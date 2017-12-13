Dededen toruna İttihad hatırası

Bundan yarım asır evvel, Bâbıâli’ye yeni bir ses, yeni bir nefes geldi: Önce haftalık İttihad gazetesi ve ardından da günlük Yeni Asya.

İttihad, 1967 yılı sonlarında (Ekim) neşir hayatına başlarken, Yeni Asya 1970 yılı başlarında (Şubat) tulû etti matbuat âfâkında...

Fikrî çizgileri gibi, hedef ve maksatları da aynıdır. Aradaki tek fark, birinin günlük, diğerinin haftalık şekilde çıkıyor olması.

İkisinin ortak kaderi ise, darbeciler, cuntacılar veya devrin ceberrutları tarafından defaatle toplattırılması, kapattırılması, baskı ve zorbalıkla cezalandırılarak susturulmaya çalışılması...

Ama, şükürler olsun ki, zaman zaman değişen isimlerle de olsa, aynı ses haykırmaya, aynı nefes daha da canlanarak çalışmaya devam edegeldi.

Bundan sonrası için ise, aynı hizmet kervânının, günden güne artan bir şevk, ümit ve heyecanla istikbâle müteveccihen menzil aldığını söylemek hiç de mübalağa olmasa gerek.

Evet, bilhassa genç neslin gönüllü olarak devreye girmesi ve aynı hizmet çığırında birbiriyle adeta yarışırcasına gayret göstermesi, geleceğe dönük ümitleri daha da canlandırıp takviye ediyor.

İşte, bu duygu ve düşüncelerle, 50. yıl coşkusunu yaşadığımız Yeni Asya’nın öncüsü İttihad gazetesi için birkaç söz daha söylemek istiyoruz.

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Çoğunuzun haberdar olduğu gibi, “İttihad’ın 50. yıl hatırası” olarak, çok itina ile bir özel sayı hazırlanıp neşredildi.

Tabloid boyda yayınlanan bu hatıra sayı, toplam 56 sayfadan müteşekkil.

Hiç ilânsız-reklâmız hazırlanan bu İttihad özel sayısının her sayfasında İttihad gazetesinin çok ses getiren çarpıcı sayfaları—bir miktar küçültülmüş şekilde—yer almakta.

Manşetler, yazı başlıkları ve özet bilgiler, herkesin rahatça görüp okuyabileceği bir surette sunulmakla birlikte, diğer yazı ve makalelerin hurufatı nisbeten küçük olup, onlar da gençlerin okuyabileceği bir baskı kalitesi ile hazırlanıp konuldu.

Buna göre, ortaya hem babalar ile dedelerin, hem de çocuklar ile torunların istifade edebileceği çok değerli bir hatıra sayısı çıktı. (Bilhassa yeni neslin bu elli yıllık hizmet birikimine iştirak ettirilmesi fevkalâde bir ehemmiyet taşıyor.)

Dolayısıyla, İttihad’ın 50. yıl hatırası için büyük bir emek ve gayretle hazırlanan ve istifadeye sunulan bu özel sayının her evde ve herkeste bulunması, bugün ve gelecek açısından da büyük önem arzediyor.

Elli yıl sonra ve bir defaya mahsus olarak basılan tarihî belge niteliğindeki bu “İttihat özel sayısı”nı, hem merkezden, hem bütün Yeni Asya büro ve temsilciliklerinden temin etmek mümkün. Hediyesi sadece 2 tl’dir. Hem kendiniz için almanızı, hem de uygun gördüğünüz kimselere hediye olarak vermenizi önemle tavsiye ederiz.

İlâve bilgi ve irtibat için,

Telefon: (0212) 655 88 59

WhatsApp: 0546 539 13 69

İKİ VECİZE

Kudüs krizi nasıl çözül(ür)mez?

Kudüs meselesinin yeniden alevlenmesiyle birlikte, Kudüs Fatihi Sultan Selahaddin-i Eyyübî daha ziyade hatırlanır oldu.

İşte onun altın harflerle yazılması gereken bir sözü: “Dostlarıyla uğraşanlar, düşmanlarıyla savaşamaz ve onları mağlup edemez."

Kudüs Fatihi'nin tecrübe ile de sâbit şu veciz sözüne tamamlayıcı mahiyette olmak üzere—aktüel yönü ağır basan—aşağıdaki mânidar sözü de eklemek gerekir diye düşünüyoruz.

Bir Risâle-i Nur Kongresi “masa çalışması” esnasında zuhûr edip ardından bayraklaşan o veciz söz işte budur: "Düşmanı sık değişenin dostluğuna güven olmaz."

