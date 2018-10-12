İrade terbiyesi

Kişinin hayatını şekillendiren, tutum ve davranışlarına hükmedip yönlendiren duyguların başında, şüphesiz ki “itikad” denilen dinî inanç gelir.

O itikada göre amellerin şekillenmesinde ise “irade terbiyesi” önde gelir ve daima ağır basar.

Dolayısıyla, “iman”dan sonra gelen “takvâ ve amel-i salih esasları”, işte bu “irade” kuvveti ve terbiyesi ile doğrudan bağlantılıdır.

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Muhtelif Risâlelerde ehemmiyetle bahsedildiği gibi, insanda hükmeden üç büyük “kuvvetler koalisyonu” vardır: Akıl, şehvet ve gadap duygusu. Bu duyguların, ayrıca ifrat, tefrit ve vasat mertebeleri mevcut.

İnsanoğlunun imtihanı, işte bu üç mertebe arasındaki geçişlerde ciddiyet kazanıyor:

Zaafların ifrata yahut tefrite doğru çekmesine mukabil, irade kuvvetinin de yardımıyla “vasat”ı tercih etmek, orada sabır ve sebatla durabilmek, hayat ağacının en mühim ve en bereketli semeresini netice verir. Aksi durum ise, maazallah helâkete doğru sürükletip götürür.

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Hemen her inanç ve itikad sahibinin gördüğü ve kabul ettiği bir gerçek şudur ki: Bu zamandaki zararlı alışkanlıkların çoğu, bir takım zaafların, yani irade kuvvetinin zayıf düşmesi sebebiyle tezâhür ediyor.

Öyle ki, iradesi zaafa uğramış kişi, “Elması elmas, camı da cam” bildiği halde, hazır lezzet hükmündeki kırılacak cam parçasını elmasa tercih ediyor. Üstelik severek ve arzu ederek.

İşte bu zaaf, bu zamanın “en dehşetli bir hâli” olup buna karşı sağlam bir irade kuvveti gerekiyor. İrade kuvveti ve terbiyesi ise, ancak daimî sûretteki “tahkiki iman” dersleri ile mümkün.

GÜNÜN TARİHİ: 12 Ekim 1969

Meclis’te 8+1 parti

13 Ekim 1969 tarihli AP'ye muhalif, CHP’ye taraf olan Milliyet'in manşeti.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en âdil, en demokratik ve bir yönüyle en renkli genel seçimi 12 Ekim 1969’da gerçekleşti.

Seçim neticesinde, 8 ayrı parti ile 2-3 ay sonra partileşecek olan (MNP) N. Erbakan öncülüğündeki “Bağımsızlar Grubu” Millet Meclisi’nde temsil edilmiş oldu.

Netice itibariyle, TBMM’ye dokuz parti girdi; ancak, buna rağmen Adalet Partisi (AP) tek başına iktidarda kalmaya devam etti.

O dönemki gazetelerin manşet haberinden de anlaşıldığı gibi, muhalif medya ve sekiz ayrı parti ile yarışan AP, yine de % 50 civarındaki oy oranıyla önemli bir başarıya imza atmış oldu. Hatta, bir yıl sonra Ferruh Bozbeyli ile Saadettin Bilgiç'in (Arka plânda Celal Bayar) başını çektiği 41 kişilik milletvekili grubu partilerinden ayrılarak Demokratik Parti ismiyle ayrı bir grup kurmalarına rağmen, AP, iktidarda kalma başarısını yine de devam ettirdi.

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Sonuçta bu konuya hangi yönden bakılırsa bakılsın, Ekim 1969 genel seçimleri, demokrasi adına büyük bir başarı, hatta rekor seviyedeki bir iftihar tablosudur. Ve bu rekor, aradan geçen elli sene zaman zarfında hâlâ erişilebilmiş, yahut aşılabilmiş değildir.

Bu arada, demokrasi tarihimizin bütün seçim tablolarına bakıp inceledik. Çoğu zaman sandıktan 2-3-4 parti çıkmış; bu sayı nadiren 6-7’yi bulmuş; ancak, sadece 1969’da 8+1’e yükselmiş olduğunu tesbit ettik.

Demokrasinin hemen bütün renklerini barındıran, dolayısıyla siyaseten rengârenk bir tablo teşkil eden 1969 Parlamentosundaki partilerin (ve genel başkanlarının) isim listesini bu vesile ile takdim edelim:

1) Adalet Partisi (Süleyman Demirel)

2) Cumhuriyet Halk Partisi (İsmet İnönü)

3) Güven Partisi (Turhan Feyzioğlu)

4) Millet Partisi (Osman Bölükbaşı)

5) Milliyetçi Hareket Partisi (A. Türkeş)

6) Birlik Partisi (Hüseyin Balan)

7) Yeni Türkiye Partisi (Ekrem Alican)

8) Türkiye İşçi Partisi (Mehmet Ali Aybar)

9) Bağımsızlar-MNP (Necmettin Erbakan)