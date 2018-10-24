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24 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Esaretten kurtuluş - 2

M. Latif SALİHOĞLU
24 Ekim 2018, Çarşamba

Psikolojik engeller

Sigarayı bırakan kimse, tekrar içmemek için psikolojik yönden de bazı tedbirleri almalı, hatta kendisi için bazı engeller de çıkarmalı. Meselâ, artık sigarayı bıraktığını, bir daha içmeyeceğini dostlarına, arkadaşlarına ve çevresinde bulunan diğer kimselere müjde kabilinden duyurmalı.

Bu davranış, dost ve arkadaş çevresindekilerin gözünde kararsız ve iradesiz bir kişi olarak görünmemek, kendisiyle alay edilmesini önlemek ve kararından dönüş yapma utancını duymamak için yeniden sigaraya başlamak istediğini büyük ölçüde köreltip dizginlemeye yardımcı olur.

İçmeme kararlılığı

Sigara içmeme kararlılığını gösteren kimse, mümkün olduğunca çevre ve ortam şartlarını da ona göre düşünerek radikal bazı tedbirler almalı. Meselâ, sigara içilen ortamlardan ve arkadaş grubundan uzak durmaya gayret göstermeli. Aksi halde, sigaraya tekrar başlama arzu ve isteği hep canlı kalır ve her an eski adete dönüş yapma psikozundan çıkamaz bir hale gelinir. 

Ayrıca, sözlü sataşmalar ve şakacıktan da olsa lâf sokma salvoları karşısında zayıf düşme, dolayısıyla kararından dönme ihtimali yüksektir. Velhasıl, kararlılık gösterisi boşa çıkmamalı, çıkarılmamalı.

Sigaranın ağızdaki tadını bozmalı

Tütün dumanının ağızda bıraktığı tadı iğrendirici bir tada çevirmeye; dolayısıyla, sigara içme zevkini bozmaya ve ondan tiksindirmeye çalışmalı.

Bu metod, sigara içmeden önce uygulanmalı. Tiryakiler, ağızdaki hangi tat ve tür kokulu yiyeceklerin, veyahut gargaraların içtikleri sigaranın tadını bozduğunu gayet iyi bilirler. Sigarayı bırakma süreci içinde alacakları tedbirler listesine bunu da eklemelerinde fayda var.

Sigara içenlerin çoğu, çaya hayır demezler; ama, çerez atıştırma veya meyve yeme konusunda isteksiz ve iştahsız olurlar. Zamanla alışkanlıkları değişmiş, yani bozulmuştur. İşte, bu alışkanlığı tersine çevirme ve düzeltme cihetine giderek, tad alma zevkini yeniden fıtrî ve faydalı hale getirmeleri büyük önem taşıyor.

Sigara öncesi ayrıca ağıza alınacak bazı maddeler var. Bir kısmını şöylece sıralamak mümkün: Karanfil, zencefil, tarçın, mentol, nane, meyankökü; keza, pastil, ciklet, akide şekeri.

Vitamin ve bolca soğuk su

Sigara bırakılmasında tecrübe edilmiş yararlı maddeler arasında B ve C vitamini ayrı bir yer tutar. Bunların uzman kontrolünde günlük olarak belli miktarlarda alınmasında önemli faydalar sağlar.

Öte yandan bol miktarda soğuk su içilmesi de önemle tavsiye edilir. Öyle ki, sigarayı bırakan kişi için ilâç kadar önemli, belki ondan daha yararlı olan şey, bolca soğuk su içmektir. Şayet aksi yönde bir sakınca yoksa, günde 2 litre civarında soğuk su içilebilir.

Suyu birden değil de, ara ara içmeli; o aralarda ise derin soluklar almalı. Bu yöntemin etkisi nisbeten daha ziyade olur.

Sigarayı bırakma şekli

Kişinin bünye, alışkanlık, irade ve kararlılık durumuna bağlı olarak, sigaranın farklı şekillerde bırakılması da mümkün.

Kimileri birden ve kesin bir tavır ile bırakır ve ona göre de gereken tedbirleri alır. Kimileri ise tedricî bir şekilde yavaş yavaş bırakma cihetine gider. Yani, günlük sigara tüketimini azaltarak, yaktığı sigaranın da tamamını tüketmeyerek, tütünün dumanını içine çekmeyerek, adım adım bırakmayı planlama yoluna gider.

Bu hususta fazla zorlayıcı olmamalı ve baskıcı davranmamalı. Şayet iyiye doğru bir gidiş varsa, bunu sevindirici ve ümit verici gelişme olarak görüp devam etmeli.

Bütün bunların yanı sıra, sigarayı bırakmanın şüphesiz başka türlü yol ve yöntemleri de vardır. Biz şimdilik bu kadarını aktarmış olmakla iktifa edelim.

Bilvesile, sigarayı bırakma niyet ve teşebbüsünde bulunanları tebrik eder, hayırlı muvaffakiyetler dileriz.

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