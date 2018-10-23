Esaretten kurtuluş-1

Benjamin Disrasli diyor ki: Alışkanlıkların zincirleri, önce duyulamayacak kadar hafif, sonra kırılamayacak kadar güçlü olur.

İşte, tütün ve sigara alışkanlığı, bu türden zincirlerin ilk sırasında gelir.

Kurtulmanın zorlukları

Sigaranın bırakrılması, kişinin fizyolojik ve psikolojik durumunu derinlemesine tesir altına alan bir alışkanlıktan vazgeçmesi, bir tür esaretten kurtulması demektir.

İlk sigaraların dudaklarda uyandırdığı dokunma duyusunun, yanık tütün kokusunun, ılık ve acımtırak duman tadının çekici bir yönü bulunmamasına rağmen, yine de ilk sigarayı diğerleri takip eder ve kısa zaman sonra ona karşı bir alışkanlık hali belirmeye başlar.

Tütüne alışmanın kısa süren bu ilk devresini, sigaranın bir keyif, bir zevk, strese karşı rahatlık ve güç verdiği sanılan süreci takip eder. Bundan sonrası da, sigaradan şüphelenme, etkilerini öğrendikçe korkma dönemi gelir. Ardından, sigaranın yol açtığı hastalıklarla savaş yöntemleri ve ilaçlarına dair bilgiler merak konusu olmaya başlar.

Sigara alışkanlığının hangi döneminde veya evresinde olursa olsun, bundan vazgeçmeyi düşündüren, ya da mecburi kılan sebeplerin başında, ciddî sağlık problemleri ile ilgili hususlar gelir.

Dolayısıyla, bilinen bütün zorluklarına rağmen, yine de bu alışkanlığın terk etmenin çaresine bakmalı ve bunları hayatına tatbik etme yönünde azami çaba sarf göstermeli.

Sigarayı bırakma yöntemleri

Sigarayı terk etme niyet ve teşebbüsüne girerken, öncelikle zaman seçimine dikkat etmeli. Misâl, Ramazan’da oruç, bir çok kimse için, zamanlama açısından iyi bir fırsattır.

Sigarayı bırakmada, zamanlamanın tıbbî yönü ve sağlıkla ilgili muhtelif sebepler noktasındaki fırsatlara gelince...

Değişen şartlara bağlı olarak hayat seyri içinde başa gelen veya mâruz kalınan nezle, grip, sindirim bozukluğu gibi bazı rahatsızlık dönemlerinde, genellikle sigara hoşa gitmez. Hatta, bazen tiksinti bile uyandırabilir.

Böyle dönemlerde, sigara içme arzusu azalır ve nâdiren de olsa tamamiyle kaybolur gider.

Araya mesafe koymalı

Sigarayı bırakmaya karar veren ve bu kararını uygulamaya başlayan kimse, hiç bir sebep ve gerekçe ile bu kararından dönüş yapmamalı. Kezâ, ısrarlı teklifleri reddetmeli ve hatır-gönül için bile olsa bir daha alıp da içmemeli. Aksi halde, birincisini ikincisi, üçüncüsü takip eder ve yine eski hale dönülmüş olur.

Bu sebeple, özellikle ilk günlerde ve ilk bırakma devresinde, sigarayı hatırlatan ve içme arzusunu uyandıran yerlerden, nesnelerden ve hatta kişilerden sakınıp mümkün olduğunca uzak durmaya dikkat etmeli, hassasiyet göstermeli.

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Salgın bağımlılık: Sigara (6)

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Küçümsemekle, zarar küçülmüyor

En başta tiryakinin kendisi olmak üzere, sigara içilen ev, araba veya işyerindeki herkes bir şekilde etkileniyor ve değişik ölçülerde bundan mutlak sûrette zarar görüyor.

İnsan kadar, aynı ortamdaki eşya da sigara dumanından ve kokusundan ciddi manada etkileniyor. Kimyevî karışımlı is ve koku, perdelere, döşemelere ve sair eşyaya fenâ halde sirayet edip iç yüzeylerine derinlemesine bir şekilde siniyor ve bu kirlilik kolay kolay çıkmıyor.

Aynı ortamda yaşayan herkes, o iğrenç kokuya dayanmak, o bitmez-tükenmez işkenceye maalesef katlanmak zorunda kalıyor.

Bu arada, olup bitenleri artık iyiden iyiye kanıksamaya başlayan tiryakilerin sebebiyet verdiği “kul hakkı” meselesini de küçümsememeli, yabana atmamalı.