"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 ARALIK 2018 CUMA - YIL: 49

Mahallî seçimde ideolojik çekişme

M. Latif SALİHOĞLU
07 Aralık 2018, Cuma
Zihinleri allak-bullak edecek gibi görünen yeni bir seçim vetiresi (süreci) ile daha karşı karşıya gelmiş bulunuyoruz.

Her gün yeni yeni “aday adayı” olan isim listeleri açıklanıyor. Ne var ki “turpun büyüğü” hâlâ heybede duruyor görünüyor. Meselâ, İstanbul adayları gibi... Neyse, Allah gelişmeleri hayra tebdil eylesin.

* * *

Hayırlısıyla, Mart ayı sonunda mahallî seçimlere gidilecek. Kampanya çalışmaları ise, şimdiden başladı, hatta hızlandı bile. Bugün yarın daha da hızlanacak; dahası, alabildiğine kızışacak gibi. İntiba öyle... Evet, kampanyanın kendisi “mahallî idareler seçimi” olmasına rağmen, verilen imaj ve mesajlarda yine “genel seçim” havası ağır basıyor. Hatta, yer yer ırkçı ve ideolojik yaklaşımların, sonucu belirlemede son derece etkili olacağı iddiaları da ileri sürülüyor.

Nitekim, bu meyandaki etki veya tepki gücüne göre adayların belirlendiğine dair rivâyetler yer yer ayyuka çıkmış durumda.

Partiler arasında, eskiden “koalisyon” diye tâbir edilen, şimdilerde ise adına “seçim ittifakı” denilen bir format çerçevesinde, siyasî partiler arasında türlü temaslar kuruluyor, görüşmeler, pazarlıklar yapılıyor; hatta kritik yerler için ciddî mânada çekişmeler yaşanıyor. Öyle ki, bu tuhaf durum artık gizlenemez, üstü örtülemez bir hâl aldı, gidiyor.

* * *

Biliyorsunuz, güzelim ülkemizin bilhassa son yıllarda şiddeti giderek artan kronik dertleri, sıkıntıları var: Sağlıksız bir seyir takip eden faiz, döviz ve enflasyon dalgalanmaları gibi. (Terör vak’aları ile güney sınırımızda yaşanan kanlı operasyonel sancılar, başlı başına ayrı bir belâ zaten. Bunlar, bugünkü bahsimizin dışında.)

Ortada görülen o kronik problemlere ilâveten, şimdilerde hız kazanmaya ve şiddet peydâ etmeye başlayan ve fakat içleri fokur fokur ırkçılık kokan ideolojik ağırlıklı cereyanlar, yaklaşan mahallî seçimlerde kendini iyiden iyiye hissettirme çabasını sergiliyor.

Ne tuhaftır ki, terazinin bir tarafında Türkçülük, diğer tarafında da Kürtçülük illeti, bu milletin mukadderatında söz sahibi olma ve hatta seçim sonucunu dahi belirleme hevâ ve hevesine kapılmış durumda.

Türkçülük, ya da Kürtçülük; gerçekte kökü dışarıda bunların. İkisi de “Frenk illeti”nin ülkemizde “habis ur” şeklindeki uzantıları. Bunlar, dahilî ihtilâflarda çok tehlikeli birer silâh olarak kullanılıyor. Şimdilerde, siyasette kilit rol oynama gücüne eriştirilmiş görünüyor. Cenâb-ı Hak, şerlerinden muhafaza eylesin.

* * *

Peşpeşe ve zincirleme bir şekilde zuhûr eden bu ve benzeri tehlikelere karşı, şüphesiz hürriyet ve demokrasinin bir içtimaî nimet olduğuna inananların da yapacağı çok mühim işler, hizmetler vardır: Öncelikle, söz konusu menfi cereyanlara kapılmamalı ve onlara hiç itibar göstermemeli. Irkçıların tercihe şâyân gördüğü adaylar, bizim için tercihe değil, tam aksine redde sebep ve gerekçe olmalı. Yani, herhangi bir ırkî cereyana karşı zaafı olan, hele hele alenen taraf tutan bir belediye başkanı adayı, hiçbir sûrette desteklenmemeli, tercih edilmemeli.

Zira, söz konusu iki zıt cereyan, gerçekte birbirinin velinimeti gibidir. İkisi de aynı menhus kaynaktan besleniyor. Birinin başarısı, diğerinin canlanmasına yarıyor. Kendileri de bunu bildikleri için, zahiren çatıyor görünmekle beraber, yekdiğerinin varlığına zımnen hem seviniyor, hem de güçlenmesine bir şekilde hizmet ediyor.

* * *

Siyasette hürriyet ve demokrasiye öncelik verenler, ideolojik kökleri dışarıda olan kan emicilerin şerrine, günahına ortak olmak zorunda değiliz. Hiç de mecbur değiliz.

Bu sebeple, bilhassa yaklaşan seçimlerde son derece dikkatli davranmak ve milletin huzurunu bozma potansiyeline sahip görünen siyasete ve siyasetçilere karşı gayet açık ve net bir tavır içinde olmak durumundayız.

Evet, böyleleri milletten güç-kuvvet bulmasınlar ve bulmamaları gerekir. Tâ ki, daha büyük heveslere kapılmasınlar. Ve tâ ki, milletin tamamını kucaklama arzu, niyet ve başarısını gösterebilenlere hem zemin hazırlansın, hem de onlara şevk ve cesaret gelsin.

Okunma Sayısı: 167
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Paris'te cumartesi günü 65 bin polis görev yapacak

    Yapay zekalı robot 24 çalışanı hastanelik etti

    Şeffaflıkta en hızlı gerileyen ülkeyiz

    Dışişleri Bakanlığı: İran'daki menfur terör saldırısını kınıyoruz

    Sağlık yasası AYM yolunda

    Bin 603 lira maaş emekçiye zulümdür

    AB ile ilişkiler canlanacak

    Yapılan TBMM’ye hakaret değil, saldırıdır

    Macron'un imajı ciddi zarar gördü: Halk desteği en düşük seviyede

    Dünyanın gözleri OPEC'in yapacağı açıklamaya çevrildi

    Fransa'da şimdi de öğrenciler ayakta

    Mersin'de menfez köprü çöktü, ev ve iş yerlerini su bastı!

    Yurt genelindeki tüm camilerde Yemen'e yardım toplanacak

    Askerlik süresi kısalıyor mu?

    17 yaşındaki lise öğrencisi Yılmaz, Apple'ın bir açığını daha buldu

    Gezi'nin 1. yıl dönümü eylemi davasında 6 sanık hakkında karar

    CHP 8 büyükşehir ilinin belediye başkan adaylarını açıkladı

    Adalet Bakanı Gül: Cana kast edenin, İslam ile alakası yoktur

    Rusya Başbakanı Medvedev: Ticaret savaşlarının küresel ekonomiye maliyeti yarım trilyon dolar

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ergenekon fos çıkarken
    Cevher İLHAN

    “Ergenekon”da “kumpas”la toptan tasfiye...
    İbrahim ERSOYLU

    Zulüm ve korku
    Genel

    Yapay zekalı robot 24 çalışanı hastanelik etti
    Genel

    Şeffaflıkta en hızlı gerileyen ülkeyiz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Armağan Bahtiyar

    Gençlerden mektup bekliyorum
    Ali FERŞADOĞLU

    Risale-i Nur’un şerh ve izahı çalışmalarına çok ihtiyaç var
    M. Latif SALİHOĞLU

    Mahallî seçimde ideolojik çekişme
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur, küllî bir tahribatı tamir ediyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.