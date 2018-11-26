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26 KASIM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Cihad-ı Ekber ilânı; sonun başlangıcı-4

M. Latif SALİHOĞLU
26 Kasım 2018, Pazartesi
GÜNÜN TARİHİ: 23 KASIM 1914

Osmanlı Devleti’ni parçalayıp sonunu hazırlayan bu büyük savaşın başlangıç noktasındaki şu sır hâlâ çözülebilmiş değil: Osmanlı donanmasına kumanda eden Amiral Souchon'a Rus limanlarını bombalaması ve gemilerine ateş açılması emrini kim niçin verdi? 

Her ne kadar, bu emrin Bâbıâli veya Bâbıseraskerî tarafından verilmiş olduğu iddia edilmekte ise de, bu iddia yüz yılı aşkın süredir hâlâ ispatlanabilmiş değil.

* * *

Osmanlı Devleti, resmen değil, ama—bir emrivâki neticesi—fiilen Birinci Dünya Savaşı’na girmiş oldu. Emrivâki ise şu şekilde gelişti: Alman asıllı Osmanlı Amirali Souchon, mahiyeti anlaşılmayan şaşırtıcı bir hareketle, 29 Ekim günü (1914) Rus limanlarını bombardıman ettirir. 

Almanya'dan henüz satın alındığı ilân edilen Goeben (Yavuz) ve Breslau (Midilli) isimli savaş gemilerinin de iştirakiyle Karadeniz'e açılan Osmanlı donanması, Rusya'nın Odessa, Sevastopol ve Tedosya limanlarını bombalamaya başlar. 

Bunun üzerine, Çarlık Rusya’sı da harekete geçti ve Osmanlı'nın Kafkasya'daki sınırını savaş birlikleriyle geçerek şiddetli mukabelede bulunur. 

Böylelikle, Osmanlı Devleti kendini apansız bir şekilde Avrupa'da çoktan (28 Haziran'da) başlamış olan Birinci Dünya Harbi’nin ortasında bulur. 

Oysa ki, Osmanlı donanmasının Rus limanlarını bombaladığından, hükümetin ve hükümetin başında bulunan (aynı zamanda Dışişleri Bakanı) Sadrâzam Said Halim Paşa'nın dahi haberi yoktur. 

(Bu arada, bir süre önce seferberlik ilân edildiği için Meclis'in faaliyetine son verilmiş ve bütün selâhiyet hükümete verilmişti.) 

Evet, ortada Meclis yok, sadece İttihatçıların gölgesinde bulunan bir sultan (M. Reşad) ve yine İttihatçıların baskısı altında icraat yapan bir hükümet vardı. 

Hükümetin başında bulunan Sadrâzam Said Halim Paşa, olup bitenleri duyunca, son derece müteessir oldu. Çok kahırlandı ve Sultan Reşad'a 30 Ekim günü gidip istifasını sundu. Ancak, bu istifası kabul edilmedi ve bekletildi. Hemen ardından, Said Halim Paşa Köşk'ünde toplanan Bakanlar Kurulu, istifanın geri alınmasını istedi. 

Bunun üzerine, Said Halim Paşa, Enver Paşa’dan malûmat istedi. Bir bakıma hesap sordu. Zira, ülkesinin savaşa girmesini, asker kanının akıtılmasını kesinlikle istemiyordu. Oysa, şimdi izahı müşkil bir emrivâki ile karşı karşıya kalınmıştı. 

Enver Paşa da, heyetin huzurunda yemin billah ederek, limanların bombalama emrinden habersiz olduğunu, kendisinin de böyle bir emri vermediğini söyledi. 

Ne var ki, artık "defacto" olmuş ve Osmanlı Devleti istese de, istemese de bu eminsiz ve emânsız harbe girmişti. 

Yine de, Said Halim Paşa, Almanya ile üç ay kadar evvel yapılan anlaşmanın bir saldırı anlaşması olmadığını, o anlaşmanın sadece "müşterek müdafaa" şeklinde olduğunu izah etti ve bu sınırlar içinde hareket edilmesini istedi. 

Heyetin aynı fikirde ittifak etmesi üzerine, istifa dilekçesi geri alındı ve cephelerde gerekli tedbirlerin alınması için harekete geçildi.

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