Lozan ile doğrudan bağlantılı...

GÜNÜN TARİHİ 31 Mart 1923

Son yazılarda “Ali Şükrü Bey Cinayeti”nin tam bir ciddiyetle ele alınmasına dair ısrarımızın en önemli gerekçesi, bu ve benzeri hadiselerin “Lozan görüşmeleri” ile doğrudan bir bağlantısının bulunmasıdır.

Evet, gerek bu ve benzeri cinayet hadiselerinin ve gerekse Hilâfetin kaldırılması, Medreselerin kapatılması, Kur’ân ve Ezan’ın yasaklanması gibi köklü değişiklilerin, gizli Lozan Antlaşması ile doğrudan bağlantıları vardır.

Nitekim, Lozan’a itiraz eden grubun lideri konumundaki Ali Şükrü Bey’in ortadan kaldırıldığının tam anlaşıldığı, yani kesinlik kazandığı aynı gün (31 Mart 1923), Londra'da toplanan İtilâf Devletleri (Türkiye karşıtı) temsilcileri, Ankara hükümetinin “masaya oturma” talebine olumlu cevap vererek, Lozan'da kesintiye uğrayan görüşmeleri devam ettirme kararına vardı.

Demek ki, Ankara’dan böylesi bir hadisenin yaşanmasını, yani Meclis’te o “çetin ceviz”in bir şekilde kırılmasını bekliyorlarmış...

Şimdi, o günlerde yaşanan gelişmelerin seyrine bakalım.

Birinci’den İkinci Lozan’a

22 Kasım 1922'de başlayan I. Lozan Konferansı, 4 Şubat 1923'te kesilmiş ve herhangi bir antlaşma yapılamadan görüşmelere ara verilmişti.

Aradan 34 günlük bir süre geçtikten sonra, yeni bir barış metni (sulh planı) hazırlayan Ankara Hükümeti, bunu yani 8 Mart günü İstanbul'da bulunan İtilâf Devletleri temsilcilerine verdi.

Karşı taraf ise, Türkiye'nin teklifine 23 gün sonra cevap verdi.

I. Lozan Konferansı’yla ilgili olarak, Millet Meclisi'nde 20 Şubat-8 Mart tarihleri arasında mükerrer görüşmeler (gizli celse) yapıldı.

Görüşmeler esnasında hararetli, hatta zaman zaman kırıcı tartışmalar yaşandı.

Gerilimin tırmanmasıyla, Meclis'teki vekiller, kelimenin tam anlamıyla iki gruba ayrıldı:

Bunları M. Kemal ve İsmet Paşa’nın başını çektiği I. Grup ile Trabzon mebusu Ali Şükrü ve Erzurum mebusu Hüseyin Avni Beylerin başını çektiği II. Grup şeklinde tasnif etmek mümkün.

Bu arada, özellikle Birinci Grubun arkasında tetikçiler, yalakalar, gözdağcılar ve "Kraldan çok kralcı"lar vardı.

Bunların da meseleye eklemlenmesiyle birlikte, fikrî ve siyasî atmosfer, ağırlaştıkça ağırlaşıyordu.

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8 Mart'tan sonra, Birinci Grubun tetikçileri, İkinci Grubun temsilcilerini korkutmaya, sindirmeye, hatta tasfiye etmeye koyuldu.

Muhalif grubun liderlerinden Ali Şükrü Bey, bir siyasî tertip sonucu vurularak şehit edildi. (27 Mart 1923)

Böylelikle, muhalif seslerden biri (hatta en önemli şahsiyeti) kıstırılıp susturulmuş oldu.

Gerilim dozu alabildiğine yüksek bu cinayet hadisesinin hemen ardından ise, Birinci Meclis'in feshedilerek yeni bir seçime gidilmesi çalışmalarına başlandı.

Nitekim, Londra'dan gelen "II. Lozan Konfesansı başlasın" haberinin Ankara'ya ulaştığı aynı günün ertesinde, Meclis'in yenilenmesi, yani genel seçim yapılması kararı alındı. (1 Nisan)

Ne gariptir ki, seçim kararı katakulliye getirildi ve Birinci Gruptakilerin hemen tamamı seçilecekler listesinden tasfiye edildi.

Yine ne tuhaftır ki, hemen bütün ordu komutanları milletvekili adayı gösterilerek listelerin birinci sıralarına alındı.

İşte, Lozan görüşmelerini başlatacak olan İtilâf Devletleri, meğerse Türkiye'de bu gelişmelerin yaşanmasını bekliyormuş ki, bundan sonra olacaklara kanaat getirip Lozan Konferansı İkinci Celse Görüşmelerini başlatma kararını alma cihetine gittiler.

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Esasen, bütün bu olup bitenler gösteriyor ki, Lozan Konferansı’nın biri görünen, diğeri ise görünmeyen iki yüzü varmış.

İşte, bu ikiyüzlülüğün katmerli bir versiyonu bizdeki Millet Meclisi'nin çatısı altında boy göstermiştir ki, ecnebilerden de okkalı bir aferin almayı hak edebilmişler: “Aferin çocuklar! Ödevinizi yaptınız. Şimdi gelebilirsiniz. Gelin ve yarım kalan anlaşmayı tamamlayalım artık.”

Final: 1923 Mart’ındaki Ali Şükrü Bey cinayetini, “yüz bin başlar”ın gitmesi ile neticelenen diğer cinayetler, hapisler, sürgünler, idamlar, katliâmlar takip etti.

@salihoglulatif: Düşmansız yapamayan, edemeyen, duramayan... Ana sermayesi “düşmana çatmak” olan... Düşmanı sık değişen... Başka çıkarı yok: Döner, bir gün de sana düşman olur.