaferlerden iki örnek.

GÜNÜN TARİHİ 29 Ağustos 1521-26

Babası Yavuz Sultan Selim’in yerine Osmanlı tahtına geçen Kànunî Sultan Süleyman, ilk seferini Belgrad üzerine yaptı.

Toplam 5 ay süren bu uzun seyr û sefer esnasında, bugün Sırbistan'ın başkenti olan Belgrad şehir-kalesi 29 Ağustos 1521’de fethedildi.

Sultan Süleyman, 1522’de ikinci seferini Rodos, üçüncü seferini ise Macaristan’a bağlı Mohaç üzerine düzenledi. Yaklaşık yedi ay süren bu sefer esnasında da Mohaç’ta büyük bir zafer kazanıldı: 29 Ağustos 1526.

* * *

46 yıllık uzun saltanatı müddetince toplam 13 sefere çıkmış olan Sultan Süleyman’ın 10 yıldan fazla ömrü bu seferlerde geçti.

Bu arada şunu da hatırlamakta fayda var: Saltanat süresinin rekoru Muhteşem Süleyman’da iken, ordunun başında en çok sefere çıkma rekoru ise onun ceddi olan Sultan Fatih’e ait.

Günümüzde, hakikatten ve ciddiyetten uzak bir şekilde, bazı film ve dizilerde anlatılan “Kadın-Harem düşkünü Süleyman” ile gerçek Süleyman arasında dağlar kadar fark var.

Bir husus da şudur: Durup dururken Avrupa içlerine doğru sefer düzenlenmiş değil. Hemen hepsinin de o zamana göre meşrû ve geçerli bir takım sebepleri var.

Bu hatırlatmalardan sonra, tekrar Kànunî’nin Belgrad ve Mohaç seferlerine dönelim.

* * *

Osmanlı’nın yükselme devresine yarım asra yakın bir süre ile hükmeden Sultan Süleyman, devletin başına geçer geçmez stratejik hedefleri tesbit etmeye ve bunların fethi üzerinde mesai sarf etmeye başladı.

O tarihde Orta Avrupa’nın en stratejik merkezlerinden biri Belgrad idi. O da ilk seferini bu merkezin fethine göre tasarladı.

Osmanlı Ordusu, 18 Mayıs 1521’de sefere çıktı. Donanma kuvveti Tuna Nehri’nden giderken, Kanunî de karadan ilerleyerek Belgrad önlerine geldi. Kuşatma Temmuz’da başladı. Ağustos başında dış kaleye girildi. Kadir Gecesine denk gelen 29 Ağustos’da ise iç kaleye de girilerek Belgrad fethedilmiş oldu.

Sefer dönüşü, Belgrad halkından da bir kısmı İstanbul’a getirtilerek Belgrad Ormanları civarındaki köylere iskân edildiler.

Belgrad zaferinden sonra, Macaristan yolu da açılmış oluyordu ki, beş yıl sonra da Macaristan üzerine sefer yapıldı.

* * *

Kànunî, başta Fransa olmak üzere çevre toplulukları üzerinde türlü baskılar kuran Macaristan Kralı 2. Lajos ile Alman Kralı Şarlken üzerine esaslı bir sefer hazırlığına başladı.

1526’nın 23 Nisan’ında  harekete geçen Osmanlı ordusu, sürekli şekilde yağan bahar yağmurları ve sellerle boğuşarak Macaristan yolunda ilerlemeye devam etti.

Osmanlı’nın gelişini haber alan Macar Kralı, Ordu-yu Hümâyun’u 29 Ağustos günü Mohaç'ta karşıladı. İki ordunun muharebesi ancak iki saat kadar sürdü. Kesin bir zaferle sonuçlanan bu savaştan sonra, Macar Krallığı tarihe karışmış oldu.

* * *

Sultan Süleyman’ın önemli diğer seferleri de kısaca şöyle: Viyana Seferi: 10 Mayıs-16 Aralık 1529. Alaman Seferi: 25 Nisan-21 Kasım 1532. Irakeyn Seferi: 11 Haziran 1534-8 Ocak 1536. İtalya Seferi: 17 Mayıs-22 Kasım 1537. Boğdan Seferi: 8 Temmuz-27 Kasım 1538. Budin Seferi: 20 Haziran 1541-27 Kasım 1542. Estergon Seferi: 23 Nisan-16 Kasım 1543. İkinci İran-Irak Seferi: 29 Mart 1548-11 Aralık 1550. Nahçevan Seferi: 28 Ağustos 1553-31 Temmuz 1555. Zigetvar Seferi: 1 Mayıs-7 Eylül 1566.

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