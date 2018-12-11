Nobel, barış, hürriyet-2

Kendisi İsevî olarak bilindiği halde, fikir ve iman cihetiyle celâdet sahibi bir mûmin-Müslüman gibi davranan Martin Luter King’e 10 Aralık 1964’te Nobel Barış Ödülü verildiğini, yazımızın bir önceki bölümünde belirtmiştik.

King’in, dün özet halinde sunduğumuz o dillere destân olmuş “Bir hayalim var” başlıklı konferansının devamı ise şöyle:

"Kıymetli dostlarım, ümitsizlik batağında boğulmayalım. Şu an yaşamış olduğumuz ve önümüzde bulunan zorluklara rağmen, hâlâ bir hayalim var benim. Bu hayal, Amerikan rüyasının derinliklerine kök salmış bir hayaldir.

"Evet… Bir hayalim var benim…

"Gün gelecek, bu millet ayağa kalkacak ve kendi inanç değerlerini tam anlamıyla yaşayacak. Zira, bütün insanlar eşit yaratılmış.

"Gün gelecek, bir zamanlar köle olanların evlâtlarıyla köle sahiplerinin evlâtları, Georgia’nın kızıl tepelerinde birlikte kardeşlik sofrasına oturabilecekler.

"Gün gelecek, adâletsizliğin ve baskıların ateşiyle bunalmış olan Mississippi eyaleti bile, bir özgürlük ve adâlet vahâsına dönüşecek.

Gün gelecek, şirret ırkçılığın kök saldığı Alabama eyaleti bile, siyah-beyaz minicik çocukların kardeşçe el ele tutuşabilecekleri bir yer olacaktır. O gün, çocuklarımın da derilerinin rengi ile değil, kişilikleri ile değerlendirildiği bir ülkede yaşayacaklarına dair bir hayalim var.

"Evet, bir hayalim var... Gün gelecek, hürriyetimizin önünde birer engel olan bütün vadiler yükselecek, bütün dağlar eğilecek, engebeli yerler hizaya gelecek ve Allah’ın yüce şânı yeryüzüne inecek, üstelik bunu bütün canlılar birlikte göreceğiz.

"İşte o gün yüce Allah’ın kulları yepyeni bir ruhla söyleyecekler bu şarkıyı:

Benim ülkem, senin ülken;

Hürriyetin güzel yurdu...

Sana söylüyorum bu şarkıyı;

Atalarımın öldüğü toprak burası.

Şehitlerin gururu olan toprak.

Her bir dağın yamacından,

Gün gelecek hürriyet yankılanacak.

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GÜNÜN TARİHİ: 11 ARALIK 1972

Darbe yasakları

Millî Güvenlik Konseyine bağlı olarak toplanan Genişletilmiş Komuta Konseyi (GKK), Türk Silâhlı Kuvvetleri tarafından 1960'ta iktidardan uzaklaştırılmış olan Demokrat Partililerin (DP) siyasî haklarının iade edilmesine karşı olduğu yönünde bir açıklama yaptı

1950-60 yılları arasında yapılan üç genel seçimi de kazanarak tek başına iktidara olan DP, bir cunta hareketi olan 27 Mayıs Darbesiyle alaşağı edildi. Bir süre sonra parti kapatıldı ve partinin 600'den fazla faal üyesi tutuklanarak Yassıada Mahkemesine gönderildi. Bir yıla yakın süren işkenceli muhakemenin ardından, üst kademedeki şahsiyetler, idam dahil en ağır cezalara çarptırıldı. Ayrıca, DP mensubu olan bütün vatandaşlara siyasî yasak getirildi.

İşte, değişik zamanlarda (1962, 1969) gündeme getirilen bu yasakların kaldırılmasına dair çabalardan biri de 1972 yılı sonlarında Meclis'te sergilenmek istendi.

Ne var ki, bu konunun gündeme getirildiği her defasında, dikkatler askerin, yani komuta konseyinin görüşüne endekslendi.

Askerin görüş ve kanaati, daha evvelki tarihlerde olduğu gibi, bu defa da menfî yönde çıktı. Yasakların devamı istendi.

Neticede, aynı görüş ve kanaat Meclis iradesine de tesir etti ve yasak engeli yine kaldırılamamış oldu: Siyasî yasaklı durumdaki eski DP'lilerin önündeki bu antidemokratik engel, Meclis tarafından ancak 16 Nisan 1974 tarihinde ortadan kaldırılabildi.