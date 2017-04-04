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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Darbe karşıtlarına Pakistan’dan bakmak

M. Latif SALİHOĞLU
04 Nisan 2017, Salı
Türkiye’de kimlerin demokrat, kimlerin darbeci olduğunu anlamak pek kolay değil.

Çünkü, yarım demokrat kişiler gibi, yarı darbeci olan zihniyet mensupları da var. Bunlar, tablonun netliğini bozuyor; zihinleri karmaşık bir hale getiriyor.

Özetle, işine geldiği zaman demokrat kesilmek ve işine geldiği zaman darbeden yana tavır koymak, en azından darbe tasarrufunu hoş görmek, yahut zulümlerine sessiz-suskun kalmak, sözünü ettiğimiz karmaşanın, muğlaklığın, bilinmezliğin en bâriz bir göstergesidir.

Ama, yine de bu yarım-yamalakları bir şekilde tanımak mümkün. Meselâ, başka ülkelerdeki darbelere ve darbecilere nasıl baktıklarını, gelişmeler karşısında nasıl tavır takındıklarını araştırıp öğrenerek...

İşte, bu noktada kardeş Pakistan’da yaşanan darbeler ve bilhassa Butto Ailesinin başına gelenler karşısında, bizdeki fikir ve siyaset sahiplerinin nasıl bir tutum sergiledikleri hususu, son derece önemli bir ölçü ve kıstas teşkil ettiğini söylemek mümkün.

* * *

Burada “Günün tarihi” itibariyle yaşananları da hatırlatarak, konuyu özetlemeye çalışalım: Kardeş Pakistan'ın devrik Başbakanı Zülfikâr Ali Butto, darbeciler tarafından 4 Nisan 1979’da idam edildi.

1928 doğumlu Butto, 1971-73 yılları arasında Pakistan'da devlet başkanlığı, ardından 4 yıl müddetle Başbakanlık yaptı.

Butto'yu siyaseten mağlûp edemeyeceğini anlayan iç ve dış mihraklar, dindar orduyu onun aleyhine sevk ederek, 1977'de iktidardan düşürdüler. (Aynen, 1960 Türkiye'sinde olduğu gibi...)

Darbeciler tarafından uzun süre yargılanan Butto, nihayet 1979'da idamına hükmedilerek darağacına gönderildi. Henüz 51 yaşındaydı...

* * *

Demokrat Butto'yu idam ettirenler,  ne yazık ki “din adına” darbe yapmışlar ve öyle de hareket ettiklerine inanıyorlardı.

Ancak, işledikleri cinayetin dinle-imanla bir alâkası yoktur.

Zira, İslâma göre askerin siyasete karışmak gibi bir görevi yoktur. Askerin vazifesi, bilhassa haricî taarruz ve tecavüzler karşısında durmak ve yurdun sınır emniyetini muhafaza etmektir.

Ne var ki, darbeciler, her ülkenin şartlarına uygunluk arz edecek şekilde cinayetlerine kılıf hazırlıyorlar ve bir ölçüde zâhirperestleri aldatarak kendilerine taraftar topluyorlar.

Türkiye'deki darbelerin gerekçesi de başka başka olmuştur: İrtica, anarşi, kardeş kavgası, vesaire... Oysa, gerekçe ne olursa olsun, darbeler, bir ülke ve millet için ihanet derecesindeki cinayetlerdir. Zahiri, yani kandırmaca faydasının bin misli kadar zararı vardır.

Kızı Benazir Butto

Zülfikar Ali Butto’nun ardından, kızı Benazir siyasete atıldı ve iki kez Başbakanlık yaptı.  Ancak, o da 27 Aralık 2007'de bir sûikasta kurban gitti. 

Evet, Pakistan Halk Partisi Başkanı Benazir Butto, seçim meydanında düzenlenen bir sûikast sonucu vahşice vurularak katledildi.

Tam da, üçüncü kez Başbakanlığına hazırlandığı seçim kampanyası esnasında.... (Ne gariptir ki, dünya siyaseti ve iktidar makamı Butto Âilesine yâr olmadı; aksine, onları erken yaşta hayattan koparmaya sebebiyet verdi.)

* * *

Çok özet halinde temas ettiğimiz bu trajik gelişmelerin yanı sıra, dikkat çekici bir başka noktanın da altını çizerek nazara vermek istiyoruz.

