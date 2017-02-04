Lozan: İslâmdan Çıkma Antlaşması

GÜNÜN TARİHİ 4 Şubat 1923

20 Kasım 1922'de başlayan ilk Lozan görüşmeleri, göstermelik gerekçelerle 4 Şubat 1923'te aniden kesiliverdi.

Kesilmenin zahiri gerekçesi ile hakikî gerekçesi birbirinden hayli farklıdır: Zahirde, Türkiye tanınmış oldu. Derinlerde ise, İslâmiyetin, Türkiye’de nasıl yok edileceğinin plân ve programları devreye sokuldu.

Nitekim, ilk icraat, Hilâfetin kaldırılması, Medreselerin kapatılması oldu... Bu kısacık girişten sonra, şimdi de 95 sene evvel yaşanan gelişmelere bakalım.

Önce ateşkes, sonra barış

30 Ekim 1918'de düşman tarafla Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzalayan Osmanlı hükümeti, barış masasına ise Ağustos 1920'de Sevr'de (Fransa) oturdu.

Ne var ki, bu her iki antlaşma da ölü doğdu ve hayata geçirilemedi. Anadolu ve Trakya'da şahlanan Harekât-ı Milliye Cephesi, bunların hiçbirini tanımadı.

Bu azimli ve kararlı cephe, Misâk-ı Millî ile tarif edilen vatan topraklarından ecnebi kuvvetleri def’edilinceye kadar mücadeleye devam edeceğini duyurdu. Böylelikle, biri Ankara, diğeri İstanbul'da olmak üzere, ortaya iki başlı bir hükümet çıktı.

İstanbul hükümeti düşmanla barışık olmayı tercih ederken, Anadolu hükümeti ise, ölüm-kalım mücadelesinde karar kıldı. 1918 yılı Kasım ayında başlayan bu yeni mücadele, Ekim 1922’deki Mudanya Mütarekesine (ateşkes antlaşması) kadar aralıksız şekilde devam etti.

Anadolu hükümetini İsmet, Fevzi ve Refet Bele Paşaların temsil ettiği görüşmede, İtilâf cephesini İngiliz, Fransız, İtalyan ve bir başka gemide bekleşen Yunan delegasyonu temsil etti... Bu mütarekeden sonra, sıra barış görüşmelerine geldi.

İtilâf devletleri, daha evvel San Remo'da anlaştıkları taslak çerçevesinde Lozan'da yapılacak barış görüşmelerine Ankara ve İstanbul hükümetlerini de dâvet ettiler. Osmanlı hükümeti temsilcisi ise, Türkiye'yi bundan böyle Ankara hükümetinin temsil edeceğini söyleyerek, konferanstan istinkâf ederek çekildi.

İsmet’i Rauf'a-Kâzım’a tercih

Ankara, Lozan'a delegasyon göndermeye karar verdikten sonra, sıra heyetin seçilmesine geldi.

Meclis'te M. Kemal'den sonra en popüler ve en yetkili konumda olan Rauf Orbay, ardından Kâzım Karabekir, Lozan'a gidecek heyetin başında olmak istediklerini ayrı ayrı izhar ettiler. Ne var ki, M. Kemal, İsmet Paşa’yı onlara tercih etti. Gerekçesi şudur: “Siz kendi kafanıza göre hareket edersiniz; İsmet, benden habersiz iş yapmaz.”

İsmet Paşa, bu sebeple derhal Dışişleri Bakanlığına getirildi ve hemen ardından Lozan heyeti reisliğine terfi ettirildi. Lozan'a giden heyetin içinde, Sinop mebusu Dr. Rıza Nur da vardı. Dr. Nur'un Hatırat'ında anlattığına göre, İsmet Paşa, orada Türk heyetini dışlayarak, resmî heyette ismi bulunmayan Yahudi Hahambaşısı Haim Naum'la görüşüp anlaşarak gizli işler çevirmeye başladı... Bu gizli görüşmeler esnasında, Misâk-ı Millî iğdiş edildiği gibi, yeni Türk rejiminin de "İslâma muarız" bir istikamette yürütülmesinde anlaşma sağlandı: Türkiye'de din öldürülecek ve yeni yetişen nesil kendi isteğiyle Kur'ân'ı reddedecek bir müfredat ile eğitilecekti. (Emirdağ L.: 277)

İsmet Paşa, bu fikre sıcak baktı. Ancak, kesin bir karara varmaktan da çekindi. Ankara'ya gelip büyüklerine danışmayı ve ondan sonra kesin bir karara varmayı düşündü.

Bu durumda, Lozan Konferansının kesilmesi kaçınılmaz olmuştu. Kesilmenin asıl sebebi izah edilemeyeceğine göre, zahiren şöyle bir kılıf bulundu: Musul meselesiyle Kapitülasyonlar meselesinde anlaşma sağlanamadığı için, görüşmelere 4 Şubat 1923'te ara verildi... Ankara'ya dönen İsmet Paşa, Eskişehir'de M. Kemal ile trende buluştu.

Meclis’te şiddetli münakaşa

Millet Meclisi’ndeki gizli görüşmelerde ele alınan Lozan meselesi, şiddetli münakaşalara yol açtı. Münakaşa günlerce devam etti.

Meclis, bu meselede iki gruba ayrıldı: Birinci grubu M. Kemal temsil ediyor, ikinci grubun başını ise Trabzon mebusu Ali Şükrü Bey çekiyordu. Birinci gruptakiler, birtakım tavizler verilmesi pahasına Lozan'da bir nihaî anlaşmanın sağlanmasını hararetle savunurken, ikinci gruptakiler ise, özellikle İsmet Paşaya ateş püskürüyor ve Mehmetçiğin kanıyla meydanlarda kazanılan zaferin, masabaşında çok ucuza satıldığını haykırıyordu.

Lozan muhalifi Ali Şükrü Bey, bir süre sonra ortadan kayboldu (27 Mart 1923). Birkaç gün sonra, cesedi bir bağevi yakınlarında toprağa gömülü halde bulundu. Katilin, Çankaya Köşkü muhafız komutanı Topal Osman olduğu anlaşıldı. Bu cinayetin hemen ardından (1 Nisan) yeni (erken) seçim kararı alındı. Yeni mebus listesine, Lozan muhalifi bir tek kişi alınmamaya itina gösterildi.

Ardından, Lozan'a ikinci kez gidecek heyet tesbit edilerek yola çıkarıldı... İsviçre'nin Lozan kentindeki ikinci görüşmelere 23 Nisan'da başlandı. 24 Temmuz'da ise, son imzalar atıldı ve konferans sona erdirilmiş oldu. Ankara'da ise, yeni Meclis teşkil edildi ve Lozan'da imzalanan kararlar bu yeni Meclis'e tasdik ettirildi.

Lozan'da verilen "Din öldürülecektir" sözünün icapları, 3 Mart 1924'ten itibaren tek tek yerine getirilmeye başlandı: Hilâfet kaldırılması; tekke, türbe, zâviye ve medreselerin kapatılması; Şer'îye Bakanlığına son verilmesi; yeni nesilleri dinden soğutacak Tevhid-i Tedrisat’ın çıkarılması; Kur’ân ve Ezânın yasaklanması; Vesâire...