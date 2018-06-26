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26 HAZİRAN 2018 SALI - YIL: 49

Kader ve sebepler

M. Latif SALİHOĞLU
26 Haziran 2018, Salı
Sayısız tecrübelerle de sâbittir ki: Yaşanan her hadisenin iki ciheti, iki veçhesi vardır: Biri zahirî sebepler yönü, diğeri ise hakikî sırr-ı kader ciheti.

Bu mühim meseleye dair iki kısa iktibas:

BİR: “Başa gelen zulümlerde iki cihet var ve iki hüküm vardır: Biri insanın, biri kader-i İlâhî'nin. Aynı hâdisede insan zulmeder, fakat kader âdildir, adâlet eder.

İKİ: “...Beşer, zâhirî esbaba bakar; bazan yanlış eder, zulmeder. Fakat kader, başka noktalara bakar, adâlet eder.”

(Bkz: Lem'alar: 643; Kastamonu Lâhikası: 385)

* * *

Evet, yukarıda iktibasen naklettiğimiz hakikati teyid ve tekid bakımından, tekraren ifade edelim ki: Vukua gelen her hadisenin iki veçhesi vardır: Biri, o hadisenin sebep-hikmet ciheti, diğeri ise kaderî fetvâ ciheti.

Dolayısıyla, yaşanan veya başa gelen her hadisede, bu iki ciheti birden görüp ona göre yorum ve değerlendirme yapmak lâzım gelir. Aksi halde, karşımıza can sıkıntısı, kafa zonklaması ve moral bozucu bir tevfiksizlikle “cevab-ı red” çıkar.

Meselâ, Türkiye’yi idare edenler, Ocak 1945’te önce Almanya ve hemen ardından Japonya ile bütün diplomatik ve ekonomik münasebetlerini kesmeye karar verdiler ve bitmek üzere olan II. Dünya Savaşında İngiltere’nin yanında (Almanya’nın karşısında olmak üzere) savaşa katılma kararını Meclis’ten geçirmeye muvaffak oldular.

Ne var ki, silâh ve mühimmat yardımı bekleyen Türkiye, tam da savaşa fiilen katılmak üzere iken, aynı yılın ortalarında, dünya ve insanlık tarihinin en büyük savaşı sona ermiş oldu. (NOT: Hiroşima ve Nagazaki felâketi sebebiyle.)

Bu gelişmelerin neticesinden de şu hususu istihraç ile anlıyoruz ki: İlâhî takdir, bir hikmete binâen, Türkiye’nin harbe girmesine fetvâ vermedi, müsaade etmedi. Gerisi ise, bütünüyle ve zincirleme bir tarzda “zahirî sebepler ciheti”nden ibarettir.

İçerde ve dışarıda olup bitenlere, ferdî ve içtimaî bazdaki hadiseler zincirine, işte bu zâviyeden bakılmalı ki, kişi ne ye’se ve karamsarlığa düşsün, ne de alınması gereken sebep ve tedbirler noktasında zindân-ı adâlete, tembelliğe, miskinliğe dûçâr olsun.

***

GÜNÜN TARİHİ: 26 Haziran 1097

İznik el değiştirdi

Bizans’ın elinden alınan ve 22 sene müddetle Selçuklular’ın idaresinde kalan İznik, 26 Haziran 1097’de tekrar Bizans’ın hakimiyeti altına girdi.

Bizans ordularının 1071'de Malazgirt'te yenilmesinden sonra, Selçuklular, çok hızlı bir şekilde Anadolu’nun orta ve batısına, dolayısıyla Bizans’ın içlerine doğru yürüdüler.

Öyle ki, 1075’te İznik’in önlerine kadar gelen Selçuklu orduları, o tarihte bu tarihî şehri aldılar ve 1080 yılında burayı devletin başkenti yaptılar. 

Ne var ki, Bizans’ın imdadına gelen ve tahminen 600.000 kişilik kuvveti bulan Haçlı (I. Haçlı Seferi) Ordusu, 1097 yılı Mayıs’ında İznik'i kuşattı ve yaşanan şiddetli muharebelerin ardından 26 Haziran’da burayı yeniden Bizans idaresine teslim etti.

İznik’in İslâm ve Osmanlı hâkimiyeti altına girmesi ise, o tarihten 230 küsûr yıl sonra, yani tâ Sultan Orhan Gazi (1331) zamanında mümkün olabildi ancak.

***

@salihoglulatif:

“Ahrâr ve Demokrat Misyon”un temsilcileri, 16 yıl aradan sonra yeniden Millet Meclisi’nde. Onları tebrik ediyor ve hayırlı muvaffakiyetler diliyoruz. Her şeye rağmen, yine de yaşasın hürriyet, yaşasın demokrasi!

 

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