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20 MART 2018 SALI - YIL: 49

Giderim Van’a doğru...

M. Latif SALİHOĞLU
20 Mart 2018, Salı
GÜNÜN TARİHİ 20 Mart 1514

Bugün, kesin zafer ile neticelenen meşhûr Çaldıran Seferinin yıldönümü: Yaklaşık iki bin kilometre yol gidecek olan koca Osmanlı Ordusu, 20 Mart 1514’te Edirne’den hareket etti.

İslâm Birliği “İttihad-ı İslâm” açısından tarihin dönüm noktalarından birini teşkil edecek olan bu muazzam ve muhteşem seferin başında Sultan Fatih’in torunu Kànunî Süleyman’ın babası Yavuz Sultan Selim Hân vardı. Karşısında ise, o devrin en çetin ve en tecrübeli rakibi, muarızı olan İran Hükümdarı Şah İsmail bulunuyordu.

* * *

Bir halk türküsünün şu manidar sözleri, tam da bahsini ettiğimiz o uzun seyr û seferi çağrıştıyor gibi. Şöyle ki:

Giderim Van'a doğru;
Yolum İran'a doğru...
Kes başım kanım aksın;
Kadir bilene doğru...

Hû beni, hurda beni,
Koydun çukurda beni,
Sadıklığın bu muydu?
Yedirdin kurda beni...

* * *

Evet, Osmanlı Sultanı Yavuz Selim’in İran hükümdarı Şah İsmail'in üzerine yürümek için hazırlamış olduğu bu uzun seyr û sefer, 20 Mart’a Edirne’den başladı, 23 Ağustos’ta ise Van’ın Çaldıran mevkiinde nihayet buldu. 

Toplam 156 gün süren bu uzun sefer ve çetin muharebe esnasında, genç pardişah Sultan Selim'in iki önemli hususiyeti ortaya çıktı: Biri, sabır ve tahammül gücü; diğeri ise harp sanatındaki ustalığı, becerisi, dehâsı...

Sefer esnasındaki zahmet, meşakkat ve sabırlı bekleyişler, zaman zaman askerleri isyan noktasına kadar getirmiş. Ancak, Sultan Selim bunların da üstesinden gelerek vaziyete hâkim olmuş ve yoluna sabırla, azim ve kararlılık ile devam etmiştir.

* * *

Bu uzun, çetin ve riskli Van-İran Seferi esnasında yaşanan ve rivâyetlerle nakledilen ibretlik pekçok hadiseden bir tanesi şöyledir:

Ordu Erzincan yakınlarına vardığında, uzun süren bir konaklama ihtiyacı hâsıl olur. Günlerce süren bu bekleyiş sebebiyle, bazı askerlerin sabrı taşma noktasına gelir. İsyan halleri tezahür eder. Hatta, Sultan Selim’in çadırına faili meçhul oklar, kurşunlar atılır.

Durumun vehameti anlayan genç padişah atına biner ve askere hitaben şu meâlde bir hitabete bulunur: “Kardaşlarım! Biz henüz menzil-i maksuda vâsıl olamadık. Daha hasım kuvvetlerle karşılaşmadık. Korkaklar gibi dönemeyiz. Hattâ dönmeyi düşünmek bile bize haramdır. Medar-ı teessüfdür ki, Şah’ın maiyeti kendi efendileri yoluna can verdikleri halde, biz Şerîat-ı Ahmediyye’ye muhalif hareket eden bu zümreyi fitnekârlıktan vazgeçirmek için bunca yol gelmişken, bazı gayretsiz herifler bizi yolumuzdan geri çevirmek ister. Biz, katiyen yolumuzdan dönmeyiz. Ulûlemre itaat edenlerle, nihaî hedefe kadar gideriz. İradesi zayıf olanlar, ehl û iyâlini düşünenlen, karısının yanına dönmek isteyenler, yol zahmetini, sefer meşakkatini bahane edenler, kendileri bilirler. Dönerlerse şayet, bilsinler ki, dîn-i mübîn-i İslâm yolundan, İttihad-ı İslâm maksadından dönmüş olurlar. Eğerkim bahaneleri ‘Düşman gelmedi’ ise, düşman daha ileridedir. Her kim ki er kişi ise, benimle beraber gelsin. Ve illâ, ben tek başına dahi olsam, yolumdan asla dönmem, yürür yürür giderim!” 

* * *

Sabırlı bekleyiş ve kararlı yürüyüşün ardından, 23 Ağustos 1514’te Çaldıran'da büyük bir zafer kazanan Sultan Selim, hemen dönmez ve tâ Tebriz'e (İran) kadar gider. Burayı da aldıktan sonra, bölgede Osmanlı hâkimiyetini tam sağlayıncaya kadar da orada kalır.

Sultanın İran seferinden İstanbul'a dönüş tarihi 11 Temmuz 1515'tir. Bu tarih ile Edirne'den hareket günü arasında ise, toplam 477 gün var.

Muzaffer Padişah Sultan Selim'in, Üsküdar'dan Topkapı'ya gece sessizliğinde geçtiği rivâyet edilir. Sebebi, mütevazı kişiliğinden dolayı, kendisi için şaşaalı bir karşılanma merasimi yapılmasını istememesi olarak bilinir.

@salihoglulatif: 1930'larda telif edilmiş olan 16. Lemâ'dan: "Maalesef, camilere Ramazân-ı Şerifte bid’alar girdiğinden, duâların kabûlüne sed çekip ferec gelmedi." (Bediüzzaman)

Evet, bid'alardan uzak durmalı; imtina etmeli. Çünkü: Ferec, ferâh, sürûr ve huzura sed çekip perde oluyor.

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