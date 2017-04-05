İttihad-ı Muhammedî, İttihad-ı İslâm’dır (1)

Pek kısa ömürlü olmasına rağmen, yakın tarihimize damgasını vurmuş olan İttihad-ı Muhammedî Cemiyeti 5 Nisan 1909'da kuruldu.

Cemiyetin kuruluşu, Ayasofya Camii’nde okunan Mevlid-i Şerif ile geniş kitlelere de duyrulmuş, ilân edilmiş oldu. Camide okutulan Mevlidin yanı sıra, gün boyunca, ayrıca dinî muhtevalı konuşmalar yapıldı ve tesirli vaazlar verildi.

Ayasofya Camii, bütün gün adeta bir “manevî merasim” programına sahne oldu. Ekseriyetini Medrese talebelerinin teşkil etmiş olduğu yaklaşık 50 bin kişinin aynı gün gelip ziyaret ettiği Ayasofya’da konuşma yapanlardan biri de Bediüzzaman Said Nursî idi.

Üstad Bediüzzaman, müezzin mahfilinden yaklaşık iki saat boyunca ayakta durarak cemaate hitap etti: Bu hitabesinde, umum millete, cemiyetin mahiyet ve maksadını anlatmaya çalıştı.

Eski Said’den Üçüncü Said’e

“Eski Said” dönemi eserlerde “İttihad-ı Muhammedî” tâbir ve terkibinin sıklıkla zikredildiğine şahit olmaktayız... “Üçüncü Said” döneminde telif edilen Lâhika mektuplarında ise, yine aynı mânâ ve maksat ile bu kez “İttihad-ı İslâm” tâbir ve terkibinin mükerreren nazara verildiğini görmekteyiz.

Sathî veya zahirî bir nazarla bakıldığında, sanki bu iki mâna ve mefhum arasında ciddî bazı farklılıklar varmış gibi anlaşılıyor.

Bu sebeple, çeşitli platformlarda aynı mevzuya dair zaman zaman şu tarz suâllerle karşılaşmaktayız: Bazı Risâlelerde bahis konusu edilen “İttihad-ı Muhammedî” ve “İttihad-ı İslâm”ı nasıl anlamalıyız? Kezâ, bilhassa Lâhikalarda sözü edilen "Bu vatandaki dört parti"den "İttihad-ı İslâm Partisi"ni bu meyanda nasıl yorumlamalıyız?

Kaynağından cevaplar

Eski Said'in bazı eserlerinde, bilhassa Münâzarât, Divân-ı Harb ve Hutbe-i Şâmiye gibi risâlelerinde, bu mesele sıklıkla târif ve izah ediliyor.

Bu gibi mübarek isimlerin dünya işlerine ve siyaset cereyanlarına bulaştırılmaması, âlet ve tâbi edilmemesi gerektiğini ifade eden Üstad Bediüzzaman, meselenin cihanşümûl tarafını şu suâl ve cevap ile izah ediyor:

Suâl: Dâima İttihad-ı İslâmdan bahsedersin. Sen bize tarif et.

Cevap: İki Mekteb-i Musîbet Şehadetnâmesi ismindeki eserimde tarif etmişim. Şimdi o kasr-ı muallânın bir taşını, bir nakşını göstereceğim. İşte, kâbe-i saadetimiz olan ittihad-ı münevver-i İslâmın Hacerül-Esved’i, Kâbe-i Mükerremedir; ve dürret-i beyzâsı (incisi), Ravza-i Mutahharadır; Mekke-i Mükerremesi, Ceziretü’l-Araptır; medine-i medeniyet-i münevveresi, tam hürriyet-i şer’iyeyi tatbik eden Devlet-i Osmaniyedir. Eğer İslâmiyet milliyetini ve İttihad-ı İslâmın taşını ve nakşını istersen, işte bak:... (Münâzarât, s. 113)

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Bu hakikatin bir başka izahı, aynı bahsin devamında yapıldığı gibi, Hutbe-i Şâmiye ve Divân-ı Harb-i Örfî isimli eserinde aynen şu sözlerle yapılıyor: "Tekraren söylüyorum ki, ittihad-ı İslâm hakikatında olan ittihad-ı Muhammedînin (asm) cihetü’l-vahdeti Tevhid-i İlâhîdir. Peyman ve yemini de îmandır. Müntesibîni (bağlıları), umum mü’minlerdir. Nizamnâmesi, sünen-i Ahmediyedir (asm). Kànunu, evâmir ve nevâhi-i şer’iyedir. Bu ittihad âdetten değil, ibâdettir. İhfa, havf; riyâdandır. Farzda riyâ yoktur. Bu zamanın en büyük farz vazîfesi, ittihad-ı İslâmdır."

Bu mânâdaki İttihad-ı İslâmın bütün mü'minlere şâmil olduğunu, bunun tahsis (ipotek) ve tahdit (sınırlama) kabul etmediğini dâvâ eden Üstad Bediüzzaman, Yavuz Sultan Selim'in de bu mânâdaki İttihad-ı İslâmı hedef alıp tesis etmeye çalıştığını ve kendisinin de buna ittiba ettiğini açıkça ifade eder.

Yukarıdaki ifadelerden de anlaşılacağı üzere, "İttihad-ı İslâm" ile “İttihad-ı Muhammedî" müşterek bir mânâyı ifade ediyor.

Ne var ki, 1909'da İstanbul'da kurulan İttihad-ı Muhammedî Cemiyetinin bir siyasî cemiyet şekline dönüştürülmesi yönündeki arzu ve çabaları fark eden Üstad Bediüzzaman, bundan nihayet derecede korktuğunu söyleyerek, gerekli teşebbüslerde bulunmakta gecikmez.

İşte, o dönemin gazetelerinde (Volkan, İkdam...) neşrolan ve bilâhare risâlelerinde de iktibâsen yer verilen bu meyandaki ifadelerinden bazıları...

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Hutbe-i Şâmiye: ...Hem de anlaşıldı ki, İttihad-ı İslâm, umum askere ve umum ehl-i imana şâmildir. Hariç kimse yoktur."

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Hutbe-i Şâmiye: İttihad-ı İslâm olan İttihad-ı Muhammedî (asm) dediğimiz vakit...

(Devamı var)

@salihoglulatif:

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