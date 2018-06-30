Cenaze gerginliği

Bazı konularda dünya birincisi olduğumuz, şüphe götürmez bir gerçek.

İşte bakın, şu “cenazeye iştirak” meselesini bile elektrik yüklü bir tartışma, hatta bir kutuplaşma sebebi haline getirmeyi başardık ki, bir başka dünya ülkesinde örneğine her halde rastlayamazsınız. Bravo bize!

Biliyorsunuz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, valilere yeni bir tâlimat gönderdiğini ve bundan böyle anamuhalefet partisi il başkanlarının şehit cenazelerindeki protokole alınmaması gerektiği söyledi. Haliyle, bunun üzerine küçük bir kıyamet koptu. Böylesi bir uygulamanın mümkün olup olmadığı noktasındaki tartışmalar, bütün şiddetiyle devam edip gidiyor.

Bu yeni gerginliğin nasıl bir seyir takip edeceği ve nasıl bir sonuca bağlanacağı hususu şimdiden kestirilemiyor. Allah sonunu hayreylesin.

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Sayın Soylu gibi, DP-DYP kökenli mûtedil olarak bilinen bir siyasetçinin takınmış olduğu bu tavır, ne yazık ki ciddî endişelere sebebiyet verdi. Pek çok kimseyi “Soylu böyle yaparsa, varın gerisinin siz düşünün” tedirginliğini doğurdu. Zira, böyle bir şeyin kalıcı şekilde uygulanması mümkün değil. Bir yerde ya bitecek, ya bitecek. Başka da çıkarı yoktur bunun.

Evet, “Şu partinin temsilcileri cenazeye katılmasın, protokole alınmasın” tâlimatı, asla kabul edilemez. Esasen, yenilir-yutulur cinsten değil. Aksine, dünyanın her tarafında geçerli olan, hatta teşvik edilen şey şudur: Bir cenazeye, hele terör kurbanlarının cenazesine, hele hele şehit cenazelerine mümkün olduğunca yüksek oranda katılımın sağlanması istenir ve arzu edilir. Düşünün ki, Fransa’daki terör kurbanları için dünya liderleri toplanarak Paris’te birlik gösterisinde bulundular ve teröre karşı güçlü bir mesaj verdiler.

Dünya böyle iken, biz tam tersini yapıyoruz. Tekellüflü tevillerle, muhalif partilerin terörle bağlantıları, hatta teröre destek oldukları iddia ediliyor ve bunun üzerine “Cenazeye katılmasınlar!” mesajı, yahut tâlimatı veriliyor. Bu tarz bir tutumun, faydadan çok zarar vereceği kanaatindeyiz.

Ha, terörle bağlantılı olan parti bellidir. Ona da, hukuk çerçevesinde devlet, demokrasi zemininde de seçmen gereken dersi vermeli. Bu sınırı aşan-taşan müdahaleler de, aynı şekilde faydadan ziyade zarar verebilir.

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“Terör” bağlantısı iddiasıyla, kendi kafasına göre siyasetçileri cezalandırmayı planlayan iktidar mensupları, gerçekte bu meselede kendileri sâbıkalıdır ve öncelikle cezalandırılması gereken yine kendileridir. Zira, onlar 2009-2015 yılları arasında “Kürt Açılımı”, yahut “Çözüm Süreci” diye isimlendirilen 5-6 yıllık zaman zarfında, terör örgütlerinin bütün faaliyetlerine seyirci kaldılar. Dahası, valilere ve kaymakamlara “Karışmayın! İlişmeyin! yönünde, tâlimat üstüne tâlimat verdiler.

Terör örgütü de, bu süre içinde yığınak yaptı, hendek kazdı, bariyer kurdu, vesaire... Sonuçta, yüzlerce şehit ile binlerce insanın kanı aktı, canı yandı, evi-barkı yıkıldı. Arada olup biten garabetleri ise, yazıp saymaya bile gerek yok. İşte, şayet şehit cenazelerine katılmaması gerekenler varsa, öncelikle o dönemin “teröre seyirci” gafil siyasileri olmalı.

Ama, o defteri açmaya gerek olmadığı gibi, bu mânada yeni gerginliklere sebebiyet vermeye de hiç lüzum yok. Teröre karşı, bütün partilerin ve bütün bir millet olarak yekvücut durmaya, kararlı bir duruş sergilemeye, cenazelere iştiraki de olabildiğince arttırmaya çalışmak, şüphesiz ülke ve millet menfaatine en uygun, en yarayışlı bir davranış biçimi olsa gerektir.

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GÜNÜN TARİHİ: 30 Haziran 1993

İ. S. Çağlayangil

Dı­şiş­le­ri es­ki Ba­kan­la­rın­dan İh­san Sab­ri Çağ­la­yan­gil, 30 Haziran 1993’te An­ka­ra’da ve­fat et­ti. Çağ­la­yan­gil, Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ya­nı sıra, ay­rı­ca Ça­lış­ma Ba­kan­lı­ğı, Cum­hu­ri­yet Se­na­to­su Baş­kan­lı­ğı ve Cum­hur­baş­ka­nı ve­kil­li­ği gi­bi ö­nem­li gö­rev­ler­de de bu­lun­du.

12 Eylül Darbesi esnasında, Çağlayangil, Senato Meclisi Başkanı’ydı; aynı anda Cumhurbaşkanlığı görevini vekâleten yürütmekteydi.

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@salihoglulatif:

Madem devir tâlimat devri, o halde benden de bir tâlimat: Sayın Valiler! Devletin hakimini-savcısını teröristlerin ayağına götürerek Habur sınır kapısında kurdukları ÇadırTiyatrosunda yüz kızartıcı oyunlar sahneleyen arsız-yüzsüz politikacılar, şehit cenazelerine zinhar alınmaya.