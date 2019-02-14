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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

Listeler kesinleşirken

M. Latif SALİHOĞLU
14 Şubat 2019, Perşembe
Siyasî partilerin gösterdiği belediye başkan adayları listesi hemen hemen kesinlik kazanmış durumda.

Resmî Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu kararına göre, aday tesbiti için son tarih 19 Şubat.

Yani, 4-5 gün sonra, 31 Mart’taki mahallî seçimlere iştirak edecek olan partilerin kesinleşen aday listesi hem resmîyet kazanmış, hem de kamuoyuna sunulmuş olacak.

Böylelikle, yurt genelindeki aktif seçim çalışmaları ve partilerin kampanyalı yarış maratonu, işte asıl o zaman kendini her tarafta hissettirmeye başlayacak.

* * *

Yaklaşan mahallî idareler seçimi tablosunda yer alan partilerin genel durumuna baktığımızda, önceki seçimlerden ciddî mânada ayrılık, hatta aykırılık gösteren bazı noktalar var. Özellikle de ilk kez görülen “çapraz ittifaklar” açısından bakıldığında...

Misâl, yılların CHP’lisi olan bir kimse, bir bakıyorsunuz İyi Parti’nin listesinde aday gösterilmiş. Benzer bir durum, tersi için de geçerli. Yani, İyi Partili biri CHP’den aday...

Adına “Cumhur İttifakı” denilen cephedeki durum da hemen hemen aynı. AkParti, nisbeten küçük yerlerde MHP’nin adayını destekliyor iken, MHP’de, büyük şehirler başta olmak üzere, birçok merkezde AkParti’nin adaylarına oy vereceğini açıkladı.

* * *

İttifaklar siyasetinin genel tablosuna bakıldığında, her iki blok da Saadet Partisi ile Büyük Birlik Partisi kısmen, Demokrat Parti ise bütünüyle dışlanmış olduğu görülüyor.

Bu dışlayıcı tavra karşılık olarak, elbette ki ortaya ciddî bir varlık konulması gerekiyor. Aksi halde, zaten yarı yarıya vesayet altına alınmış olan siyaset kurumu, büsbütün tekelleşmeye, yahut kartelleşmeye doğru yol alacak. Buna asla rıza getirilmemeli. Millet, tepe noktalarındaki “al takke-ver külâh” tarzındaki tanzimlere restini çekerek, kendisini koyun sürüsü gibi görenlere gereken dersi vermeli.

Aksi durumda, demokrasinin hür irade istikametinde gelişmesi ve güçlenmesi hem zor olacak, hem de çok zaman alacak.

* * *

Son olarak “Demokrat misyon” çizgisine değer verenlere tavsiyemiz şudur: Katakulli tarzındaki bir takım anlaşmalarla kendi menfaatini düşünerek “Demokrat Parti”yi dışlayanları, sizin de dışlama hakkınız var. 

Misâl, “Demokratlar”ı umursamayanlara karşı şöyle ciddî bir tavır koyup “O halde, siz de bizim umurumuzda değilsiniz” diyerek, “Hürriyetçi Demokratlar”a tam “nokta-i istinat” olma vazifesini görebilirsiniz.

Şimdilik gündemin liste başında görülen mahallî idareler seçiminin ülkemiz ve milletimiz hayırlara vesile olmasını diliyoruz.

***

GÜNÜN TARİHİ: 14 Şubat 1924

Hilâfet kararı

Mustafa Kemal ile İsmet Paşa, 14 Şubat 1924'te başbaşa özel bir görüşmede bulundular. Bu görüşmenin ana konusu Hilâfet’in kaldırılmasıydı.

Nitekim, görüşme esnasında varılan görüş birliğinin yansımaları kısa sürede kendini göstermiş oldu: Zira, Hilâfetin kaldırılması hakkında hazırlanan kànun taslağı henüz daha Millet Meclisi'ne getirilmeden, Halife Abdülmecid'e bir haber gönderilerek, son hazırlıklarını yapması istendi.

İlgili kànun, Meclis'te 3 Mart'ta görüşülerek kabul edildi. Ancak, Abdülmecid Efendi 29 Şubat günü "Son Cuma Selâmlığı"nı ifâ etmek zorunda bırakıldı... 

3 Mart günü, Meclis'te Hilâfetin lağvedilmesi ile birlikte, Osmanlı Hanedanı’na mensup umumî şahısların ülkeden çıkarılmasına, yani hudut harici edilmesine de karar verildi.  Bu acımasız karar, çok gariptir ki aynı gece içinde uygulamaya konuldu ve 600 kadar Osmanlı Hanedanı nüfusu tam bir perişaniyet içinde sınırdışı edildi. 

Dolmabahçe'den Çatalca'ya, oradan da trenle İsviçre'ye gönderilen Abdülmecid Efendi, oradaki dünya ajans temsilcilerine şu yazılı açıklamayı yaptı: "Millet Meclisi'nin 'Hilâfeti ilga' kararı yersiz ve haksızdır." (TTK, Cumhuriyet Tarihi Kronolojisi: 411)

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