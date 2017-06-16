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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Cenâb-ı Hak, Hamza Abiyi istismar ettirmedi

M. Latif SALİHOĞLU
16 Haziran 2017, Cuma
Yeni Asya gazetesinin adeta ölüm-kalım mücadelesi verdiği 1990 senesinin üzerinden 27 yıllık bir zaman aralığı geçti.

O kritik süreçte, omuzlarına çok ağır bir mesuliyet yükü bindirilerek, karanlık emeller için âlet ve istismar edilmek istenen mübarek zât ise Emirdağ’lı Hamza Emek idi.

Hamza Ağabey, Yeni Asya ile adeta ölümcül bir rekabete tutuşan bir gazetenin (şimdi naylon olan Yeni Nesil) başına getirilip monte edilmek istendi. Gûyâ, hem Mehmet Kutlular’a rakip, hem de Üstad Bediüzzaman’a yakın, hatta vekil konumunda bir “Demokrat Nur Talebesi” diyerekten...

Ne var ki, Cenâb-ı Hak, bu mübarek insanı o karanlık çehreli komitacıların elinde bırakmadı; onun istismar edilmesine müsaade etmedi ve tam 27 yıl önce bugün onu yanına alarak, tertemiz şekilde kurtarmış oldu: 16 Haziran 1990.

* * *

Bu hususla alâkalı yukarıda ifade etmiş olduğumuz kanaati, daha evvel Hamza Abinin muhtereme kızları Şirin Hanım ile de paylaştık.

Kendisi de, buna hayret ve taaccüp ederek, bir cihette hak verdi.

Bu hadisenin ibretâmiz bazı yönleri daha var. Bir kısmı şöyledir:

1957 doğumlu Şirin Hanımın ismini bizzat Üstad Bediüzzaman koymuş. Meğerse, aile 3. evlât olarak erkek beklerken, yine kız olmuş. Üstad “Onun ismini Şirin koyalım ki, gözünüzde de Şirin gözüksün” demiş.

Şirin Ablamız, 1990’da Hacca gidiyor. Babası ile araları gayet iyi ve telefonda sıklıkla görüşüyorlarmış.

Kendisi Mekke’de iken, telefonlar kesiliyor. Babasına bir türlü ulaşamıyor. Merak ile araştırıp öğreniyor ki, babası geçirdi ânî kalp krizi neticesi, 16 Haziran günü vefat etmiş.

Şirin Abla bunları naklederken, söz arasında da şunu söyledi: Babam, vefatından çok kısa bir süre önce Y. Nesil gazetesinin başına, yani Mehmet Kutlular’ın yerine getirilmişti. Ancak, orada görev yapmaya kader-i İlâhî müsaade etmedi.

İşte, onun bu anlattıklarına binaen, biz de bu meyandaki kuvvetli kanaatimizi kendilerine aşağıdaki şekilde ifade ettik. Bilvesile, burada tekraren zikredelim.

* * *

Bir aktör olarak, ya da aktif şekilde siyasete girip de aldanmayan, yanılmayan, şahsî menfaat zebunu olmayan, hata işlemeyen, harama-günaha girmeyen, şüphesiz ki pek nâdir insan var. Bediüzzaman Hazretleri’nin tâbiriyle “Ömer ibni Abdülâziz-i Emevî ve Mehdî-i Abbâsî gibi harikulâde bir zühd-ü kalbi olmalı ki, aldanmasın.” (19. Mektup)

İşte, Üstad’ının tensibiyle yıllarca Emirdağ DP İlçe Teşkilât Başkanlığı yapan merhum Hamza Emek Ağabey de, kendi çapında girmiş olduğu siyaset âleminde boğulmayan ve aldanmayan o nâdir bahtiyarlardan biridir, kanaatindeyiz.

Bunun için, öncelikle onu bu vazife ile tavzif eden zâta bakmak, onu yakından tanımak gerekiyor.

İşte o zât, asrın sahibi ve müceddidi, tâbir-i âherle ‘Âhirzamanın Bediüzzamanı’dır. Ki, Cenâb-ı Hak onu birçok meziyetlerle tezyin etmiş. 

Meselâ: Muhatabını iyi tanımak. Mizacını, karakteristik özelliklerini keşfetmek. Adeta insan sarrafı olmak. Kiminle nasıl ve ne şekilde muhatap olacağını bilmek. Kimi hangi hizmetlerde istihdam edeceğini isabetle görmek. Vesâire...

Galip kanaatimiz odur ki, Hz. Bediüzzaman, siyaset gibi gayet netameli, fevkalâde riskli, bir yönüyle çok “su kaldıran” bir hamur ve son derece sarsıcı, aldatıcı, câzibedar yönleri bulunan bir mayın tarlasında tavzif edeceği bir talebesi, tam itimada şâyân bir şahsiyet olmalı ki, o vazifeyi bihakkın yapsın, yapabilsin.

