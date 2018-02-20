İttihad ve Yeni Asya’nın yayın esasları

Yeni Asya’nın kuruluş safhası (13)

Yeni Asya gazetesi, hemen her yönüyle İttihad’ın devamı mahiyetindedir.

Değişen şey, gazetenin ve imtiyaz sahibinin ismi ile yayın periyotlarıdır. Yani, biri haftalık (Ekim 1967), diğeri günlük (Şubat 1970) “siyasî gazete”dir.

Bunun dışında, aralarında herhangi bir faklılık, ayrılık, gayrılık tarafı yoktur. Öyle ki, “yayın politikası, yayın esasları” yahut, “yayın prensipleri” diye isimlendirilebilecek 18 maddelik “Şartnâme”leri dahi aynıdır.

İşte, bundan yarım asır evvel istişare ile belirlenen, günümüzde halen geçerliliğini muhafaza eden ve 18-25 Temmuz 2016 tarihlerinde “Yeni Asya’dan Size” köşesinde de aynen neşredilen o maddeler.

Buyrun, birlikte okuyalım.

Madde-1 ve 2) Salih Özcan, imtiyaz sahibidir. Mustafa Polat umumî neşriyat müdürüdür.

Madde-3) Gazetenin personelini tayin ve lüzumu halinde tebdil, umumî neşriyat müdürüne aittir.

Madde-4) Gazetenin politikası; sahibi ve umum müdürünün de dahil olduğu bir istişare heyeti tarafından tayin edilir. İstişare heyetindeki kimseler Salih Özcan, Mustafa Polat, Abdurrahman Nuri, Halil Küçük, Ahmed Şahin, Rüştü Tafral, Mehmet Kutlular, Mehmet Fırıncı ve Mehmet Birinci’dir. Karar ekseriyetle verilir.

Madde-5) Sermaye 30 Ağustos 1968’e kadar Salih Özcan tarafından temin edilecek. Sermayenin geri alınması; intişarın altıncı ayından sonra, ikibinden az beşbinden çok olmamak üzere çekilebilecek.

Madde-6) Gazetenin sahibi (Salih Özcan) umumî neşriyat müdürü gibi maaş alacak ve sermaye olarak yatırdığı parayı tamamen çektikten sonra, artık para çekemeyecek; kâr, gazetenin döner sermayesi olarak kalacak ve inkişafına sarf edilecektir. Gazete kapandığı takdirde, sermaye ve mal durumu istişarenin kararına göre tasarruf edilecektir. Mukavelede değişiklik de ancak istişarede bulunanların kararına göre olacaktır.

Madde-7) Neşriyat Müdürünün işinden çıkarılma vesaire durumları müşaveredeki kimselere aittir. (Yeni Asya’nın Notu: Görüldüğü gibi, buraya kadarki maddeler daha ziyade teknik ve konjonktürel bir nitelik arz ediyor. O günün şartlarında bu hizmet için ehil görülen kimselerden teşekkül eden bir istişare heyeti oluşturulmuş. Çıkarılan gazetenin sermaye boyutu ile ilgili bazı esaslar belirlenmiş. Sonraki süreçte ortaya çıkan fikir ve yaklaşım farklılıkları neticesinde, sermayeyi koyan Salih Özcan’la yollar ayrılmış. Ve Yeni Asya, Salih Özcan’sız yola çıkmış.)

Madde-8) Gazete Risale-i Nur’a aykırı neşriyat yaptığında, istişaredeki kimselerin kararıyla kapatılır. Sahibi ve neşriyat müdürü bu isimle bir gazete çıkaramaz.

Madde-9) Kitap tanıtma işi, istişare kararıyla yapılır.

Madde-10) Gazetedeki neşriyatta, halde ve mazide Risale-i Nur’un aleyhindeki kimselerin yazıları neşredilmez.

Madde-11) Risale-i Nuru devamlı mütalâa ile meşgul olup, Risale-i Nurun meslek ve meşrebiyle halen ve kalen yaşayan bir Nur talebesi, herhangi bir husus hakkında, Risale-i Nurdan ve Üstadımızdan me’haz göstererek tenvir ve ikaz edici birşey söylerse, istişaredekiler onu kemal-i hürmetle dinleyecek ve nazara alacaktır.

Madde-12) Risale-i Nur parası, sermayesi elinde toplanan herhangi bir Nur talebesi veya Nur nâşiri gerek re’sen, gerek dolayısıyla gazeteye ortak olamaz.

Madde-13) İstişaredeki kimselerden sahip, müdür ve orada memur olarak çalışandan başka biri, istişaredeki kimselerin izni olmadan gazetede maaşlı olarak çalışmayacak. Bu şahısların gazeteden maddeten istifadeleri hiçbir çeşit ve surette olmayacaktır.

Madde-14) İstişaredeki kimseler, burada (İstanbul’da) her zaman hazır oldukları için tercih edilmiştir. Bu itibarla Risale-i Nur’dan ve Üstaddan ve geçmiş hadisattan me’hazlar göstererek de, herhangi bir Nur talebesi ile istişare edilebilir. Onun tenvirkâr fikirleri kemal-i hürmetle nazara alınır.

Madde-15) İstişarenin adabına son derece riayetkâr olunacak. Müdavele-i efkâr ve istişare esasında cahillerin sıfatı olan laftan kuşkulanma, alınma, evham etme, kızıp tehevvüre gelme, bağırıp çağırma gibi amiyane şeylerden son derece içtinab edilecektir. Kanaatlere hürmet, muhabbet ve müsamaha bu kimselerin şiarı olacaktır.

Madde-16) İstişaredeki kimseler namına, onlardan habersiz olarak, istişareye dahil bir kimse, başkalarınca sorulacak herhangi birşeye tek başına cevap veremez. Not alır, gelir, istişare edeceklerle istişare eder.

Madde-17) İstişaredeki reyler arz ve izhar edilirken, indî, şahsî veya sair meslek, meşrep ve cereyanlardan mülhem şeyler söylenmekten kaçınılıp delil ve me’hazdan, Risale-i Nur’un meslek, meşreb ve tarzından ilham alınmaya çalışılacak ve rıza-yı İlâhî ile hareket edilecektir.

Madde-18) Dine hizmet gayesinde olanlarla görüşüp konuşmalarda, başka cereyanlarda görünen iftira ve ittihamlarla, şöhretperestlik ve maddî menfaatler gibi gayet çirkin manalar verilmeyecek. Mesleğimiz hüsn-ü zandır. Biz Müslümanız aldanırız, aldatmayız.

(Devamı var)