Mecelle yerine İsviçre kànunları

GÜNÜN TARİHİ 28 Ocak 1889

Yaklaşık yirmi yıl müddetle (1868'den beri) takdirkârâne çalışan ilmî Mecelle Heyeti, 28 Ocak 1889’da hizmetini tamamlayarak faaliyetine son verdi. Dolayısıyla, âlimler heyeti de dağılmış oldu.

İslâm fıkhına göre hazırlanan ve bir nevi Kànunlar Mecmuası olan Mecelle, o tarihten tâ 4 Ekim 1926'ya kadar şu veya bu şekilde tatbik edilegeldi. Mecelle, bu tarihten sonra ise, resmen ve fiilen geçersiz sayılarak, onun yerine—Türkçeye tercüme edilen—İsviçre Medenî Kànunu, ne tuhaf ki "Türk Medenî Kànunu" ismiyle tatbik sahasına konuldu.

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Osmanlı Devleti’nin en hacimli hukuk projesi olan Mecelle’nin tam ismi “Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye”dir.

Mecelle’nin hazırlanması için, 1868’de büyük âlim Ahmet Cevdet Paşa’nın başkanlığında bir ilmî heyet teşkil edildi. Yirmi sene müddetle çalışmaya devam eden bu ilmî heyetin içinde yer alan bazı zâtların isimleri şöyle: Abdüllatif Şükrü, Ahmet Hilmi, Bağdatlı Muhammed Emin, Filibeli Halil, Karinâbadli Ömer Hilmi, Şirvanizâde Seyyid Ahmed Hulûsi, Seyhülislâm Kara Halil, Yunus Vehbi .

İlk on yıl ana maddeler üzerinde çalışan, ikinci yarıda ise şerh ve izâhlarla zenginleştirilen bu büyük hukuk mecmuası, “Giriş/Mukaddime” kısmı hariç olmak üzere yekûn 16 bölümden müteşekkil olup tamamı 1851 maddeyi ihtiva ediyor.

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İslâm hukukuna aykırı düşmeyecek şekilde hazırlanan Mecelle’nin, bilhassa şu temel konularda sağlam hukukî ölçüleri ihdas ettiği rahatlıkla söylenebilir: Şirket, vekâlet, kefâlet, ticaret, emanet, mülkiyet, içtihad, sulh, ibrâ, kira akdi, buyû’, karz (borç), kâr, zarar, icâre, havale, rehin, hibe, teberru, gasp, itlâf, ikrah, ikrâr, dâvâ, beyyinât (delil, ispat), kaza, zaruret (ıztırar), örf–adet, nikâh, talâk, vasiyet, vesâire…

Osmanlı tarihinde 50 yıldan fazla yürürlükte kalan ve bilhassa “medenî hukuk” sahasında esas alınarak onunla amel edilen Mecelle’nin Mukaddimesinde, umumî hüküm ve kàidelere dair olmak üzere ayrıca 100 ana madde yer almaktadır. Bu 100 maddelik kısım “Mecelle’nin Küllî Kàideleri” olup, günümüz tabiriyle “Genel Prensipler”i ihtiva ediyor. İşte, o yüz maddelik Mecelle’nin Küllî Kâideleri’nden çokça meşhûr olmuş ve halen de sosyo-kültürel hayatımızda tesirini devam ettiren maddelerin bir kısmı:

* Beraat-ı zimmet asıldır. (Yani, kişinin suçsuzluğu asıldır, esastır. Tâ ki, iddia edilen suçluluk durumu ispat edilinceye kadar.)

* Def’-i mefâsid celb-i menâfi’den evlâdır. (Yani, zararların, kötülüklerin giderilmesi, menfaatlerin elde edilmesinden daha önde gelir.)

* Ezmanın tegayyürü ile ahkâm tagayyür eder. (Yani, zamanın ve şartların değişmesiyle, gerekçeli hükümler de değişir.)

* Ehven-i şerreyn ihtiyar olunur. (Yani, iki şerden daha hafif, daha az zararlı olanı tercih etmeli.)

* Tevehhüme i’tibâr yoktur. (Yani, delile dayanmayan vehim ve kuruntulara itibâr edilmez.)

* Alması memnu’ olan şeyin vermesi dahi memnu’ olur. (Yani, alması/alınması hukuka aykırı olan bir şeyin vermesi/verilmesi de aynı şekilde hukuka aykırıdır.)

* Bir işden maksad ne ise hüküm de ona göredir. (“Ameller niyetlere göre değerlendirilir” mealindeki Hadîsin mânâsından istihraç edilmiş.)

* Zarar kadîm olmaz. (Gayrımeşrû sûrette yapılan şeyler eskiden beri süregelse dahi, buna itibar edilmez; o zarar giderilmeye çalışılır.)

* Kelâmda asıl olan mânâ-yı hakikîdir. (Bir sözde aslolan, gerçek ve zâhir olan mânâdır.)

* Zarûretler, memnu’ olan şeyleri mübah kılar. (Ms: Açlıktan ölmekte olan kimse, normal zamanda kendisine haram olan şeyleri yiyebilir.)

* Mâni zâil oldukda, memnu’ avdet eder. (Mani olan şey ortadan kalkınca, yasak hali de geri gelir, geçerli olmaya devam eder.)

* Bir zarar, kendi misliyle izâle olunamaz. (Bir zararın telâfisi, misliyle yapılmaz.)

* Asıl sâkıt oldukda fer’ dahi sâkıt olur. (Hukuken bir şeyin aslı geçersiz hale gelirse, fer’, yani ona bağlı olan teferruat şeyler de geçersiz hale gelir.)

* Kişi, ikrarıyla muaheze olunur. (Kişi, söylemediği ile değil, ikrar ettiği sözle muaheze ve muhakeme edilir.)

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İşte, Mecelle’nin buna benzer daha pekçok hükümleri vardır ki, kimi muteber insan, bunları bugün de hayatında tatbik etmek arzu ve emelindedir. Avrupalı kimi düşünür ve hukukçuların şu görüşü paylaştıkları rivâyet edilir: “Dünya tarihinin iki büyük hukuk projesi yapıldı. Ne gariptir ki, bunların ikisi de İstanbul’a nasip oldu: Birisi meşhûr Roma Hukuku, diğeri ise Mecelle’dir.”

“Redd-i mirasçılar”ın mârifeti

“Yeni Medenî Kànun” diye isimlendirilen İsviçre Medenî Kànunu, 1926 yılı başlarında Millet Meclisi’nin gündemine getirildi. Bu meyanda hazırlanan kànun tasarısı, kısa bir görüşmeden sonra kabul edilerek 4 Nisan 1926 tarihli Resmî Gazetede yayımlandı; 6 ay sonra, yani 4 Ekim 1926’da da yürürlüğe konuldu.

Bilâhare, adına “Türk Medenî Kànunu” da denilen bu yeni kànunlar, aslında İsviçre Medenî Kànunu’ndan başka bir şey değildi. Tıpkısının aynısı, hatta noktasına-virgülüne kadar tercüme ile bu Müslüman milletin hayatına sokuldu. Buna göre, ülkemizde “yerli malı” hukuk normları terk edildi; onun yerine yüzde yüz ithal malı olan ecnebi kànunlar kabul ve tatbik edilmeye başlandı.

Utanmaz herifler, milleti âdeta enayi yerine koyarak, ayrıca “Vatandaş! Yerli malı kullan!” sloganını da icat ederek, uyutma politikalarını başarıyla yürüttüler.