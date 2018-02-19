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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Harikulâde bir istihdam örneği

M. Latif SALİHOĞLU
19 Şubat 2018, Pazartesi
Yeni Asya’nın kuruluş safhası (12)

Sadâkatli bir dâvâ adamı olan Zübeyir Gündüzalp, insanları hizmet dairesi içinde istihdam etme tarzında da harikulâde bir bilgi, sezgi ve tecrübeye sahipti.

Yeni Asya gazetesinin imtiyaz sahibi olan Mehmet Kutlular, onun bu yönünü şöyle anlatır:

Zübeyir Ağabey, kimlerin gazetede çalışmasının uygun ol- duğunu bize bildirirdi. Özellikle dershanelerde kalanlar, yani Nur Talebeleri açısından.

Buradaki ölçüsü, Üstadın yaklaşımından kaynaklanmakta idi. Siyasî ve sosyal olayları doğru değerlendiremeyecek kadar sâfî kalp insanların, bırakın çalışmasını, gazeteye gitmelerini bile istemezdi.

Meselâ, Eyüp Ekmekçi’yi gazeteye göndermezdi. Abdülvahid’in gazeteye gelmesini pek fazla istemezdi. Sabahaddin Aksakal’a şunu söyledi: “Kardeşim! Sen diplomanı ver, orada yazı işleri müdürü ol; ama çok fazla gazeteye gelme.” Sabahaddin de pek fazla gazeteye uğramazdı.

Zübeyir Ağabey, benzeri bazı insanların gazeteye geldiği za- man, zarar göreceklerini biliyordu. Çünkü, Üstad Hazretleri de herkese gazete okutmuyordu: “Siz tesir altında kalırsınız” diyordu. Gazeteleri okuma, araştırma göre- vini Zübeyir Ağabey ve ona benzer kimselere vermişti.

Tabiî, Zübeyir Ağabeyin bazı insanlar için geçerli bu görüşü, onların gazeteye gelmelerine karşı olduğundan değildi. O arkadaşın mizacının, yapısının müsait olmadığını bildiği içindi. Onu zarardan korumak içindi.

Diğer taraftan Ali Uçar’a da “Kardeşim! Sen git, gazetede çalış, yazı yaz, mûsahhihlik yap” diyordu. AliUçar’ı çalıştıramıyorduk, o ayrı bir meseleydi. Veya Selâhaddin Şafak, dershanede kalıyordu. Aldığı talimatı, “dersanede kalmak, gazetede çalışmak ve mektepte okumak” olarak ifade etmişti.

Yani Zübeyir Ağabey, arkadaşları kabiliyetlerine, fıtratlarına, mizaçlarına göre yönlendiriyor, bir kısmını çalışmaya ve yazı yazmaya teşvik ediyordu. Bazılarına da “Kardeşim sen gazeteye gitme” diyordu... Hakikaten, hangi şeyi tutsa orada fânî olan, akıldan çok duygularıyla hareket eden, iradesine tam hâkim olamayan kimselerin hizmette fânî olmaları daha uygundu. Zaten, diğer taraftaki işleri yapanlar vardı. 

Bu durumda, gazeteyle meşgul olmaları hem kendi açılarından, hem de hizmet açısından uygun olmayan arkadaşların, “Zübeyir Ağabey, zaten bizi gazeteye göndermiyordu. Dolayısıyla o, gazeteye karşıydı” demeleri mantıklı değildir. İnsaflı bir değerlendirme de değildir.

Hatta hiç unutmam, bir gün topluluk içinde rahmetli Bayram Ağabey konuşurken bir konu geldi. Bazıları da maksatlı olarak, “Üstadın gazetelere karşı tutumu nasıldı?” diye sordu. Bayram Ağabey de “Üstad bize kat’iyen gazete okutturmazdı” dedi.

Ben de rahmetli Bayram Ağabeye “Ağabey! Üstad Hazretleri hiç kimseye mi okutmazdı, yoksa size mi okutmazdı?” diye sordum.

