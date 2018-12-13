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13 ARALIK 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Gel-git yapan haklar

M. Latif SALİHOĞLU
13 Aralık 2018, Perşembe 00:01
Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunu bilmeyen, duymayan yok gibi.

Ne var ki, bunlar gibi daha başka temel normlarda da çokça gel-gitler yaşandı. Eski tâbirle “med-cezir” halleri...

Yani, bunlarda bazen ileri, bazen geri gidiliyor; zaman zaman da yerinde sayılıyor.

Baştan sona durağanlık olmadığı gibi, devamlı şekilde geri de gidilmiyor, devamlı surette ileri de gidilmiyor.

Dolayısıyla, bu tür konulara girildiğinde, durumu olduğu gibi görmeli ve olduğu gibi de yansıtmaya çalışmalı.

Satır başlarıyla hatırlatalım: Meselâ, hukuk ve adâlet sahasında, demokratikleşme çabasında, temel insan hak ve hürriyetleri alanında nereden başladık, ne tür gelişmeler yaşadık, nasıl bir seviyeye geldik ve nasıl bir seyir takip ediliyor?

Bütün bu hususların bir tek sebebi olmadığı gibi, verilecek cevapların da standart şekilde olması beklenmemeli.

Özetle, bütün bu sahalarda çok değişkenlik arz eden durumlarla karşı karşıya bulunmaktayız. Ortaya çıkan muhtelif aktörler gibi, çeşitli faktörlerin de rolü ve etkisi muhakkak sûrette vardır. Önyargısız şekilde, bunların görülmesi ve analiz edilmesi gerekiyor ki, yanılma ve yanıltma türbülanslarına düşülmesin.

* * *

Şimdi de, söz konusu gelişmelere şöyle kısacık maddeler halinde bakalım.

BİR: Meselâ, Cumhuriyet’ten başlayalım: 1923’te kuruldu. İlk çeyrek asırdaki uygulamalara bakıldığında, rejimin görüntüsü cumhuriyetten başka hemen her şeyi andırıyor, her şeye benziyor. Bir tek cumhuriyete benzemiyor. Öyle ki, idarecilerin çoğu kendi kafalarındaki “cumhuriyet şablonu”na “mutlak istibdat” sistemini oturtmaya çalışmış.

İKİ: Meclis’te 1933 yılı sonlarında alınan bir kararda "Türk kadınlarına 'muhtarlık seçimleri'nde seçme ve seçilme hakkı verilmiştir" deniliyor. Bir yıl sonra da, “kadınların seçme ve seçilme hakkı” kâğıt üzerinde güya umumileştirilmiş oldu... Siz bırakın “kadınların seçme-seçilme hakkı”nı, bu ülkede bütün milletin seçme-seçilme hakkı dahi defalarca hiçe sayıldı. Darbelerle, muhtıralarla her türlü insanî hak ve hukuk akamete uğratıldı. Öyle ki, “sıfırlandı” sözü bile az gelir; zira, birçok şey sıfırın altına indirgendi. Yani, 30-40 sene geriye doğru gidildi... Dolayısıyla, sadece kâğıt üstündeki yazılara, kànunlara bakarak bu tür konularda hüküm vermemeli, keskin ifadeler kullanmaktan imtina etmeli. Meselâ, 1933-34’te kabul edilen söz konusu “kadın hakları”ndan dem vuranlar, o tarihlerde bir muhalefet partisinden, yahut hareketinden söz edebilirler mi? İkinci bir partinin ismini verebilirler mi? Dahası, ikinci bir partinin hayat hakkı var mıydı? Vesaire...

ÜÇ: Laiklik prensibi 1937’de kabul edilerek Anayasa’ya konuldu. Laikliğin asıl manası, dindara da, dinsize de eşit mesafeli davranmak; onların hayat tarzlarına ilişmemek, ilişenlere müsaade etmemektir. Ne var ki, laikliğin özellikle ilk dönemdeki tatbikatı, maalesef “dinsizlik” ve hatta “dindarlara baskı ve zulüm” şeklinde olmuştur. Zamanla da, sıklıkla değişkenlik arz ederek süregelmiştir.

DÖRT: Demokratik yönetim şekline geçmeye, 1945’te karar verildi. Fiilîyata ise, 1950’de geçildi. Ne var ki, 1960’ta bu nâzik ve nâzenin yapıya çok ağır bir darbe vuruldu. Millî irade süngülendi, demokrasi hançerlendi, hürriyet ve adâletin canına okundu. Üstüne üstlük, benzer şekildeki vahşiyane müdahaleler, devam eden hemen her on yıllık periyotlarda da tekrarlanmaya çalışıldı.

* * *

Bütün bu gel-gitli gelişmelere bakarak, günümüzdeki durum hakkında daha isabetli yorum ve değerlendirmelerde bulunmak mümkün. Meselâ, “Hukuk ve adâletimiz ne durumda? Demokratikleşmenin neresindeyiz? Temel insan hak ve hürriyetleri noktasındaki karnemizin hali nicedir?” gibi soruların cevabını da daha rasyonel şekilde görebiliriz.

Aksi halde, ayağı yere basmayan bilgi kırıntılarıyla karşı karşıya kalmış oluruz.

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