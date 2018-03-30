M. Kemal çeşitlemesi

Bugün hemen hiç yoruma gitmeden, Kâzım Karabekir Paşa ile daha çok “Atatürkçü” kimliğiyle bilinen “Kürt kökenli” Prof. Toktamış Ateş’in M. Kemal hakkındaki yazı, hatıra notları ve röportajlarından bazı pasajlar aktararak, nihaî yorum ve değerlendirmeyi okuyuculara bırakalım.

7 Şubat 1923 Çarşamba günü Balıkesir’deki Ulucami’de (Zağnos Paşa Camii) öğle namazı kılındıktan sonra Mevlid-i Şerif okunuyor.

Daha sonra, M. Kemal Paşa minbere çıkarak bir hutbe irad ediyor. Karabekir’e göre “En mutaassıp bir hocanın söyleyemeyeceklerini söyledi: ‘Dinimiz son dindir. Ekmel dindir. Kànun-i Esâsî (Anayasa) Kur’ân-ı Azimüşşân’daki nüsûstur (nâslardır).’” (Günlükler-II, s. 847)

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M. Kemal, Balıkesir’de verdiği hutbeden sonra, Karabekir’in fikrini öğrenmek ister. Bu safhayı şu şekilde anlatır, Karabekir Paşa: “Akşam, M. Kemal Paşa bugünkü beyanatını nasıl bulduğumu sordu. Ben de kendilerine olan samimî bağlılığım kadar kendilerinden aynı karşılığı gördüğüme dayanarak, fikrimi söyleyeceğimi bildirdim ve dedim ki: “Dünya işlerini camilere soktuğumuzun acısını çektiğimiz yetmez mi paşam? Millî işlerimizi neden yine camilere sokuyoruz? Ve neden siz Başkumandan olduğunuz halde, dinle, hilâfetle bir din adamı gibi, hatta daha ileri giderek meşgul oluyorsunuz?

“Münevverlerimiz, haklı olarak bu gidişi iyi telâkki etmeyeceği gibi, bu yol da esasen tehlikelidir... Paşam, görüyorum ki, siz din ve hilâfet kuvvetlerine çok ehemmiyet veriyorsunuz. Şu halde, muhafazakârlara (statükoculara) dayanmak istiyorsunuz.

“Türk milleti teceddüde muhtaçtır. Ve bunu da mütehassıslarla başarabiliriz. Asla camilerle değil, asla muhafazakârlarla değil... Din, vicdan kanaatidir; münakaşaya gelmez. İlim adamı olan bizlerin ve hele sizin bunu (dinî konuları) ele almanızı katiyen doğru bulmuyorum. Bunu tamamiyle mühmel bırakmalısınız. Bu mütalâalarımı size açık kalbimle söyleyeceğim.

“M. Kemal Paşa, mütalâalarımı samimî karşıladı. Ertesi gün yaverlerinden naklen benim yaverim, Gazi’nin şu ifadesini bildirdi: ‘Ben, Karabekir’in bana bu kadar samimî olduğunu zannetmediğimden, çok çekişeceğimizi tahmin ediyordum. Halbuki o çok açık yürekli ve candan insanmış. Beraber çalışacağımızı görerek memnun oluyorum.’” (Uğur Mumcu, Kâzım Karabekir Anlatıyor, s. 67)

Ve, işret sofrası...

Karabekir Paşa’yı hayrette bırakan bir diğer husus, M. Kemal’in yaşantısındaki çarpıcı değişiklik ve birbirine zıddiyet teşkil eden tablolar.

Meselâ, 1923 senesinin 7 Şubat’ında Balıkesir’deki “Çarşamba Hutbesi”nde gördüğü M. Kemal ile aynı yılın 19 Nisan’ında üstelik Ramazan-ı Şerif’te işret (içki) sofrasında gördüğü M. Kemal’i kendi âleminde bir türlü bağdaştıramayarak hayretler içinde kalır.

Kezâ, aynı yıllarda (1923-24) Hilâfet makamını müdafaa etmesi ile Hilâfeti kaldırma yönündeki fikir ve teşebbüsleri meselesinde de hayret, hatta dehşet verici tablolara şahit olduğunu anlatır, Günlükler’de. Neticede, M. Kemal ve ekibiyle birlikte çalışmaya devam edemeyeceği kanaatine vararak, yakın arkadaşlarıyla birlikte ayrı bir siyasî cephe (1924 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası) kurmaya karar verir. Ama, iş işten geçer.

Namaz takkesi, seccadesi var mıydı?

Vaktiyle Cumhuriyet’ten Bugün gazetesine transfer edilen Toktamış Ateş ile yapılan röportajdan (29-30 Mart 2011) kısa bir bölüm:

Soru: Atatürk Hz. Muhammed’e hayran mıydı?

Cevap: Hayrandı. Ayrıca, ben Atatürk’ün samimî bir Müslüman olduğuna inanırım.

Soru: ‘Müslüman ateist’ olamaz mı?

Cevap: Olabilir. Şöyle diyeyim: Kimliğinde Müslümanlık vardır, ama şekil şartlarını yerine getirmez. Öyle bir Müslüman... Namaz kılarken çekilmiş hiçbir fotoğrafı olmadığını biliyoruz.

Soru: Namaz kıldığını biliyor muyuz?

Cevap: Bilmiyoruz. Belki odasına çekildikten sonra kılıyordur, kim bilir...

Soru: Kılsa bilinirdi her halde?

Cevap: Doğru. Kılsa, bir namaz takkesi, bir seccadesi olurdu.

Soru: Mustafa filminde Meclis’in açılışı öyle verilmiş ki, sanki Atatürk Müslümanları kandırıyor...

Cevap: Evet. Takiyye yapıyor sanki.

Soru: Cuma namazı kılınıyor. Sonra kurbanlar kesiliyor. Bunu siyaseten yapmış olamaz mı?

Cevap: Hayır. Siyaseten yapılmış birşey değil bu.

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@salihoglulatif:

Dövizin ateşi yükseldikçe, hamasî nutukların dozu da artıyor. Şu var ki, biri diğerine baskın geliyor. Meselâ: Dolar-Euro-Benzin ne kadar artarsa, yerli-millî-dinî hamaset narkozunun dozu, ondan daha fazla arttırılmalı ki, uyutma-uyuşturma etkisi devam etsin.