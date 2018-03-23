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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Nevrûz, Kadir, Vedâ...

M. Latif SALİHOĞLU
23 Mart 2018, Cuma
Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, Milâdî takvime göre 23 Mart 1960’ta Urfa'da vefât etti.

Hicrî takvime göre, o gün mübarek Ramazan ayının 25. günü olup, Kadir Gecesi’ne tevâfuk ettiğine inanılır. (Doğumu Berat Kandili.)

Mevsim itibariyle bakıldığında ise, vefatının “Nevrûz Haftası”na denk geldiğini görmekteyiz. Ki, “Baharın müjdecisi” ve “Mahlûkatın Bayramı” diye de târif ettiği Nevrûz ve kendi ölümü ile bağlantılı olarak Münâzarât isimli eserinde şunu ifade eder: “Ve’l-mevtü yevm-i Nevrûzinâ.”

Yani: “Ölüm, bizim için Nevrûz Bayramı Günü gibidir.”

Şimdi de, kısaca biyografisine bakalım.

* * *

Said Nursî, bir rivâyete göre 1876'da (Hicrî 15 Şaban 1293) Nurs Köyü’nde (Bitlis) doğdu. 23 Mart 1960'ta ise Urfa'da fâni hayata vedâ eyledi.

Küçük yaşta başladığı tahsil hayatı türlü kesintilerle ve sürekli şekilde yer değiştirmekle geçti. “Fart-ı zekâ” ve “fart-ı hafıza” diye de tâbir edilen çok ileri derecede bir zekâ ve hafızaya sahip olduğu, umumî bir görüş kanaat hasıl etti.

Genç yaşında kırk-elliden başlayıp, ilerleyen yaşlarında ise seksen-doksan kitabı okuyup hıfzına aldı. Dahası, bunları her üç ayda bir hafızasında devrediyordu. Yani, her gün bir kitap...

Şarkî Anadolu’da karşılaştığı hemen bütün âlimlerle yaptığı münâzarâda galip geldi. Hatta, büyük kardeşi Abdullah dahil, mütevazı âlimlerin bir kısmı ondan gizli-açık ders almaya başladı.

* * *

Otuz yaşlarında iken İstanbul'a gelen Üstad Bediüzzaman, burada da bütün ilim ve fikir camiasına adeta meydan okuyarak varlığını umuma hissettirmeye muvaffak oldu. 

Hemen ardından, muhtelif gazetelerde makaleler neşretti, bilâhare bunların bir kısmını kitaplaştırdı.

İstanbul hayatında olduğu gibi, hayatının sonuna kadar da hürriyet ve meşrûtiyeti alkışlayarak tam sahip çıktı.

Ancak, müstebid siyasîlerle bir türlü anlaşamadı. Tımarhaneye gönderildi. Hapishaneye atıldı. İki şiddetli mahkemeden geçti.

Sonunda ise, mahkemelerden yüzün akıyla çıkarak beraat etti.

* * *

1912–15 yıllarında Van'daki Horhor Medresesi’nde talebe okuttuğu dönemde Birinci Dünya Savaşı patlak verdi. Talebelerini başına toplayarak Kafkas Cephesi’nde Gönüllü Alay Kumandanı olarak harb etti. 

1916 Mart'ında yaralı halde Ruslar’a esir düştü. İki buçuk yıllık esaret hayatı sonrasında Kosturma'dan firar ederek Varşova, Almanya, Sofya üzerinden İstanbul'a geldi.

Enver Paşa’nın başında bulunduğu Ordu-yu Hümayûnun teklifiyle Darü'l-Hikmeti'l-İslâmiye Dairesi’nde âzâ oldu, vazife aldı.

Aynı dönemde vuku bulan İngiliz işgaline karşı, İstanbul'da fikir ve kalem ile çetin bir mücadele verdi. Hutûvat-ı Sitte isimli kitapçığı gizlice tâbettirip neşretti.

* * *

Ankara hükümetinin mükerrer dâveti üzerine oraya gitti. Mecliste "Hoşâmedi" ile karşılandı. Ancak, buradaki siyasîlerle de anlaşamadı. Oradan Van'a giderek bir mağaraya çekildi. 1925'teki Şeyh Said hadisesinin patlak vermesi üzerine, 'tedbiren' alınıp Barla'ya sürgün edildi.

Bundan sonraki bütün hayatı sürgün, hapis, zindan, tarassut, işkence ve mazlûmiyetle geçti.

Bu ağır şartlar altında, hayatından ziyade önem verdiği dâvâsını istikbâle taşıyan 130 parçalık Risâle-i Nur Külliyatı isimli Kur'ân tefsirini vücuda getirdi.

Bu sâyede, yüz binlerle talebe yetiştirdi ve milyonlarcasının da imanlarının kurtulmasına hizmet etmiş oldu.

Vefatının 59. yıldönümünde, onu tekrar rahmetle anıyor ve ruhuna binlerce Fatihalar gönderiyoruz.

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