Emirdağlı Hamza Emek, işte o mutemed, güvenilir, aldanmaz ve aldatmaz sâdık talebelerden biri olduğunu, esasen hayatî tecrübelerle de ortaya koymuş ve bunun fiilî ispatını yapmıştır. 

Üstadının vermiş olduğu dersin ve vazifelendirmenin hakkını vermeye âzamî derecede dikkat ve hassasiyet göstermiştir.

Böylelikle, daire içinde gayet çetin görünen bir imtihanı başarıyla vermiş ve bu meyanda bir istikamet, bir sadâkat timsâli olmuştur.

* * *

Evet, bir “Demokrat Nur Talebesi” olan Hamza Emek Ağabey, 1980’li yılların sonlarında Yeni Bosna’da bizim de içinde bulunduğumuz kalabalık bir meclisin huzurunda aynen şunları nakletti: "Üstadımız Bediüzzaman Hazretlerinin tensib ve tasvibiyle, Demokrat Parti Emirdağ İlçe Teşkilâtında vazife aldık. Bir gün Mehmed Çalışkan ile beni çağırdı ve 'Kardaşlarım, sizler benim ve Risâle-i Nur'un bedeline gidin Demokrat Partiye kaydolun' dedi. Biz de kaydolduk ve bilâhare yine onun izni ve rızasıyla Teşkilât Başkanlığı vazifesinde bulundum.

“...Bazı kimseler, dedikodu şeklinde yaydılar ki, 'Üstad, Demokratları terk etti, onlardan yüz çevirdi, desteğini geri çekti, vesaire...' Bunun aslı esası yoktur. Üstad, zaman zaman Demokratlara kızıp hiddet etmekle beraber, yine de onları desteklemeye devam etti, hele hele bir başka cereyana zerrece meyil göstermedi.”

Son olarak, Bayram Yüksel’in Son Şahitler-3'te yer alan ifadelerinden bir bölüm: "(Halkçılar gibi) Demokrat milletvekilleri de Üstadın ziyaretine gelirlerdi. Üstadın onlarla görüşmesi ise (Halkçılardan) daha farklıydı. Onlara, 'Biz Nurcular, sizi destekliyoruz. Ben sizi tutuyorum' derdi. Misâller verirdi: 'Hamza Emek benim talebemdir, hem de Demokrattır' diye Demokratlara anlatırdı."

(Not: Aktardığımız bilgileri te'yiden, ayrıca bakınız: Son Şahitler-2: 421-427) 

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Yorumlar

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  • Özdemiroğlu

    16.06.2017 11:38:45

    (2) Üstad Hz. Lerinin siyasi duruşunda en çok yalpa yapanlar Lahikaları ve siyasi mevzuları çok araştırmayan kardeşlerimizdir.Üstadın siyasi anlayışını sadece Euzü billahimineşşeytani ve siyaseti olarak siyasi konulara Demokratlar Döneminde girmeyen kardeşlerimiz, ila maşallah çoğu birer siyaset dehası(!) kesildiler.Ancak satırdan değil,sadırdan yapılan değerlendirmeler. Ne diyelim, Allah insaf ve iz'an versin.

  • Özdemiroğlu

    16.06.2017 11:33:48

    Üstad Hz. lerinin Demokrat çizgi ile tespit ve hatt-ı hareketi konjüktürel ve herhangi bir hesap ve korkuya dayanan bir tavır değil, memleketimiz, Nur hizmetleri,vatan ve İslamiyet, hatta millet için faydalı gördüğü için yapılan tercihtir.

  • süleyman ALIÇ

    16.06.2017 10:02:40

    Salih abey selam ve hürmetler. Rahmetli Hamza EMEK abeyle ilgili bir hatıramı paylaşmak istiyorum. yıl 1980 Ö.TUNCAy, A. VAPUR. S. CEBECİ ile beraber İsparta Mevlidinden dönerken Emirdağına uğradık Hamza Abeyi ziyaret ettik o günde rahatsız olmasına rağmen büyük bir muhabbetle bizi karşıladı hepey sohbetten sonra ali abey siyasetle ilgili bir şey sordu hamza abeyde " kardeşim biz sıradan kuru bir siyaset yapmadık bana ilçe başkanlığı teklifi gelince onlara dedimki ben bir düşüneyim sonra size haber veririm diyerek Üstadıma sormak üzere ertesi gün gitmeye hazırlandım fakat ben evden çıkmadan sabahın erken bir saatinde kapımız çalındı üstadımızın talebesi (ben ismini unuttum S.Alıç) kardeş geldi hamza kardaş üstadımızın selamı var verilen görevi kabul etsin dedi diyerek bu Vatan Millet ve Din için yapılan bir işti bu günkü siyasetciler hepsi dünya menfaatleri için çalışıyorlar " mealinde bir hatırasını nakletmişti Allah tüm nur talebelerine ve ehli imannın mevtalarına rahmet eylesin

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