O zaman dedi ki: “Kardeşim, bize okutmazdı! Üstad Hazretleri gazeteleri her gün aldırırdı, ama Zübeyir Ağabeye veya onun gibilere okuturdu. Üstad ‘Siz hissinizle okuyorsunuz, tesir altında kalabilirsiniz; ama bu taşkafalı tesir altında kalmaz’ diyordu.”

Bu durumun tersi ise, yani gazetede çalışanların dershane ile ilişkileri konusunda ise tam bir akış söz konusu idi. Gazete, dershane ve ders bütünlüğü vardı. En azından Cumartesi günleri yazar ve çizerlerimiz o umumî derslerde bulunurdu. 

Yeri gelmişken, bir şeyi daha belirtmek isterim: Zübeyir Ağabey, daha İttihad kurulmadan bile önce “Kardeşim tek bir oda da olsa Cağaloğlu’nda bir yerimiz olsa” diye bir hasretini belirtirdi.

Çünkü Cağaloğlu, İstanbul’da fikir akımlarının, cereyanların merkezi idi. Her grubun, bir takım yalan-yanlış grupların, orada yerleri vardı. Gençler oralara gidip yanlış şeylere saplanıyorlardı. Zübeyir Ağabey “Yani biz de orada böyle bir yer açsak, iki top kâğıt atsak, görünüş ola- rak‘ Bunlar da kâğıtçılık yapıyor’ diye; ama asıl orada, gelen gidenle ilgilensek” diyordu.

Sonra Cenâb-ı Hak bize orada gazete binası verdi. Hakikaten de o günün şartlarında gazete çok büyük hizmet etti, merkezîleşti, uğrak yeri oldu. Sanıyorum, diğer İslâmî hareketlerin, bir ölçüde istikrarlı ve istikametli gitmesinde de fonksiyonu oldu; bilhassa sonraki sosyal olaylarda.

Binamız, sadece Nur Talebelerinin uğradığı bir yer değildi; diğer İslâmî cemaatlerin mutedil olanlarının da danışma yeri gibiydi. 1968-69’a kadar İstanbul’da Mahmut Efendi dahil, onun yakın adamlarının, bizimle irtibatı vardı. Birçok meselede gelip danışırlardı. 1969’dan sonra dengeler biraz bozuldu: Bilhassa MNP’nin kurulması ve siyasal İslâm anlayışının yaygınlaşması sonrasında...

(Devamı var)

Mehmet Kutlular, Zübeyir Gündüzalp ile birlikte.

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  • zeki şimşek

    19.2.2018 17:59:00

    Harika bir yazı olmuş.tebrikler .

  • Abdullah TUNÇ

    19.2.2018 11:54:02

    Hakikaten harikulade bir istihdam örneği.Kabiliyetlerine ve mizaçlarına göre hizmet erlerini istihdam etmek.Uygun olan bu. Başarı ve cemaat düzeni için de doğru olan bu.Yani kısaca işi ehline vermek.Bu istihdamın içinde bütün nur talebeleri var.Hepsinin oyan verdiği bir hizmet tarzı.Yani hizmet fabrikası tam bir nizam, intizam ve ahenk içinde çalışıyordu.Bugün türlü,türlü saiklerle gazeteye karşı çıkanların iddia ettikleri,ileri sürdükleri sebeplerin temelsiz, esassız olduğu bu yazı serisiyle belli oluyor.Bu meyanda birçok gerçekler de ortaya çıkıyor.İş bölümü yapılmış,herkes işini yapmaya çalışıyordu.İşte bu nizam ve ahenk içinde 400 civarında eser yazıldı. Bu fevkâlade verimli ve başarılı bir hizmet devresiydi. Çok münbit bir zaman ve zemindi...Çok sayıda kabiliyetlerin inkişaf ettiği ve hizmet meydanına atıldığı bir mai Nisandı iklimiydi.Hizmette büyük bir şevk ve heyecan vardı. İhlas,uhuvvet ve muhabbet had safhadaydı. Bu halın daha ilerisine Cenab-ı Hak nail eylesin...

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