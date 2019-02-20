Ekonomide iç kanama

Ekonomist değiliz. Fakat, gazetecilik mesleği itibariyle, ekonomik gelişmeleri de yakından takip etmek durumundayız.

Ayrıca, işin ehli olduğuna inandığımız tecrübeli iktisatçıların yazdıklarını okuyor, söylediklerine kulak veriyoruz.

Bir de, kendimizin içinde bulunduğu ve bütün hücreleriyle yaşamakta olduğu hayat şartları var ki, birebir hissederek yazdıklarımızın can damarını teşkil ediyor.

İşte, bütün bu kanallardan aldığımız bilgiler, yaşadığımız tecrübe ve edindiğimiz intibaa göre, Türkiye ekonomisi, maalesef günden güne ve içten içe kan kaybediyor.

Yönetim kademesi ise, özellikle yaklaşan seçimler sebebiyle bu vahim hali göstermemeye ve hissettirmemeye çalışıyor. Söz konusu iç kanamaya karşı olarak da, pansuman tedbir kabilinden, tutup demode olmuş Tanzim Satış sistemini âcilen devreye soktu.

Böylelikle, iç kanama geçiren hastayı bir bakıma “Acil Servis”e yatırmış oldu. Oysa, bu sistemle köklü ve sağlıklı bir tedâvi mümkün görünmüyor. Esasında, bunun köklü bir çözüm olmadığını tepedekiler de biliyor. Lâkin, seçimleri kaybetme kaygısı öne çıktığı için, “Fırsatçıların hakkından gelinceye kadar, Tanzim Satışa devam” nakaratını seslendiriyorlar.

Sormak lâzım: O fırsatçılar kim? Nerede ve ne zaman türediler? Koskoca devlet ve hükümet onların hakkından gelemiyor mu? Dahası, 17 yıldır ülkeyi başkası mı yönetiyor ki, o görünmez, yahut gösteremediğiniz fırsatçılardan şikâyet edip duruyorsunuz?

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Bu minvâl üzere sürüp giden hay-huy içinde yaşanan diğer bazı gelişmelere ve özellikle piyasada sinyal veren sektörel durumlara da şöyle bir nazar gezdirelim.

İşte bakın, 1992’de Türkiye piyasasına giren, 1996’da Gebze’deki fabrikasının temeli atılan ve bir yıl sonra üretime geçerek binlerce insanımıza istihdam imkânını sağlayan Japon marka Honda, dün yaptığı bir açıklamayla Türkiye’deki fabrikalarını yakın gelecekte kapatacaklarını duyurdu. Bu ise, hiç de hayra alâmet bir durum olarak görünmüyor.

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Eskiden “Siz güçlü iseniz, ekonomi politikanız sağlam zeminde gidiyorsa, dış güçler hiçbir şey yapamaz” diye höykürenler, iş başına geçtikten ve ekonomik tökezlemeler başladıktan sonra, neredeyse bütün başarısızlıklarının günahını “dış düşman”lara yükleme kolaycılığına saptılar. Yani, zaaf ve başarısızlıklarının tamamını “dış güçler”e havale ederlerken, müsbet görünen icraatleri ise, adeta milletin kafasına vura vura “Biz yaptık” demek sûretiyle, zaten yapmaları gereken vazifeyi ayrıca pazarlamayı maharet saydılar.

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Öte yandan, siyasî iktidarın “bedelli askerlik” konusundaki yeni kararları da, eski kararlarının tam tersi yönünde olduğu görüldü.

Hatırlayalım, daha bir-iki sene önce konu gündeme geldiğinde, şu mânada bir açıklama yapılmıştı: “Bedelli askerlik, şehitlerimize saygısızlıktır.” Buna rağmen, bedelli işi “geçici” olarak kabul edildi ve bir daha tekrarlanmayacağı yönünde de ilânat yapıldı. Bu konuda yapılan son açıklama ise aynen şöyle: "Bedelli askerliği kalıcı hale getiriyoruz.”

Hâsıl-ı kelâm, milletin ciddi, tutarlı, güven verici politilara ihtiyacı var.

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Netice itibariyle, şunları diyebiliriz ki: Ekonomideki göstergeler üzerinde ciddi bir baskılama söz konusu. Reel rakamlar perdelenip gizleniyor; rasyonel gidişatın boyutları açıklanmasın, nazara verilmesi diye, medya sektörü üzerinde despotça bir baskı yöntemi uygulanıyor. Öyle ki, medya kuruluşlarının neredeyse yüzde doksanı susturulmuş, yahut satın alınmış olmasına rağmen, bununla yetinmeyerek, geri kalan yüzde onluk kısmına da olanca ağırlığıyla birtakım dayatmalar devam ediyor.

Öyle anlaşılıyor ki, hakikaten korku had safhaya gelip dayanmış durumda. Lâkin, bu korkunun mukadder âkıbete faydası olmaz.