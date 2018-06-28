Milliyetçi dinamikler

Türkiye’de “milliyetçilik akımı” yükselmedi; belki “Tahrik edildi”, ya da “İteklendi-fişteklendi” demek daha doğru olur.

Türk ve Kürt milliyetçiliğine oynayan MHP ile HDP’nin tahmin edilen miktarın üzerinde bir oy desteği ile Meclis’e girmesi, ister istemez akıllarda soru işaretlerine yol açtı.

İşte, o soru işaretlerinden biri şudur: Türkiye’de milliyetçilik akımı yükselişe mi geçti?

Kısa cevap, ilk cümlede olduğu gibidir.

Sorunun genişçe bir cevabını ise, aşağıdaki tahlilde vermeye çalışalım.

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Bize göre ırkçılık mânasındaki Türkçülük ile Kürtçülük, birbirini tahrik ile tetikleyen, kan ve şiddet ile yekdiğerini besleyen Avrupa menşeli “Frengî illeti”nin iki muzır veledidir.

Aynı zamanda, birbirinin velinîmetidir. Biri olmadan, diğeri güç-kuvvet kazanamaz.

Bu tehlikeli cereyanlar hakkındaki en net ifadelerden biri, Mesnevî-i Nuriye’de şöylece zikredilmiş: "Asabiyet-i cahiliye, birbirine tesanüt ile yardım eden gaflet, dalâlet, riyâ ve zulmetten mürekkep bir mâcundur. Bunun için milliyetçiler, milliyeti mâbud ittihaz ediyorlar."

Demek ki, bu türden milliyetçi damarların esin ve besin kaynağı “gaflet, dalâlet, zulmet” gibi mazarrattır. Güç ister, kan ister ki, yaşayabilsin, hayatiyetini idame ettirebilsin.

İşte, son yıllarda yükselişe geçmiş gibi görünen söz konusu iki akım da, aslında dahildeki çukur-hendek operasyonları ile Suriye ve Irak’taki kanlı operasyon beslenerek palazlandı.

Giden canlar, dökülen kanlar, her iki tarafın da besin kaynağını güçlendirdi.

Şu kadar kişi şehit oldu, bu kadar kişi öldürüldü veya “etkisiz hale getirildi” şeklindeki sonuç bildirileri, çözüm için zerrece bir devâ teşkil etmediği gibi, aksine tarafları “hamaset dozu yüksek” kutuplaşmalara sevk etti.

Devlet, silâha sarılan, mâsum kanı döken hiçbir kişi veya örgüte karşı sessiz kalamaz ve kalmamalı. Ne var ki, son 30-40 yılda gördük ki, mesele “ölmek-öldürmek”ten ibaret değil. Yani, problem sadece kan dökmekle halledilecek gibi değil.

Zira, öldürülen, etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının sayısı 35 yılda 45 bini aştığı halde, içerde veya dışarıdaki silâhlı militanların sayısında hiçbir azalma görülmedi.

Demek ki, kandan-kinden önce yapılması gereken başka işler var, alınması gereken daha başka tedbirler var. Aksi halde, ölüm-kıyım çarkı aralıklı da olsa devam edecek, ne yazık ki...

Final: Bu konuları düşünüp yazarken, hemen her defasında aklıma Kürtçülük akımının öncülerinden biri olan Celâdet Bedirhan’ın, 1933’te Suriye’den Türkçülük akımı lideri M. Kemal’e yazdığı uzunca bir mektubun sonlarındaki şu cümle geliyor: “Sonradan gördük ki, Türk Ocakları size Türkçü yetiştirdiği kadar, bize de Kürtçü yetiştiriyordu.” (Doz Yayınları; M. Kemal'e Mektup, s. 22)

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GÜNÜN TARİHİ: 28 Haziran 1638

Sakarya Şeyhi

Eskişehir’de “Mehdîlik” ve “İsa Rûhullah” iddiasında bulunan “Sakarya Şeyhi”lâkaplı bir meczup ortaya çıktı.

Sultan IV. Murad’ın meşhûr “Bağdat Seferi”ne hazırlık yaptığı günlerde (28 Haziran 1638) binlerce müridiyle birlikte ortaya çıkan Ahmed isimli şahsın üzerine mükerrer defa kuvvet gönderilerek mağlup edildi; yakalandı ve ardından idam edildi.

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@salihoglulatif:

Şu husus, artık kat'iyet peydâ etti: Siyasî muhtevalı fikir ve yorumlarımızdan şiddetli rahatsızlık duyanlar, mutlak sûrette haricî başka bir siyasî cereyana angaje olmuş veya fenâ halde tarafgirlik illetine yakalanmış demektir. Aksi halde, kişi niye ŞİDDETLİ RAHATSIZ olsun ki?