Günümüz dünyasında, insanlar “kaliteyi ucuza” almak istiyor. Esasında, bu tarz bir eğilim, İslâmın ruhuna da uygundur.

Evet, insanlarda “zevk-i selim” inkifâ etmiş. Aldığı eşyanın, yahut almış olduğu hizmetin iyi ve güzel olmasını, hem estetik, hem kaliteli olmasını, aynı zamanda en ucuz fiyata mal edilebilir şekilde olmasını arzu eder.

Bu da ancak, iyi bir denetimin yanı sıra “serbest rekabet”in sağlanmasıyla mümkün. Ki, devletin en mühim vazifelerinden biri de budur: Kalite kontrol denetimi ve serbest rekabet imkânı.

Buna mukabil, denetimi zorlaştırıp tarafgir hale getiren ve serbest rekabet imkânını ortadan kaldıran devletin bizzat kendisi olunca, artık orada “tuz kokmuş” ve normal ölçülerin hemen tamamı anormal bir hale gelmiş demektir.

Bu durumda, yapılan iş, yahut verilen hizmet kaliteli de olsa, hiç zevk vermez ve tadı-tuzu olmaz. Dahası, o kaliteli iş ve hizmet, aynı zamanda kazıklıdır, zokalıdır demektir. Yutana faydadan çok zararı dokunur.

Diyeceksiniz ki: “kazıklı kalite”, yahut “kaliteli kazık” da mı olurmuş? Bunu da nereden çıkarttınız?

Evet, ne yazık ki oluyormuş. Bunu da AKP’nin son on beş yıllık icraatında âyân-beyân şekilde gördük, görüyoruz.

Acizâne, iktidar partisinin âdeta sürmenaj olmuş gibi başa kakarcasına anlatıp durduğu köprüler, tüp geçitler, otobanlar, havaalanları ve sâir büyük yatırımlar için bulabildiğin en uygun tâbir budur: Kazıklı kalite...

Çünkü, yapılan hizmetlerde üstün bir kalite vardır. Bunu hiç kimse inkâr edemez. Gelişmiş dünyadaki emsâlleri ile kıyaslandığında bile, her biri adeta birer medeniyet harikası sayılır.

Bununla beraber, bunlarla verilen hizmetler mukabilinde biçilen fiyat veya alınan ücretler de, aynı şekilde ve kelimenin tam anlamıyla birer “kaliteli kazık” mahiyetindedir. Üstelik, böylesi kazıkların ve zokaların dünyada benzeri de yoktur.

Meselâ, bu çarpıcı noktaya dikkat çekmek için, muhalefette siyasilerden bile artık bangır bangır şunu duymaya başladık: “Süleyman Demirel’in yaptırdığı köprüden geçerken 10 lira ödüyoruz da, senin yaptırdığın köprüden geçerken niçin 100 lira ödüyoruz? Hadi açıkla? Hadi cevabını ver?”

İşte bu benzerî mahiyetteki soruların izahı yoktur; dolayısıyla, cevabı da verilmez, verilemez. Kaliteli kazığın makul nasıl bir cevabı olabilir ki...

Netice itibariyle diyebiliriz ki: Bu vatana ve millete kim ne tür bir hizmeti oldu ise, onu elbette takdir etmeli ve hayırla anmalı. Ama, yapılan herhangi bir hizmet, milleti asla kazıklama şekline dönmemeli ve dönüştürülmemeli.

Aynı Boğaz’ın üzerindeki bir köprüden geçerken 10 liradan az ödeniyor ve bir başka köprüden geçerken 100 liradan fazla ücret ödeniyorsa, ortada son derece anormal bir durum var demektir. Yapılan hizmet de, milletten çok başkasının nâm-ı hesabına geçiyor demektir.

Aynı şekilde, o “kazıklı ücretli” köprülerden geçen vasıta sayısını bir limite bağlamak ve yıllar yılı o limitin altındaki her araç için devletin hazinesinden (dolasıyla milletin cebinden) ödeme yapmak, hizmet adı altında milletini kazıklamanın daniskasıdır.

Şimdiye kadar tesbit ettiğimiz bilgilere göre, söz konusu o kaliteli hizmetlerden dolayı, devletin hazinesinden her yıl milyarlarca lira para çıkıp başkasına gidiyor ki, atılan kazığın ve yutturulan zokanın kalitesi, hizmet kalitesini hayli geride bırakıyor.

@salihoglulatif:

Doğu Ergil: Eleştiriyi hakaret; övgüyü dalkavukluk; düşünmeyi, önderinin görüşünü tekrarlamak; görevi, otoriteye itaat etmek; başarıyı, para kazanmak; itibarı gösteriş; kalkınmayı, çok katlı bina yapmak; cesareti efelenmek sanan insanların medeniyet referansı nedir? Doğu mu, Batı mı, dinî mi, lâdinî mi?