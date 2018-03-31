İlk OHAL’den günümüze

GÜNÜN TARİHİ: 31 Mart 1925

Yakın tarihimizde, bugünkü OHAL ve KHK ile yapılan uygulamaları andıran tablolardan biri 1909’daki “31 Mart Vak’ası”nın ardından, diğeri ise 1925’teki “Şeyh Said Hadisesi”nin hemen ardından yaşandı.

Biz bu yazıda, bilhassa sonuçları bakımından 15 Temmuz Fâciası’na benzeyen ikinci hadise ile ilgili gelişmeleri analiz etmeye çalışalım.

11 Şubat 1925’te Diyarbakır ve çevresinde zuhûr eden ayaklanma (kıyâm) hareketini bastırmak için, 31 Mart 1925 tarihi itibariyle Meclis’te âcilen iki “olağanüstü tedbir” alındı. (NOT: Aşağıda zikredilen bu tedbirler, 15 Temmuz 2016 Hadisesi sebebiyle 20 Temmuz’da alınan tedbirlerle de büyük ölçüde benzerlik arz ediyor.)

Bu iki ana başlıklı tedbir, özetle şöyle:

Birincisi: Operasyonel bir askerî harekât.

İkincisi: İstiklâl Mahkemelerinin yeni yetkilerle muhtelif merkezlerde yeniden kurulması.

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Önemli bir nokta da şudur: “Şeyh Said İsyanı” diye isimlendirilen kanlı ve yağmalı hadise 11 Şubat’ta Diyarbekir’de patlak verdi. O günlerde Bingöl (Genç) taraflarında bulunan Şeyh Said’in hadiseden haberdar olması ise, ancak 2-3 gün sonra mümkün olabildi. Bu da gösteriyor ki, kendince bir kıyâm hazırlığı içine giren Şeyh Said’in bizzat kendisi henüz start vermiş, yani “Haydi! Ayaklanın!” emrini vermiş değildir.

O kanlı ve fitneli hadisenin karanlıkta kalan bunun gibi daha başka noktaları da var. Tıpkı, 15 Temmuz Hadisesinde olduğu gibi...

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Şeyh Said Hadisesi dolayısıyla, Meclis’te daha evvel (3 Mart) alınan olağanüstü kararlarda “Sansür ve Sürgün”ün de dahil edildiği “Takrir-i Sükûn Kanunu” vardı.

Bütün bunlar, yakında çok kanlı bir harekâtın başlatılacağı işaretini veriyordu.

Nitekim, hemen o zaman aralığı içinde, nisbeten yumuşak davranan Fethi Okyar kabinesi düşürüldü, onun yerine hemen sertlik yanlısı İsmet Paşa kabinesi kuruldu.

İsmet Paşa kabinesinin isteği üzerine, Meclis'ten iki yerde derhal İstiklâl Mahkemesi’nin kurulması kararı çıkarıldı. Biri Ankara, diğeri Diyarbakır'da kurulması kararlaştırılan İstiklâl Mahkemeleri’nin başkan ve üyelerinin tesbitinden sonra çalışmalara başlandı. (Bkz: Zabıt Ceridesi, 15. Cilt, s. 198)

Bu süre zarfında son derece dikkat çeken bir nokta da şudur: 31 Mart (1925) günü Meclis tarafından alınan bir başka kararla, İstiklâl Mahkemeleri’nin vereceği idam cezaları hakkında, ayrıca bir tasdik/onay gerektirmeden, kesilen cezanın derhal infaz edilmesine dair bir özel kànun çıkartıldı.

Böylelikle, Meclis idam cezalarının infazı hakkında nihaî onay mercii olmaktan çıkarılmış oldu. Meclis'in iradesine karşı yapılan bu baypastan sonra, artık bütün iş "mahkeme çetesi"nin keyfine bırakılmış oldu.

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Ankara'daki mahkeme, ilk iş olarak henüz yeni kurulmuş bulunan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasını (TCF) hedef tahtasına koydu.

Mahkeme başkanının emriyle, gerek parti merkezinde, gerek şubelerinde ve gerekse parti yöneticilerinin ev ve işyerlerinde aramalar yapıldı. Üstelik, bu aramalar ânî baskınlar şeklinde gerçekleştirildi. (Hâkimiyet-i Milliye, 15.04.1925)

Şeyh Said Hadisesi bahanesiyle muhalefeti susturmayı, hatta yok etmeyi hedef alan devrin hükûmeti, hukuk ve adâleti de emellerine âlet ederek TCF'nin yanı sıra muhalif gördüğü gazeteleri de birer birer kapattırma cihetine gitti.

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Diyarbakır merkezli kurulan Şark İstiklâl Mahkemesi ise, usûlen yapılan duruşmaların ardından, Şeyh Said ile birlikte 47 kişi hakkında verilen idam cezası, yine aynı mahkemenin kararıyla hemen oracıkta infaz edildi. Ardından, açılan geniş bir çukura toplu halde gömüldüler. Orduevi yakınlarında olduğu tahmin edilen mezar yeri hâlâ meçhûl.

www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160727M2-1.pdf

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@salihoglulatif:

İbret alınmadığı için, tarih tekerrür ediyor: 15 Temmuz 2016 Hadisesi, 1909’daki 31 Mart Vak’ası ve 1925’teki Şeyh Said Hadisesi ile bazı benzerlikler arz ediyor.