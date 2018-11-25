Cihad-ı Ekber ilânı; sonun başlangıcı-3

GÜNÜN TARİHİ 23 KASIM 1914

Osmanlı'nın Birinci Dünya Harbine girmesi, birtakım emrivâkiler neticesi oldu. Devlet ve millet, bir anda kendini bu fecî savaşın ortasında buldu. Tuhaflığa bakın ki, meselenin hükümete intikali ve bakanlar kurulunun gündemine gelmesi, birkaç cephede fiilî savaş başladıktan sonra ancak mümkün olabilmiştir. İttihatçı çığırtkanların baskısı sonucu, kabine savaş kararını almak zorunda kaldı. Karara itiraz eden bazı bakanlar görevlerinden istifa etti...

Bu arada, Evkaf Nazırlığına da vekâlet eden Şeyhülislâm Ürgüplü Hayri Efendi, bütün Müslümanları savaşmaya dâvet eden bir fetva hazırladı. 14 Kasım 1914'te Fatih Camii meydanında toplanan asker ve ahaliye hitaben okunan bu fetva metninde, Müslümanlar mal ve canlarıyla cihad etmeye dâvet edilirken, bilhassa İngiltere, Fransa, Rusya, Sırbistan ve Karadağ'da yaşayan Müslümanlar, esaretleri altında bulundukları yönetimlere karşı isyana teşvik ediliyordu. Bunun yanı sıra, Müslümanların müttefik devletlerden Almanya ve Avusturya'ya zarar verecek davranışlardan uzak durmaları isteniyordu.

Son olarak da, bu fetvâya uymayanların ağır vebâl ve günah işlemiş olacağı ihtarında bulunuluyordu. Pek işe yaramayan ve ağır şartlar gereği makes bulmayan bu cihad fetvâsını, İttihatçı bozuntuları gazetelerden "Cihad-ı Ekber" ismiyle yaydılar ve öyle de propaganda yaptılar. Oysa, fetvâ metninde "Cihad-ı Ekber" tâbiri hiç yer almıyordu. Ancak, bu fetvâ şiddetli propagandanın etkisiyle, tarihî kaynakların çoğunda bu haliyle kayıtlara geçti ve maalesef halen de pekçok kimse tarafından bunun "Cihad-ı Ekber" olduğu zannediliyor. Yanlıştır. (Bkz: İ. Hami Danişmend'in Osmanlı Tarihi Kronolojisi-IV: 419)

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Dönemin ağır şartlar sebebiyle pek makes bulmayan söz konusu cihad fetvâsını, İttihatçılar tarafından gazetelerden "Cihad-ı Ekber" ismiyle yaydılar ve öyle de propaganda yaptılar. Oysa, fetvâ metninde "Cihad-ı Ekber" tâbiri hiç yer almıyordu.

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Savaşın ortasına düştük

Temmuz ayı sonlarında (1914) Avrupa'da patlak veren Birinci Dünya Harbine Osmanlı Devletinin de katılacağına dair ortada açık bir delil yoktu. Siyasîler, böylesi bir gelişme olacağına pek ihtimal vermiyordu. Balkan Savaşı’ndan henüz yeni çıkan ordunun da ne bu konuda bir öngürüsü vardı, ne de bir hazırlığı.

Ne var ki, başlangıçta hiç hesapta olmamasına rağmen, Osmanlı Devleti hem savaşın tam ortasına sürüklendi, hem de en ağır faturayı ödemek durumunda kaldı.

Yüz yıldır sırrı tam olarak çözülemeyen bu hadisenin başlangıç safhasında şunlar yaşandı:

* Alman Amiral Wilhelm Souchon'un kumandası altındaki Goeben ve Breslau isimli savaş gemileri, İttihatçı hükümetin izniyle Çanakkale Boğazı’ndan Marmara'ya giriş yaptılar.

* Almanya, bu esnada Rusya ve İngiltere ile savaş halindeydi. Osmanlı, henüz tarafsızlığını bozmamış ve savaşa iştirak etmemişti.

* O gemilere zarar verilmemesi için, hemen ertesi gün bunların satın alındığı ve Osmanlı donanmasına katıldığı ilân edildi.

* Gemilere derhal Osmanlı bayrağı çekildi ve Goben'e Yavuz, Breslav'a da Midilli ismi verildi.

* Yine aynı Alman amiral tarafından ve idare edilen bu gemilere, ayrıca dokuz savaş gemisi daha ilâve edilerek güçlü bir filo teşkil edildi.

* 27 Ekim (1914) günü Karadeniz'e açılan bu savaş filosu, iki gün sonra (29 Ekim) Rusya'nın Sivastopol, Odesa, Kefe ve Novorossis limanlarını bombaladı ve Rus donanmasına ateş açtı.

* İşte bu beklenmedik hadise, Osmanlı Devleti’ni fiilen savaşın içine, hatta orta yerine doğru sürüklemiş oldu.

* İki gün sonra Kafkas sınırını aşarak Osmanlı ordusuna taarruz eden Rusya, 3 Kasım günü itibariyle Osmanlı'ya savaş ilân etti.

* Bir emrivaki ile karşı karşıya kalan Osmanlı hükümeti ise, tam bir çaresizlik ve şaşkınlık içinde Almanya-Avusturya ittifakının yanında ve Rusya-İngiltere devletlerinin karşısında olmak üzere, bu büyük harbe katıldığını bütün dünyaya ilân etti.

(NOT: Yıllar sonra ortaya çıkan bazı bilgi ve belgelere göre, İngiltere ile Rusya’nın, Osmanlı’yı yıkmak için daha evvelden gizliden anlaşmaya varmışlardır. Bkz: Mim Kemal Öke, Gizli Belgelerle Abdülhamid Devri ve İngiliz Ajanı Yahudi: Vambery.)