"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 ARALIK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Dededen toruna İttihad hatırası

M. Latif SALİHOĞLU
13 Aralık 2017, Çarşamba
Bundan yarım asır evvel, Bâbıâli’ye yeni bir ses, yeni bir nefes geldi: Önce haftalık İttihad gazetesi ve ardından da günlük Yeni Asya.

İttihad, 1967 yılı sonlarında (Ekim) neşir hayatına başlarken, Yeni Asya 1970 yılı başlarında (Şubat) tulû etti matbuat âfâkında...

Fikrî çizgileri gibi, hedef ve maksatları da aynıdır. Aradaki tek fark, birinin günlük, diğerinin haftalık şekilde çıkıyor olması.

İkisinin ortak kaderi ise, darbeciler, cuntacılar veya devrin ceberrutları tarafından defaatle toplattırılması, kapattırılması, baskı ve zorbalıkla cezalandırılarak susturulmaya çalışılması...

Ama, şükürler olsun ki, zaman zaman değişen isimlerle de olsa, aynı ses haykırmaya, aynı nefes daha da canlanarak çalışmaya devam edegeldi.

Bundan sonrası için ise, aynı hizmet kervânının, günden güne artan bir şevk, ümit ve heyecanla istikbâle müteveccihen menzil aldığını söylemek hiç de mübalağa olmasa gerek.

Evet, bilhassa genç neslin gönüllü olarak devreye girmesi ve aynı hizmet çığırında birbiriyle adeta yarışırcasına gayret göstermesi, geleceğe dönük ümitleri daha da canlandırıp takviye ediyor.

İşte, bu duygu ve düşüncelerle, 50. yıl coşkusunu yaşadığımız Yeni Asya’nın öncüsü İttihad gazetesi için birkaç söz daha söylemek istiyoruz.

* * *

Çoğunuzun haberdar olduğu gibi, “İttihad’ın 50. yıl hatırası” olarak, çok itina ile bir özel sayı hazırlanıp neşredildi.

Tabloid boyda yayınlanan bu hatıra sayı, toplam 56 sayfadan müteşekkil.

Hiç ilânsız-reklâmız hazırlanan bu İttihad özel sayısının her sayfasında İttihad gazetesinin çok ses getiren çarpıcı sayfaları—bir miktar küçültülmüş şekilde—yer almakta.

Manşetler, yazı başlıkları ve özet bilgiler, herkesin rahatça görüp okuyabileceği bir surette sunulmakla birlikte, diğer yazı ve makalelerin hurufatı nisbeten küçük olup, onlar da gençlerin okuyabileceği bir baskı kalitesi ile hazırlanıp konuldu.

Buna göre, ortaya hem babalar ile dedelerin, hem de çocuklar ile torunların istifade edebileceği çok değerli bir hatıra sayısı çıktı. (Bilhassa yeni neslin bu elli yıllık hizmet birikimine iştirak ettirilmesi fevkalâde bir ehemmiyet taşıyor.)

Dolayısıyla, İttihad’ın 50. yıl hatırası için büyük bir emek ve gayretle hazırlanan ve istifadeye sunulan bu özel sayının her evde ve herkeste bulunması, bugün ve gelecek açısından da büyük önem arzediyor.

Elli yıl sonra ve bir defaya mahsus olarak basılan tarihî belge niteliğindeki bu “İttihat özel sayısı”nı, hem merkezden, hem bütün Yeni Asya büro ve temsilciliklerinden temin etmek mümkün. Hediyesi sadece 2 tl’dir. Hem kendiniz için almanızı, hem de uygun gördüğünüz kimselere hediye olarak vermenizi önemle tavsiye ederiz.

İlâve bilgi ve irtibat için,

Telefon: (0212) 655 88 59

WhatsApp: 0546 539 13 69

İKİ VECİZE

Kudüs krizi nasıl çözül(ür)mez?

Kudüs meselesinin yeniden alevlenmesiyle birlikte, Kudüs Fatihi Sultan Selahaddin-i Eyyübî daha ziyade hatırlanır oldu.

İşte onun altın harflerle yazılması gereken bir sözü: “Dostlarıyla uğraşanlar, düşmanlarıyla savaşamaz ve onları mağlup edemez."

Kudüs Fatihi'nin tecrübe ile de sâbit şu veciz sözüne tamamlayıcı mahiyette olmak üzere—aktüel yönü ağır basan—aşağıdaki mânidar sözü de eklemek gerekir diye düşünüyoruz.

Bir Risâle-i Nur Kongresi “masa çalışması” esnasında zuhûr edip ardından bayraklaşan o veciz söz işte budur: "Düşmanı sık değişenin dostluğuna güven olmaz."

Okunma Sayısı: 953
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    288. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Filistin'i İslam Birliği kurtarır

    İsrail hava saldırısında iki Filistinli öldü

    Yeni yılda pasaportlara zam geliyor

    Afrin'e istediğimiz zaman gireriz

    Küçük, cemaatçilere işkence yapılmasını istedi

    İran'da 6,1 büyüklüğünde deprem

    Türkler AB'den vazgeçmedi

    Arakan'da 16 cami yıkıldı

    Rüşvet çarkı itiraflarla teyit edildi

    Trafikteki araç sayısı 22 milyonu aştı

    İhraç edilen polis sayısı açıklandı

    İslami Bitcoin geliyor

    Rus askerleri Suriye'den çekilmeye başladı

    Araç muayene ücretlerine zam yapıldı

    Kuleli Askeri Lisesi'nin akıbeti belli oldu

    Tek çözüm 1967 sınırlarında iki devlet

    Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi

    New York'ta şiddetli patlama

    Reina katliamcısı susma hakkını kullandı

    Ayasofya'da ezan okuyup namaz kıldılar

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Dededen toruna İttihad hatırası
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Öfkeyle değil, akıl ve hikmetle
    Genel

    Sabırla beklemeye devam ediyoruz
    Mustafa ORAL

    “Dünyaevi”ne mi, “ahiretevi”ne mi girmeli?
    Faruk ÇAKIR

    Hak haktır, küçüğüne büyüğüne bakılmaz
    Süleyman KÖSMENE

    Kudüs’ü bekleyen asker
    Genel

    Nur talebeleri bir olursa İslam âlemi de ittihad eder
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Tayyareci Ali Ağabey
    Genel

    Filistin'i İslam Birliği kurtarır
    Davut ŞAHİN

    Yahudi düşmanlığı üzerine

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.