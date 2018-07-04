"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 TEMMUZ 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

“Dördüncü kuvvet”

M. Latif SALİHOĞLU
04 Temmuz 2018, Çarşamba
Türkiye’de ise, medya, bilhassa son yıllarda hissedilir derecede bir gerileme, bir pasifize olma tirendi içine girmiş görünüyor. “Tek seslilik” korosuna katılarak siyasî iktidarın borazanlığını yapmaya razı olmasıyla birlikte, “dördüncü” sırada tasavvur edilen o “kuvvet”ini de büyük ölçüde kaybetti.

Başta basın-yayın (neşriyat) işleri olmak üzere, günümüzde “kitle iletişim araçları”nın tamamı Latince kökenli “medya” tâbiriyle isimlendiriliyor.

“Halkın gözü-kulağı” diye de şöhret bulan medya, aynı zamanda “yasama, yürütme ve yargı” erkinden sonra “dördüncü kuvvet” olarak da nitelendiriliyor.

Medyanın gelişmiş dünya ülkelerindeki fonksiyonu, hâlen de “dördüncü kuvvet” derecesinde ve mesabesinde sayılır. 

Türkiye’de ise, medya, bilhassa son yıllarda hissedilir derecede bir gerileme, bir pasifize olma tirendi içine girmiş görünüyor. “Tek seslilik” korosuna katılarak siyasî iktidarın borazanlığını yapmaya razı olmasıyla birlikte, “dördüncü” sırada tasavvur edilen o “kuvvet”ini de büyük ölçüde kaybetti.

Medyadaki iç kanama ve kıvrandıran sancılanma, son zamanlarda biraz daha artmışa benziyor. Bu gidişle, iyiden iyiye takattan düşme riskiyle karşı karşıya gelecek gibi...

* * *

Siyasî iktidar ile adeta “bilek güreşi” tutarcasına davranan bir medya, asıl vazifesini yapması mümkün olmadığı gibi, iktidarın gücüne yaslanarak, yahut sığınarak da üzerine düşeni yapıyor sayılamaz.

Medya, aslî vazifesini yapabilmesi, “ifrat” gibi “tefrit”ten de uzak durması, yani “vasat” yolu tercih etmesi ile mümkün olur ancak.

Özetle, gazeteler, öncelikle kendi vazifesini yapmalı. Milletin lehinde aslî görevini yaparken, devlet-hükûmetle papaz olmaktan imtina etmesi gerektiği gibi, nüfûz veya menfaat temin etmek için iktidarda bulunanlara yaranmaya, onlara tabasbus edercesine bir zilletin içine düşmemeye son derece dikkat ve itina göstermeli. 

Aksi takdirde, yapmış olduğu hatalar, içine düştüğü aşırılıklar, günün birinde döner onu vurur. Tıpkı, şimdilerde olduğu gibi...

Bu can alıcı noktaya muhtelif eserlerinde temas eden Bediüzzaman Said Nursî,  1908 baskılı “Nutuk” isimli eserinde de, bilhassa gazetecilere hitaben şu çarpıcı tesbit ve izahatta bulunuyor: “Evvel ‘Haydar Ağa’lık vardı. Şimdi siz de ‘Haydo’ yaptınız. Hâlbuki bize lâzım ‘Haydar’dır. O elmas kılıca benzeyen lisân-ı matbuata (gazete lisânına) îtidâl ile saykal (cilâ) vurun; tâ ki, ifrat ve tefrit ile pas tutmasın.”

Bu nasihat ve izahlardan, gereken derslerin çıkarılması ümit ve temennisiyle...

***

GÜNÜN TARİHİ 4 Temmuz 1546

‘Barbaros Hayri’

Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa, 4 Temmuz 1546’da İstanbul'da vefat etti.  Türbesi Beşiktaş’ta, denize nâzır bir noktadadır.

1470'li yıllarda Midilli Adası’nda doğdu. Asıl ismi Hızır Reis olup Oruç Reis’in kardeşidir.

Aynı zamanda “Cezayir Fatihi” olarak da bilinen Hayreddin Paşa, başta Preveze Deniz Zaferi olmak üzere, deryalar üstünde (özellikle Akdeniz’de) birçok zafer kazanan bir bahriye kumandanı olarak tarihe geçti.

.......................................

NOT: Başlıktaki “Barbaros Hayri” tâbiri, Bediüzzaman Said Nursî’ye aittir. Bu tâbir, D.H.Örfî isimli eserin son tashihli Osmanlıca nüshasında geçiyor. “Hatime” bölümündeki orijinal ifade aynen şöyledir: “İslâmiyet milliyeti denilen mâzi derelerinde ve hâl sahrâlarında ve istikbâl dağlarında hayme-nişin olan Salâhaddin-i Eyyubî ve Celâleddin-i Harzemşah ve Sultan Selim ve Barbaros Hayri ve Rüstem-i Zâl gibi ecdatlarınız…”

***

FECİ ÇOCUK ÖLÜMLERİ

Küçük Eylül'ün acısından sonra, minik Leyla'nın cansız bedeni.

- İşte sözün bittiği yer,

- Acının son raddesi,

- Toplumdaki çürüme ve kokuşmanın dip noktası.

Ailelerine, yakınlarına sabır yâ Rabbî!

Okunma Sayısı: 427
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bakanlık Kur'an yasağını savundu

    BM Güvenlik Konseyi'nde gündem yeniden Suriye

    Çeyrek finalistlerin maç programı

    Ormanlarımız ihmal kurbanı

    ÖSYM, verdiği sözleri tutmadı

    Burka yasağı turizme yenildi: 'Yasağı kimse ciddiye almıyor'

    İngiltere, Kolombiya'yı penaltılarda eledi

    Şimdi de İzmir'den kayıp haberi: Anneanne ile torununu bulmak için arama çalışması başlatıldı

    Gözaltı süresi yine uzatıldı

    ''Çaresizliğimiz yakarışa, hüzne, gözyaşına dönüştü''

    Filistinli o genci de vurdular

    Trump'tan bayrakların yarıya indirilmesi talimatı

    BM: İsrail'in kararından derin endişe duyuyoruz

    28 Şubat davasına ilişkin gerekçeli karar açıklandı

    Gergerlioğlu: Hukuk yok oluyor

    Herkes acı reçeteye hazır olsun

    TÜSİAD Baş Ekonomistinden 'enflasyon' değerlendirmesi

    Başkanlık modeli, pragmatik bir sistem

    96 yaşındaki Zeynep Nine'nin örnek davranışı...

    2018 YKS tercih kılavuzu yayımlandı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bakanlık Kur'an yasağını savundu
    Ali FERŞADOĞLU

    “Bediüzzaman’ın içtimaî, siyasî müjdeleri ve AKP ne olacak?” - 2
    Genel

    ÖSYM, verdiği sözleri tutmadı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    27 Mayıs’tan 20 Temmuz’a Üniversite tasfiyeleri
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Dördüncü kuvvet”
    Mustafa ORAL

    Sürgünler İçre: Nureddin Topçu ve Bediüzzaman
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Hakkın dışında ancak dalalet vardır
    Faruk ÇAKIR

    “Gerici”lere fırsat vermeyelim
    Cevher İLHAN

    Hani PYD/YPG Menbiç’ten çekilecekti?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.