Mahallî seçimde ideolojik çekişme

Zihinleri allak-bullak edecek gibi görünen yeni bir seçim vetiresi (süreci) ile daha karşı karşıya gelmiş bulunuyoruz.

Her gün yeni yeni “aday adayı” olan isim listeleri açıklanıyor. Ne var ki “turpun büyüğü” hâlâ heybede duruyor görünüyor. Meselâ, İstanbul adayları gibi... Neyse, Allah gelişmeleri hayra tebdil eylesin.

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Hayırlısıyla, Mart ayı sonunda mahallî seçimlere gidilecek. Kampanya çalışmaları ise, şimdiden başladı, hatta hızlandı bile. Bugün yarın daha da hızlanacak; dahası, alabildiğine kızışacak gibi. İntiba öyle... Evet, kampanyanın kendisi “mahallî idareler seçimi” olmasına rağmen, verilen imaj ve mesajlarda yine “genel seçim” havası ağır basıyor. Hatta, yer yer ırkçı ve ideolojik yaklaşımların, sonucu belirlemede son derece etkili olacağı iddiaları da ileri sürülüyor.

Nitekim, bu meyandaki etki veya tepki gücüne göre adayların belirlendiğine dair rivâyetler yer yer ayyuka çıkmış durumda.

Partiler arasında, eskiden “koalisyon” diye tâbir edilen, şimdilerde ise adına “seçim ittifakı” denilen bir format çerçevesinde, siyasî partiler arasında türlü temaslar kuruluyor, görüşmeler, pazarlıklar yapılıyor; hatta kritik yerler için ciddî mânada çekişmeler yaşanıyor. Öyle ki, bu tuhaf durum artık gizlenemez, üstü örtülemez bir hâl aldı, gidiyor.

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Biliyorsunuz, güzelim ülkemizin bilhassa son yıllarda şiddeti giderek artan kronik dertleri, sıkıntıları var: Sağlıksız bir seyir takip eden faiz, döviz ve enflasyon dalgalanmaları gibi. (Terör vak’aları ile güney sınırımızda yaşanan kanlı operasyonel sancılar, başlı başına ayrı bir belâ zaten. Bunlar, bugünkü bahsimizin dışında.)

Ortada görülen o kronik problemlere ilâveten, şimdilerde hız kazanmaya ve şiddet peydâ etmeye başlayan ve fakat içleri fokur fokur ırkçılık kokan ideolojik ağırlıklı cereyanlar, yaklaşan mahallî seçimlerde kendini iyiden iyiye hissettirme çabasını sergiliyor.

Ne tuhaftır ki, terazinin bir tarafında Türkçülük, diğer tarafında da Kürtçülük illeti, bu milletin mukadderatında söz sahibi olma ve hatta seçim sonucunu dahi belirleme hevâ ve hevesine kapılmış durumda.

Türkçülük, ya da Kürtçülük; gerçekte kökü dışarıda bunların. İkisi de “Frenk illeti”nin ülkemizde “habis ur” şeklindeki uzantıları. Bunlar, dahilî ihtilâflarda çok tehlikeli birer silâh olarak kullanılıyor. Şimdilerde, siyasette kilit rol oynama gücüne eriştirilmiş görünüyor. Cenâb-ı Hak, şerlerinden muhafaza eylesin.

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Peşpeşe ve zincirleme bir şekilde zuhûr eden bu ve benzeri tehlikelere karşı, şüphesiz hürriyet ve demokrasinin bir içtimaî nimet olduğuna inananların da yapacağı çok mühim işler, hizmetler vardır: Öncelikle, söz konusu menfi cereyanlara kapılmamalı ve onlara hiç itibar göstermemeli. Irkçıların tercihe şâyân gördüğü adaylar, bizim için tercihe değil, tam aksine redde sebep ve gerekçe olmalı. Yani, herhangi bir ırkî cereyana karşı zaafı olan, hele hele alenen taraf tutan bir belediye başkanı adayı, hiçbir sûrette desteklenmemeli, tercih edilmemeli.

Zira, söz konusu iki zıt cereyan, gerçekte birbirinin velinimeti gibidir. İkisi de aynı menhus kaynaktan besleniyor. Birinin başarısı, diğerinin canlanmasına yarıyor. Kendileri de bunu bildikleri için, zahiren çatıyor görünmekle beraber, yekdiğerinin varlığına zımnen hem seviniyor, hem de güçlenmesine bir şekilde hizmet ediyor.

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Siyasette hürriyet ve demokrasiye öncelik verenler, ideolojik kökleri dışarıda olan kan emicilerin şerrine, günahına ortak olmak zorunda değiliz. Hiç de mecbur değiliz.

Bu sebeple, bilhassa yaklaşan seçimlerde son derece dikkatli davranmak ve milletin huzurunu bozma potansiyeline sahip görünen siyasete ve siyasetçilere karşı gayet açık ve net bir tavır içinde olmak durumundayız.

Evet, böyleleri milletten güç-kuvvet bulmasınlar ve bulmamaları gerekir. Tâ ki, daha büyük heveslere kapılmasınlar. Ve tâ ki, milletin tamamını kucaklama arzu, niyet ve başarısını gösterebilenlere hem zemin hazırlansın, hem de onlara şevk ve cesaret gelsin.