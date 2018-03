Harikulâde bir sahibiyet şuuru

Geçen hafta sonu günlerini, şevk ve heyecanımızı kanatlandıran ulvî bir bayram havası içinde geçirdik: Önce masa çalışmaları, hemen ardından gelen “Barış ve Kardeşlik Paneli” etrafında pervâne olduk.

Yeni Asya camiasının hazırlamış olduğu bu harikulâde bu “Nurlu program”daki insanlığa yönelik ilmî-fikrî mesajların yanı sıra, bu dâvâya gönül vermiş gayretli insanların şevk ve muhabbet atmosferi içinde buluşması, yapılan organizasyona bambaşka bir mânâ ve değerler manzumesi ilâve etmiş oldu.

İstanbul’daki Pullman Oteli’nin gerek konferans salonunda, gerek sergi alanında ve gerekse mescit olarak tahsis edilen mekândaki buluşma ve kucaklaşmalar, cidden görülmeye, dahası yaşamaya değerdi.

Esasen, bu tür hizmetlerin en güzel bir yanı da, bahsini ettiğimiz muhabbet yüklü kardeşlik buluşmalarının hâsıl olması, husûle gelmesidir.

Şu sürûrlu tabloya da yakînen şahit olduk ve hatta bizzat yaşadık: On, yirmi, otuz, belki de kırk yıldır görüşmeyen dost, ahbap ve kardeşler, bu vesile ile görüşmüş oldular. Kemâl-i uhuvvet ve muhabbet ile kucaklaşıp hasret giderdiler.

Şahit olduğu manzara, hakikaten bir “şahsiyet-i mâ-neviye”nin kâmilen teşekkülü idi. Zira, ortada herhangi bir reis, bir lider, bir emir ve direktif sahibi kimse yoktu. Türkiye’nin her yerinden akın edip gelmiş binlerce insanımız, bir fikir ve dâvâ etrafında birleşmişlerdi. Hepsi de, fâni şahıslara değil, tam aksine bâkî hakikatlere, kudsî düstûrlara gönülden bağlı şekilde gelmişlerdi.

* * *

Hiç mübalâğasız söylüyorum: Merkezinde Kur’ân’ın malı Risâle-i Nur ve dellâlı Bediüzzaman’ın yer aldığı söz konusu kongre ve panele iştirak edenler arasında, güzel vatanımızın umum insanlarını gördüm. Bölgeleri, şehirleri, vilâyetleri tek tek saymaya gerek yok.

Otuz-kırk yıldır hemen her tarafını ziyaret etme bahtiyarlığını yaşadığımız bereketli yurdumun her yöresinden, her mahallinden kimselerle görüştük; kısacık ve ayak üstü de olsa muhabbet ettik, musafada bulunduk.

Orada geçirmiş oludumuz üç saatlik zaman zarfında, bir yönüyle kendimizden geçtik. Zincirleme kucaklaşma ve musafahadan, adeta başımız döndü. Zira, zaman kısa, mekân dar geldi. Programa gelenler ise, alabildiğine geniş yelpazeli idi. Bu arada, yurt dışından gelenler de vardı; onları unutmamalı.

* * *

Bizi sevinç ve sürûr deryasına gark eden, bir yandan da şevk ve ümidimizi ziyadeleştiren mânâ ise, Nur dâvâsı etrafında şekillenmiş olarak gördüğümüz o ihlâslı ve sadâkatli ihvanlardaki “sahibiyet şuuru” idi.

Evet, öylesine şuurlu bir sahibiyet duygusu ki, beşerî hiçbir kuvvet onu yenemiyor. Mütehakkim hiçbir cereyan, ona boyun eğdiremiyor. Hiçbir teşekkül, onu dünyevî, siyasî, ticarî emellerine âlet edemiyor.

İşte, dünyayı mânen cennete çeviren saadetli dâvâ budur. Ne mutlu, buz parçası nevindeki şahsiyet ve enaniyetini bu saadetli hizmet havuzunda eritenlere ve eritme sevdâsında olanlara...

* * *

Bu tarz büyük ve geniş organizasyonlarda, elde olmayan sebeplerle, ister istemez bazı teknik arızalar, sıkıntılar ve bir takım yetersizlikler de söz konusu olabiliyor.

Kardeşlerimiz gücenmesinler ve şevkleri kırılmasın. Beşerî olan herşey gibi, bu tür hizmetler de “tekâmül kànunu”na tabidir. Zaman içinde alınan ve alınması gereken tedbirlerle, bu sıkıntılar asgari seviye indirgenmeye çalışılıyor. Önemli olan, fikrî sıkıntıların ve mânevî arızaların vukû bulmaması.

Hâsılı, uzak-yakın demeden, tam bir gönüllülük arzu ve iştiyakı ile bu Nuranî içtimaa gerek fikren ve kalben, gerekse şahsen ve fiilen iştirak eden herkese tebrik ve duâlarımızı iletiyoruz.

@salihoglulatif: Hayatından, hizmetinden, istikametinden emin olmak mı istiyorsun? Öncelikle adatmadığına, aldanmadığına ve aldatılmadığına emin olmalısın. Şunu da bil ki: Tahkik ehli olmadıkça ve söylenenleri mihenge vurup tahkik etmedikçe, aldanmadığına emin olamazsın ve olmamalısın.