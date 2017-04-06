İttihad-ı Muhammedî, İttihad-ı İslâm’dır (2)

Evet, 1909’larda bir teşekkül şeklinde ortaya çıkan İttihad-ı Muhammedî Cemiyeti ne ise, 1950’li yıllarda telif edilen Lâhika mektuplarında bahsi geçen İtihad-ı İslâm (Partisi) de bilmâna odur.

Nitekim, Eski Said döneminde kurulan İttihad-ı Muhammedî Cemiyeti’nin partileşip siyasileşmesine şiddetle karşı gelen Üstad Bediüzzaman, bu vatandaki dört partiden biri olarak isimlendirmiş olduğu İttihad-ı İslâm Partisinin de siyaset meydanına atılmasına ve şimdiki siyasetin başına geçmesine, yine aynı hassasiyet içinde karşı gelmeye devam ediyor.

1952’de Cevat Rıfat Atilhan’ın liderliğindeki İslâm Demokrat Parti’nin kurulmasından hemen sonra “kalbe ihtar” ile telif edilen “Bu vatanda şimdilik dört parti var” mektubunda zikredilen “İttihad-ı İslâm Partisi” isminde, resmen kurulmuş herhangi bir parti yoktu, sonradan da olmadı.

Diğer üç parti ise, zikredilen isimleriyle aynen, alenen ve resmen var idiler. Nitekim, aynı mevzuya dair ve “Başbakan Adnan Menderes’e” hitaben yazılan mektupta, sadece resmen var olan üç partiden söz ediliyor: “Eğer Demokrat Parti düşse, ya Halkçılar veya Milletçiler iktidara gelecek” ifadesi gibi...

Bütün bu ifadelerden açıkça anlaşılıyor ki, lâhika mektuplarında zikredilen İttihad-ı İslâm, siyasî veya sosyolojik potansiyeli itibariyle, Meşrûtiyet dönemindeki “İttihad-ı Muhammedî” ile aynı mâna kast ediliyor.

Şimdi, Risâle-i Nur’dan aynı hakikati teyid ve takviye eden iktibaslardan bir demet daha takdim ile mevzuya devam edelim.

Divân-ı Harb-i Örfî: İşittim, İttihad-ı Muhammedî (asm) nâmıyla bir cemiyet teşekkül (1909) etmiş. Nihayet derecede korktum ki, bu ism-i mübarekin altında bazılarının bir yanlış hareketi meydana gelsin. Sonra işittim: Bu ism-i mübareki bazı mübarek zevât, daha basit ve sırf ibadete ve Sünnet-i Seniyyeye tebaiyete nakletmişler. Ve o siyasî cemiyetten kat-ı alâka ettiler, siyasete karışmayacaklar. Lâkin, tekrar korktum, dedim: Bu isim umumun hakkıdır, tahsis (ipotek) ve tahdit (sınırlama) kabul etmez.

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Hutbe-i Şâmiye: İttihad-ı İslâm olan İttihad-ı Muhammedî (asm) dediğimiz vakit, umum mü’minlerin mabeyninde bilkuvve veya bilfiil sabit olan ittihad murattır. Yoksa, İstanbul ve Anadolu’daki cemaat murad değildir. Amma, bir katre su da sudur. Bu ünvandan tahsis (tekel, ipotek) çıkmaz. ...Müntesibîni, umum mü’minlerdir. Reisi de Fahr-i Âlemdir (asm).

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Hutbe-i Şâmiye: İttihad-ı Muhammedî (asm) olan İttihad-ı İslâm’ın efkâr ve meslek ve hakikatını, efkâr-ı umumiyeye arz ederiz. Kimin bir itirazı varsa etsin; cevaba hazırız. (Demek ki, ikisi aynıdır. MLS)

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Risâle-i Nur'da geçen cihanşümûl mânâdaki İttihad-ı İslâmın tarifine dair söz ve izahların bir hülâsasını bu şekilde naklettikten sonra, bilhassa bu vatanda potansiyel bir kuvvetin, bir umumî temayülün karşılığı mânâsında zikredilen "İttihad-ı İslâm Partisi"ni anlatmaya geçelim.

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, bu isim ile bir parti resmen kurulmadı ve kayıtlarda dahi ismine rastlamış değiliz.

1950’lerin başında yazılan Emirdağ Lâhikası-II’de yer alan ve "Bu vatanda şimdilik dört parti var" diye başlayan o meşhur mektubunda "İttihad-ı İslâm Partisi" tâbirini kullanan Üstad Bediüzzaman (Yani Üçüncü Said), esasen bu ismi taşıyan bir partinin olmadığını kendisi de gayet iyi biliyordu.

Demek ki, bu ismi zikretmekteki asıl niyet ve maksadı, siyaseten de pek kuvvetli bir potansiyele sahip olan bir eğilimi, bir temayülü nazara vermekti.

Zira, aynı mektupta peşpeşe sıraladığı diğer üç parti, üstelik aynı isimle siyaset sahnesinde resmen de mevcut idiler: Halk Partisi, Demokrat Parti ve Millet Partisi. (Emirdağ Lâhikası, s. 387)

Resmî veya teşkilâtlı olarak o gün için ortada bulunmayan İttihad-ı İslâm Partisi ise, daha başka mektuplarda da ifade edildiği gibi, eski (1909) İttihad-ı Muhammedî Cemiyeti ve cereyanı ile irtibatlandırılarak, mümkün olduğunca siyasetin dışında tutulmaya ve "başa geçmemesi" gerektiği hususu ehemmiyetle nazara verilmeye çalışılıyor.

(Devamı var)

@salihoglulatif:

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