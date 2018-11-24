"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 KASIM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Cihad-ı Ekber ilânı; sonun başlangıcı-2

M. Latif SALİHOĞLU
24 Kasım 2018, Cumartesi
GÜNÜN TARİHİ 23 KASIM 1914

Hiç hesapta yokken bir emrivâki kendini aniden savaşın ortasında bulan Osmanlı Devleti, Sultan-Halife Mehmed Reşad'ın 23 Kasım 1914 tarihli fermânıyla Cihad Fetvâsı ilân etti.

Şeyhülislâm Ürgüplü Hayri Efendinin hazırlatmış olduğu ve bazılarınca "Cihad-ı Ekber" diye de isimlendirilen cihad fetvâsı, Fetvâ Emini Ali Haydar Efendi tarafından Fatih Camii avlusunda toplanan asker ve sivil kalabalığa hitaben okundu. 

Bilâhare bir beyannâme ile matbu olarak da neşredilen ve dünyanın hemen her tarafındaki Müslümanlara dağıtılması istenen bu cihad fetvâsı, hemen hiçbir ülkede makes bulmadı. 

İşte, İslâm devletleri ve toplulukları tarafından hakkıyla sahiplenilmeyen, dolayısıyla maksadına vâsıl olmayan bu fetvâ, ana hatlarıyla şu beş maddeyi ihtiva ediyordu: 

1) Padişahın cihad emrine herkesin katılması farzdır. 

2) İslâm Hilâfetini ortadan kaldırmak isteyen Rusya, İngiltere ve Fransa'nın idaresi altında olan bütün Müslümanların bu devletler aleyhine birleşmesi şart olmuştur. 

3) Bu farziyete rağmen cihada katılmayanlar ağır cezaya düçâr olacaklardır. 

4) İslâm (Osmanlı) askerini öldüren yukarıdaki devletlerin tebaası Müslüman askerler, büyük günah işlemiş olurlar. 

5) İngiltere, Fransa, Rusya, Sırp, Karadağ hükümetleri idaresinde bulunan Müslümanların, İslâm Devletine yardımcı olan Almanya ve Avusturya aleyhine harp etmeleri, bu devletin zararına olacağı için büyük günah sayılır. 

Yalnızlığın bazı sebepleri

İslâm dünyasından beklediği desteği alamayan Osmanlı Devleti, Dünya Savaşı’nda bir bakıma yalnız başına kalarak Almanya ve Avusturya'nın yanında (Rusya ve İngiltere'ye karşı) harbe iştirak etmek durumunda kaldı. 

***

Osmanlı Şeyhülislâmı Ürgüplü Hayri Efendi’nin hazırlatmış olduğu ve bazılarınca "Cihad-ı Ekber" diye de isimlendirilen meşhûr cihad fetvâsı, Fetvâ Emini Ali Haydar Efendi tarafından Fatih Camii avlusunda toplanan asker ve sivil kalabalığa hitaben büyük bir heyecan ve helecân ile okundu. 

***

İslâm âlemi nazarında yaşanan bu yalnızlığın birçok sebebi vardı. Bunları kısaca aşağıdaki şekilde sıralamak mümkün: 

1) İran ve Afganistan dışındaki Müslüman ülkelerin hemen tamamı sömürge durumundaydı. Afganistan, Rusya'nın baskısı altındaydı. Şiâ olan İran ise, hiçbir zaman Osmanlı veya bir başka Müslüman ülkenin yanında savaşa girmiş değildi. 

2) Osmanlı'nın iki Hıristiyan ülkenin yanında yer alması, diğer Hıristiyan ülkelerle savaşılmasına mânevî engel teşkil ediyordu. 

3) Dünyadaki Müslümanların hemen tamamı, bu süreçte nisbeten yoksuldu, fakr û zaruret içinde yaşıyordu. 

4) Müslümanlar, Fransa, Rusya ve İngiltere'ye karşı koyacak silâh ve mühimmat imkânına sahip değildi. 

5) İttihatçıların içinde Türkçülük/Turancılık damarının kabarmış olması, başka unsurdan olan dindar toplulukları bile Osmanlı merkezî hükûmetinden soğutmuştur.

Zafere gitmek kolay mı?

Fetvanın İslâm dünyasında bulduğu makes, yukarıda da temas ettiğimiz üzere son derece zayıf kaldı. Müslümanlardan sağlanan destekler, münferit olmaktan (Şeyh Sünûsî gibi) öteye gidememiştir. 

Bu durumda, neredeyse 200 senedir hiç zafer kazanmamış olan Osmanlı ordusunun, dünya çapında yaşanan bu yeni büyük savaşta bir başarı elde etmesi hiç de kolay olmayacaktı. 

Gerçi, yanında Almanya gibi güçlü bir devlet vardı. Fakat, İtalyan Harbi ile Birinci ve İkinci Balkan mağlûbiyetlerinin neticeleri düşünüldüğünde, Osmanlı'nın zafer kazanması pek mümkün görünmüyordu. 

Bununla beraber, düşman kuvvetlerinin Çanakkale Boğazı ile Bitlis Boğazını geçememiş olmasını, yine de mühimsemek gerekir.

Okunma Sayısı: 109
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Öğretmen borçlu ve mutsuz

    Bütçe mesaisi aralıksız 12 gün sürecek

    'Trump, yalan söylüyor'

    Galatasaray sahasında beraberliğe razı oldu

    Müslümanlara saldırı planladığı iddia edilen kişi hakkında karar

    New York Times Yayın Kurulu'ndan dünyaya Arakan çağrısı

    Ekim 2017'den bu yana en düşük seviyesini gördü

    'Bu görüşmeler Filistin halkının davasını sırtından bıçaklamaktır'

    Suudileri İsrail için savundu

    Sınırda ağlatan kavuşma

    Geleceğe güvenle bakmak için İslâmî eğitim şart

    Bağışıklık Sistemi Meyve ile güçlenir

    Şehit Muhammed Can Sevim ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Yemenli babaların tek hayali...

    Türkiye’de en temel korku ekonomi

    300 cezaevinde 250 bin tutuklu

    Şanlıurfa Risale-i Nur’la buluştu

    BM, Kaşıkçı cinayeti için uluslararası soruşturmaya sıcak bakıyor

    Suudi Arabistan'a en çok silah satan ülkeler hangileri?

    Zarif: ABD ile zaman kaybetmeye gerek yok

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Camide saygı duruşu!!!
    Ahmet BATTAL

    “Kemalizm sahalara dönüyor” mu-2
    Genel

    Öğretmen borçlu ve mutsuz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Cennette üzüntü nasıl telâfi edilir?
    Ali FERŞADOĞLU

    “Eski hal muhal“ ne demektir?
    Kübra ÖRNEK

    Öğretmenler Günü mü?
    Said YÜKSEKDAĞ

    Gençliğinden, şikâyetçi olan bir ihtiyarın hikâyesi
    Genel

    Hadisleri doğru anlamak
    Risale-i Nur'dan

    En büyük muallim: Hz. Muhammed (asm)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.