M. Kemal ve Osmanlı

GÜNÜN TARİHİ 01 Mart 1923

Millet Meclisi, 1923 yılı Ocak-Şubat aylarında tatile girdi. 1 Mart günü, yeni yılın resmî açılışı (resm-i küşâd) yapıldı.

“Ferdî saltanat”a veryansın eden Meclis Başkanı M. Kemal, o gün kürsüden şu konuşmayı yaptı: “... Misâk-ı Millî, vatanın haricî düşman karşısındaki vaziyet ve mevkiini tesbit eden mukaddes bir kural olduğu gibi, 1 Kasım 1922 kararı (Saltanatı kaldırma kararı) da milletimiz için dahilî ve daimî bir düşman olan ferdî saltanata (Osmanlı Saltanatı) ve onun temsil ettiği meş'um bir idare şekline tevcih edilmiş mukaddes bir silâhtır." (Zabıt Ceridesi, 28. Cilt, s. 2)

Osmanlı Saltanatına son veren 1 Kasım 1922 tarihli kararı, 3 Mart 1924 tarihli Hilâfetin kaldırılması kararı takip etti.

Gariptir ki, Hilâfet lağvedilirken, sanki Hilâfetin olmazsa olmaz şartı imiş gibi, Osmanlı Hanedanına mensup bütün fertler, tutup sınır dışı edildi. Tedbirsiz ve harçlıksız bir şekilde muhtelif gurbetlere gönderildi.

Bütün bunların yaşanmasında birinci derecede rol alan kişi, Birinci Reis M. Kemal’dir.

Esasen, Selânik merkezli Hareket Ordusu’nun sevk ve idare edilmesinde, Sultan Abdülhamid’in devrilmesinde, Sultan Vahdeddin’in hain ilân edilmesinde, Çerkes Ethem’e dünyanın dar edilmesinde, Medreseler ile Türbe, Tekke ve Zâviyelerin kapatılmasında, Ezân’ın ve Kur’ân harflerinin yasaklanmasında da, muharrik-i bizzat olarak birinci aktör yine M. Kemal’dir.

Sayısız bilgi, belge ve hatıra notlarıyla sâbit olan bu tarihî gerçekleri inkâr eden, hakikaten ya cahildir, ya da kasıtlı bir gizleme yapıyor, yahut saptırmada bulunuyor demektir.

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M. Kemal’in yıldızı, “Meş'um bir idare şekli” dediği Osmanlı idaresiyle hiç barışmadı. Özellikle, yıldızı hiç de barışık olmayan son padişahlarla bir çok yönden zıtlaştı ve onları birer hain gibi görmeye başladı. (Bkz: Nutuk)

Kendisi, aynı zamanda Sultan Abdülhamid’i deviren ve Selânik’e sürgün ettiren Hareket Ordusu’nun beş kişilik kurmay heyetinin başkanıydı. Öyle ki, (1913’te Sadrazam iken öldürülen) Ordu Komutanı Mahmut Şevket Paşa bile, bu kurmay heyetin elinde âdeta bir oyuncak, bir kukla gibiydi.

Bütün bu bilgilere, bazı tarihî kaynaklarda rastlamak, ulaşmak mümkün. Kaynakların yazmadığı, yahut kalemlerin yazmaya akıl erdiremediği veyahut cesaret edemediği bir kaç realiteyi de biz burada sıralamaya çalışalım.

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M. Kemal, tarih kaydettiği ender kişilerden biridir. “Nev-i şahsına münhasır” bir yapısı vardır. Onu ya olduğu gibi anlatmalı, ya da yalan-yanlış şekilde anlatmaya yeltenmemeli.

Meselâ, M. Kemal’i tutup Sultan Abdülhamid, Sultan Vahdeddin, Said Nursî, Mehmed Âkif gibi dindar-takvâlı şahsiyetlerle uyumlu, barışık imiş gibi göstermemeli; gösterme yalancılığına tevessül etmemeli.

Kezâ, onu Osmanlı ve Selçuklu devlet sistemleriyle ve daha evvelki Müslüman Türk devletleri tarihiyle barışık bir şahsiyet imiş gibi lanse etmemeli. Külliyen yanlıştır ve sunturlu bir yalandır. M. Kemal, daha çok İslâmdan önceki Türk tarihine meyyaldir ve dizginler eline geçtikten sonra TDK ve TTK’yı bu yönde çalışmalar yapmaya sevk etmiştir.

M. Kemal, aynı şekilde İslâm dini ile de barışık değildir. Özellikle Mart-Nisan 1923’ten itibaren arayı açmış ve yeni Türkiye’yi adım adım İslâmdan uzaklaştırmaya çalışmıştır. En basitinden, din ve ibadet dilini, hatta namaza dâvet gibi Ezanı dahi cebren ve kànun zoruyla değiştirmeye öncülük etmiştir.

Evet, Muhammedî Ezan, tam 18 yıl müddetle yasak ile susturulmuş, bu vatanın semâlarında yankılanmasına mani olunmuştur.

Bunun aksini iddia etmenin adı, sadece yalancılık değil, aynı zamanda tarihî gerçekleri kasten ve bilerek çarpıtmak, ters-yüz etmektir. Bu da düpedüz tarihte sahtecilik yapmak demektir.

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Günün tarihi olan 1 Mart 1923’teki Meclis oturumunda, ayrıca şu gelişmeler yaşandı:

1) Latife Hanım, o gün Meclis'e gelen ilk kadın oldu. Çalışmaları, dinleyici locasından takip etti.

2) Ali Fuat Paşa, Meclis 2. Başkanlığına seçildi.

3) Hüseyin Avni Bey, 1. Başkan Vk. yeniden seçildi.

4) Konya mebusu Musa Kâzım Efendi, Meclis İkinci Başkan Vekilliğine seçilmiş oldu.

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@salihoglulatif:

Düşünmek lâzım:

-Vatan-millet hamaseti

-Şehit-gazi edebiyatı

-Âyet-Hadis kıraatı

-Din-iman serenatı

Bütün bunlar seçim ve oy hesabına yönelik ise, şüphesiz Allah'ın da bir hesabı vardır.