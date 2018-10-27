Cuntanın kıyıp biçtikleri

Demokrasiyi hançerleyerek hür iradeyi komaya sokan 27 Mayıs (1960) Cuntası, önce iktidardaki Demokratları kıyıp biçtiler. Ardından orduyu lağvettiler. Binlerce subayı ordudan attırdılar.

Hemen ardından, üniversitelere yönelerek akademisyenlerin çalışma hayatına ağır bir darbe vurdular. Çeşitli üniversitelerde görev yapan 147 öğretim üyesini vazifeden alarak akademinin canına okudular: 27 Ekim 1960.

Böylelikle, ortada güven-emniyet diye bir şey bırakmadılar. Yetişmiş siyasileriyle, subaylarıyla, akademisyeniyle vatana, millete çok büyük kötülük yaptılar.

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Yüzlerce vatansever Demokratı Yassıada’ya toplayıp zindanlarda çürütmeye çalışan darbe cuntası, Genelkurmay Başkanı da dahil olmak üzere, önce 235 Ge­ne­ral i­le A­mi­rali top­lu­ca istifaya, yahut e­mek­li­ olmaya mecbur etti: 3 Ağustos 1960. Bir süre sonra alt kademede olanları da kıyıp biçmeye başladı. Şubat 1961’e gelindiğinde, orduda atılanların yekûnunun 5200’ü geçtiği görüldü. Bu vakıa, kısaca “E­min­su­lar Hâ­di­se­si” olarak isimlendirildi. Tam ismi şöyle: “Emekli İnkılâp Subayları.”

Başkomutanların da başını yediler

Olacak şey değil; ama, ekseriyeti albay ve binbaşılardan müteşekkil olan darbe cuntası, ilk etapta Başkomutanları olan, yani Genelkurbay Başkanlığı makamında bulunan Rüştü Erdelhun Paşa’yı tutsak edip bütün rütbelerini söktüler. Onu rütbesiz er seviyesine indirgediler. Ardından, onu da Yassıada’ya sevk ederek türlü hakaret ve işkenceler altında yargılayıp en ağır şekilde cezalandırdılar.

Darbe cuntası tarafından 3 Ağustos’ta emekliye sevk edilenler arasında, iki ay kadar evvel (6 Haziran’da) Genelkurmay Başkanlığı’na getirilen Org. Ragıp Gümüşpala da vardı.

Gümüşpaşa, 27 Mayıs Darbesi esnasında 3. Ordu Komutanı olarak Erzurum’da bulunuyordu. Darbenin yapıldığını haber alınca, Cemal Madanoğlu’nu kast ederek “Ben bir Korgeneralin emir-komutası altına girmem” diyerek darbe cuntasına gözdağı verdi. Cuntacılar, bunun üzerine gece yarısı İzmir’e gönderdikleri bir uçakla emekli Kara Kuvvetleri Komutanı Cemal Gürsel’i getirtip darbe komitasının başına monte ettiler.

Gümüşpala, 3 Ağustos’ta ordudan atılınca siyasete girdi ve Adalet Partisi’nin kurucu Genel Başkanı oldu. Bu görevde iken de hiç rahatlık verilmedi; çok ağır baskılara mâruz bırakıldı. 5 Haziran 1964’te İstanbul'da geçirdiği kalp krizi neticesi vefat etti.

Üniversiteler de hedefte

Darbe Cuntası, zalimane ve gaddarâne bir şekilde Meclisi ve orduyu lağvettikten sonra, bir adım daha ileri giderek bu kez üniversitelere el atmaya başladı.

Bu Komitenin, 27 Ekim 1960’ta işine son verilen öğretim üyeleri hakkında çıkartmış olduğu 114 sayılı kànun için ise “Vazifeden Affına Dair Kànun” tâbiri kullanıldı.

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İhtilâlci komite, 27 Mayıs 1960 günü yaptığı askerî darbe ile, önce hükümeti devirdi ve ülkenin idaresine el koydu. İktidardan düşürdüğü DP'lilerle en hasmane bir şekilde mücadeleye girişti. Böyle bir durumda, silâhsız olanların silâhlı olanlara karşı yapacağı herhangi bir şey yoktu.

Nitekim, o günün şartlarında, tıpkı siyasîler gibi akademisyenlerin de eli kolu bağlı durumdaydı. Bu sebeple, cuntanın üniversiteler üzerindeki "kitabına uydurduğu" totaliter baskısına karşı hiçbir öğretim üyesi çıkıp da herhangi bir mukabelede bulunamadı.