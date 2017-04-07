İttihad-ı Muhammedî, İttihad-ı İslâm’dır (3)

Nurcular parti kurmaz, kuramaz. Zira, parti kurmaları için Üstadlarından veya Risâle-i Nur’dan onlara verilmiş herhangi bir izin, bir ruhsat görünmüyor.

Bununla beraber, Emirdağ Lâhikası’ndaki “Ehemmiyetli bir hakikat” başlıklı mektupta, 1909’daki “İttihad-ı Muhammedî” içinde “mânen Nurcular”ın, 1950’lerde sözü edilen “İttihad-ı İslâm”ın içinde ise “aynen Nurcular”ın bulunduğu hususu, gayet açık bir lisânla ifade ediliyor. Şöyle ki: “Mânen, eski İttihad-ı Muhammedîden (asm) olan yüz binler Nurcular.... Şimdi, aynen İttihad-ı İslâmdan olan Nurcular...” (Age, s. 271)

Demek ki, Bediüzzaman Hazretleri’nin mükerreren zikretmiş olduğu İttihad-ı Muhammedî ve İttihad-ı İslâm ile kast ettiği şey, sathî veya zahirî nazarla bilinen bir siyasî teşkilât, yahut bir siyasî parti hareketi değildir. Belki, “doğru siyaset”e yardım edecek, kuvvet verecek bir “nokta-i istinad”dan haber veriyor.

Madem öyle, o halde, bu sosyal potansiyel, bir siyasî parti hüviyetine bürünmemesi ve büründürülmemesi icap eder.

Şayet, içinde ve isminde kudsî-mübarek “İslâm” ve “Muhammedî” tâbirlerinin geçtiği bu cereyan, bilindik herhangi bir siyasî parti hüviyetine bürünür, hele hele tutup başa geçmeye çalışırsa, ortaya ciddî bazı sakıncaların zuhûr etmesi de kaçınılmaz hale gelir. Şöyle ki: "Çok zamandan beri terbiye-i İslâmiye zedelenmesiyle ve şimdiki siyasetin cinayetine karşı, dini siyasete âlet etmeye mecbur." (Age, s. 387)

Bununla beraber, İttihad-ı İslâmı esas alan İslâmiyet milliyetinin "Demokrat mânâsında" olduğunu da ifade eden Üstad Bediüzzaman, Millet Partisi içindeki samimî din ve İslâmiyet taraftarı olanların “Demokratlara muhalif ve muarız” olmamaları, hatta iltihak etmeleri, hele hele iktidara gelmeye çalışmamaları tavsiyesinde bulunur. (Age, s. 422)

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Yine aynı eserin muhtelif mektuplarında Meşrûtiyet zamanındaki İttihad-ı Muhammedî ile 1950'den sonrası için tâbir ettiği İttihad-ı İslâmı özdeşleştiren Üstad Bediüzzaman, kendisi ve talebelerinin bu silsileye mensup olduklarını, bu yüzden siyasetin başına geçmeyi düşünmeyerek, sadece Ahrar (1908'den sonra) ve Demokrata (1950'den sonra) "nokta-i istinad" olmaya çalıştıklarını mükerreren beyan eder: "...Şimdi de aynen İttihad-ı İslâmdan olan Nurcular, büyük bir yekûn teşkil eder. Demokratlara bir nokta-i istinaddır." (Age, s. 271)

Dahası, aynı beyanın geçtiği mektup ve bahislerde, Demokratların da İttihad-ı İslâm cereyanını kendilerine "nokta-i istinad" yapmaya mecbur oldukları gerçeğini hatırlatır: "Demokratlar, hem mevkilerini muhafaza, hem vatan ve milletini memnun etmek çâre-i yegânesi, İttihad-ı İslâm cereyanını kendine nokta-i istinad yapmaktır." (Age, s. 271)

Aynı hakikate parmak basan bir başka izah ve ifade ise, yukarıdaki iktibaslarla da bağlantılı olup aynen şöyledir: "...İttihad-ı Muhammedî ile müttefik olan Ahrar Fırkası, yine otuz beş sene sonra dirildi, yine uyandı. ...Eskide 'İttihad-ı Muhammedi' şimdi 'Nurcular' namını alan ve İttihad-ı İslâm içinde bulunan kardeşlerimiz..." (Beyanat ve Tenvirler, s. 202)

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Bütün bu bilgi ve iktibaslardan da açıkça anlaşılıyor ki, Üstad Bediüzzaman, eski İttihad-ı Muhammedî cereyanı içinde mânen gördüğü Nur Talebelerini, daha sonra aynen İttihad-ı İslâm cereyanı içinde görüyor ve öyle de mütalâa ediyor.

Buna göre, bu kudsî cereyana tâbi olanlar, bizzat kendileri herhangi bir siyasî parti kurmazlar ve siyasetin başına geçmeye çalışmazlar. Aksi halde, dinî siyasete âlet etmeye mecbur kalarak, büyük bir vebâlin altına girmiş olurlar.

Bu kitlenin siyasete bakması ve vatandaşlık hakkı itibariyle bir partiye oy vermesi halinde ise, onu bekleyen vazifenin Demokratlara "nokta-i istinad olmak"tan ibaret olduğunu hatırlatan Üstad Bediüzzaman, bu vazifenin de "Kur'ân, vatan ve millet hesabına" yapılmasının gerekli olduğunu talebelerine ders veriyor. (Emirdağ Lâhikası, s. 422)

Elhâsıl: Siyasetle doğrudan değil, dolaylı şekilde meşgul olması halinde bile, insanlara tarafgirâne bir nazarla bakılmaması gerektiğini hatırlatan Üstad Bediüzzaman, "şeytanı melek, meleği şeytan gösteren" bir siyasetten daima Allah'a sığındığını eserlerinde defaatle tekrarladığını da, hiç hatırdan çıkarmamalı.

@salihoglulatif:

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