Küresel haydutluk

Dünyanın gözünde “Küresel Haydut” sıfatını kazanan ABD Başkanı Trump, Türkiye’ye yönelik baskıcı politikalarına verdiği kısacık bir molanın hemen ardından, bütün huşûnetiyle İran’a müteveccih oldu. Bir bakıma, İran’a karşı harb-i iktisadî ilân etti.

Türkiye’nin de dahil olduğu 8 ülkeyi—şimdilik—muaf tutan bu haydut politikacı, söz konusu muaflık süresini altı aylık bir süre ile sınırlamış olduğunu dünya âleme duyurdu.

Bakalım, altı ay sonra durum ne olacak... Söz konusu “harb-i iktisadî”nin, gitgide bir “harb-i askerî”ye dönüşmemesini arzu ve temenni ederek, bekleyip görelim.

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Türkiye’nin iç siyasetinde, iktidar partisinin fikriyatını beğenmemek ve icraatlarını doğru bulmamak, gayet normal bir davranış biçimidir. Bunu hiç kimse yadırgamamalı. Yadırgayan, demokrasiden nasipsizdir.

Keza, iktidar siyasetine muhalif olmak, yerine göre hatalarını eleştirmek, hem demokrasinin bir gereği, hem de gelişmenin bir zembereği hükmünde bir erdemliliktir.

Bununla beraber, hariçten bir taarruz, bir saldırı vâki olduğunda, dahilî meselelerden bağımsız şekilde ona karşı durmak, bir vatanperverlik, bir milletseverlik gereğidir.

Zira, böyle haksız ve zalimâna bir saldırı sadece siyasî iktidarı vurmakla-ezmekle sınırlı kalmaz, bütün ülkeye ve umum millete zarar vermesi kuvvetle muhtemeldir; üstelik, tarihteki bir çok tecrübe ile de vâkidir. Vaki olan bir şey, aynı zamanda mümkün demektir.

Demek ki, dahilî siyaset ile harici siyasetin ölçü ve prensipleri arasında ciddî bazı farklar vardır. Bunları birbirine karıştırmamalı.

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İran’ın dinî-mezhebî anlayışı bize uymaz. Ama, yine de hariçteki bir ecnebi kuvvetin bu Müslüman ülkeye saldırmasına, idarecilerden çok toplumu cezalandırmasına asla razı olmamalı ve buna hiçbir şekilde rıza getirmemeliyiz. Yani, söz konusu saldırı başarıya ulaşmamalı, maksadına vasıl olmamalı. Aksi halde, aynı saldırgan politikalar, başka ülke ve toplumlar üzerinde denenmeye devam edilecek.

ABD’deki Cumhuriyetçi iktidarlar, Yahudi ve Siyonist cereyanlara daha yakın duruyor. Keza, dünya çapında silâh imâlat ve ticaretini yapan lobilerle, baronlarla daha içli-dışlı görünüyor. Esasen bundan dolayıdır ki, Cumhuriyetçiler iktidara her geldiklerinde, bu tür lobileri memnun edecek politikaları izliyorlar.

Keza, İsrail’in menfaatine uygun yeni stratejileri devreye sokuyorlar. Sırf İsrail’i ve sair dünya Yahudilerini memnun etmek için, kendi Büyükelçiliklerini Kudüs’e taşıma karar(lılık)ları, işte bu temel politikalarının bir neticesidir.

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Bütün bu gelişmeler, Müslümanım diyen herkesi derinden derine etkiliyor, rahatsız ediyor ve etmeli. Özellikle bu küresel haydutların Kudüs’e yönelik haysiyet kırıcı politikaları ile İslâm dünyasını krize ve kaosa sürükleyici manevraları itibariyle...

Velhasıl, olup bitenlere karşı nemelâzım diyemeyiz. Yani, Trump ve benzerlerinin, sırasıyla Afganistan, Irak, Suriye ve Türkiye’ye yönelik haydutça polikalarını doğru bulmadığımız gibi, şimdi de İran’a karşı başlattığı siyasî, ticarî, iktisadî savaşı doğru bulmuyor ve tasdik etmiyoruz.

GÜNÜN TARİHİ: 09 Kasım 1922-38

Yakın tarihteki 9 Kasım günlerinde önemli bazı hadiseler yaşandı.

Kısaca şöyle:

9 Kasım 1922: Bediüzzaman Said Nursî için, Millet Meclisi’nde “Hoşâmedî” yapıldı.

9 Kasım 1935: Türkiye Mason Birliği Teşkilâtı, kendi kendini feshettiğini açıkladı.

9 Kasım 1938: Bir kaç gündür ağır koma halinde yatan M. Kemal’in ölümü gerçekleşti. Gece geç saatte vaki olan ölüm gerçeği, toplumu saygı duruşuna sevk etmek düşüncesiyle, kâğıt üstünde yalan yere “10 Kasım sabahı 9’u 5 geçe” diye yazıldı.