O da şudur: Mısır’da yakın zamanda iktidardaki Mursi ve partili arkadaşlarına yapılan bed muameleyi, onlara revâ görülen işkenceli zulmü güyâ “demokrasi adına” protesto edip karşı gelen bizdeki bazı “dindar siyasetçiler”, ne hikmetse, Buttolar’ın başına gelen Pakistan’daki darbelere, saldırılara, adâletsiz idamlara, vahşî katliâmlara karşı aynı tepkiyi göstermediler.

Yani, Mısır’daki gibi benzer reaksiyonlarda bulunmadılar. Darbeleri ve darbecileri protesto etmediler. İdamları durdurmak için harekete geçmediler. Ne yazık ki, “dilsiz şeytan” durumuna düşmek kabilinden, olanı-biteni sadece seyretmekle yetindiler.

İşte, biz bu tip adamları “demokrasiye, insan temel hak ve hürriyetlerine saygı” veya bu değerleri “sahiplenme” noktasında samimi bulmadığımız gibi, onların sahip olduğu zihniyeti de ciddi ve samimi bulmuyoruz. Dolayısıyla, bunları eleştirmekte de kendimizi yerden göğe kadar haklı görüyoruz.

Evet, ne demek Mısır’daki darbeye lânet okuyarak karşı gelirken, Pakistan’daki daha beter darbe ve saldırılar karşısında sessiz-suskun kalmak? Bu tenakuzlu tavrı asla doğru bulmuyor ve buna saygı duymuyoruz.

Demokratik bir sistemde, darbeyi kim yaparsa yapsın ve kime yönelik yapılırsa yapılsın, her halükârda karşı gelinmeli ve en sert şekilde lânetlemeli. 

Zira, darbeciler, dindar da olsa, ekseriyet itibariyle vahşi, gaddar, hünhar ve zalim olurlar. Zalimlere karşı ise, suskun kalınmaz, yumuşak veya mülayim şekilde davranılmaz.

Darbecilere karşı farklı tutum ve davranış sergileyenler, demokrat olamayacakları gibi, hürriyetçi ve adâletçi de olamazlar.

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Yorumlar

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  • Abdullah TUNÇ

    04.04.2017 10:54:49

    İnsan hak ve hukukları karşısında,genelde çifte standart kullanılıyor. Ben dense ilişmeyin,değilse ne hali varsa görsün,anlayış ve yaklaşımı oldukça yaygın...Bu hak ve hukukun ne olduğunu bilmemektir.Bu bağnazlıktır, Tarafgirliktiktir, tek taraflı düşünmektir, egoistliktir,kinle hareket etmektir,merhametsizliktir.Halbuki islami anlayışta,hukukta mutlak eşitlik vardır. Bir çoban ile bir padişah hukuk karşısında eşittir.İmtiyaz,ayrıcalık yoktur. Adalet,mülkün,yani devletin temelidir.Buna riayet edildiği zamanlar,beşer sıkıntılardan kurtulmuş,saadet içinde hayat sürmüş,devletlerin ömrü de uzun olmuştur.Aksi durumlarda da toplumun,devletin, başı beladan keşmekeşliklerden kurtulmamıştır.Haksızlık,zülum kime yapılırsa yapılsın,eğer toplum,bir takım ideolojilerin,değişik siyasi görüşlerin dar kalıpları ve kıskacından kendilerini kurtarıp gerekli tepkiyi gösterebilirse emin olun kimse kolay kolay zulmetmez,hukuk ihlalleri olmaz.Buna uyulmadığı için;tarih tekerrür ediyor.

  • Toygar

    04.04.2017 08:29:45

    İşin rengi menfî siyasete bulandı mı, ne ülkü, ne ideal, ne de maneviyat, hiç bir şey hakikatin, hak ve hukukun ve adaletin esas olmasını sağlamaya yetmiyor. Varsa yoksa siyaset.. Böyle olunca da kardeşini muhalif görse şeytan, şeytanı yanında görse melek muamelesi yapmak zor gelmiyor! 1970'lerin tabiriyle "komünist kardeş"lerimiz oluveriyorlar! Yazık! İmtihan dünyası, zor vesselam!

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