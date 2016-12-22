"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

Öfkeli hamaset ile bir yere kadar...

M. Latif SALİHOĞLU
22 Aralık 2016, Perşembe
Atalarımız, hayattan ve hakikatten almış oldukları derslerle “Öfkeyle kalkan zararla oturur” demiş.

Bundan maksat, öfkesine kapılarak konuşan, hareket eden, iş yapan kişinin, sonunda zor duruma düşeceği hususunu hatırlatmak.

Zira, bir kimse öfkeli, kızgın, sinirli olduğu esnada, isabetli düşünceden uzaklaştığı gibi, olup biteni de iyi göremez; sonucu ise, hemen hiç hesaplayamaz.

Dolayısıyla, öfkeli haller sergileyenin, zarar vermesi gibi, zarar görmesi de kuvvetle muhtemeldir.

“Öfke, hitabet sanatı”

“Öfke”ye dair, vecizeler, atasözleri, darb-ı meseller, dinî referanslar, vs. hepsi bir yana, R.T. Erdoğan, 2008’deki bir konuşmasında bu tâbire yeni bir boyut getirdi: “Aslında, öfke bir hitabet sanatıdır.”

Onun öfkeli hitabeti gibi, bu izahatı da, her zamanki gibi yine büyük alkış aldı.

İşte, o günden bu yana, onun öfkeli konuşmaları artarak devam etti... “Hamaset”, zaten yeterince vardı; buna öfke de ilâve olunca, hitabet, “tadından yenilmez” hale geldi.

* * *

“Öfke” bir yana dursun; yerinde, zamanında ve dozajında olması halinde, “hamaset”in şüphesiz faydalı, güzel yönleri var. Bilhassa vatan ve milletin mukadderatı gibi konularda, gayret ve hamiyet damarını uyandırıp harekete geçirmek için, bu tarzdaki bir lisâna, bir üslub-u beyana şiddetle ihtiyaç var.

Tıpkı, Mehmed Âkif’in Büyük Harp yıllarında ve Millî Mücadelenin kızıştığı dönemde yapmış olduğu hamasetli konuşmalar gibi.

* * *

Öfke ile karışık da olsa, hamaset dozu yüksek konuşmalarda bulunan siyasîlerin başında, günümüz itibariyle hiç tartışmasız R.T. Erdoğan gelir. Bu hususta, kimse onunla boy ölçüşemez.

Nitekim, yaklaşık on beş senedir kazanmış olduğu hemen bütün referandum ve seçim zaferini, bu noktadaki üstün kabiliyetine, meziyetine borçludur.

Öfkeli ve hamasetli konuşmalarla, seçmen kitlesini derinden etkileyebiliyor ve miting meydanlarını müthiş derecede dalgalandırabiliyor.

Televizyon, protokol, hatta diplomatik konuşmaları da hâkeza...

İsrail’e yönelik Davos’ta ve Mavi Marmara Hadisesinde yaptığı hamasî konuşmalarda ortalığı ayağa kaldırdı, hatta yollara döktü, meydanlara taşırdı.

Kezâ, Suriye’de “Esed zulmü”ne karşı veya Rus uçağının düşürülmesinden sonra Putin odaklı olarak öfke ve hamasetin son raddesine dayanan konuşmalarıyla, sadece kitleleri elektriklendirmekle kalmadı, Yeni Şafak Grubunun çıkardığı akademik ağırlıklı aylık (Ocak 2016) Derin Tarih Dergisine bile “Deli Petro’dan Putin’e” kapak konulu dehşet-engiz bir “Moskof Düşmanlığı” destânını neşrettirdi.

(ARA NOTU: Bir sene önceki bu kapak konusuyla “akademik itibar”ını sıfırlayan dergi, şimdi benzer mahiyette bir kapak konusuyla çıkarsa, hiç şüphe yok, teşvik ilânları kesileceği için sermayeyi de sıfırlar. Hâmiş: Sırr-ı İnnâ A’tayna promosyonlu sayı.)

Gelinen nokta

Yukarıda sayıp döktüklerimize karşılık, acaba Allah’ın bir tek  kulu çıkıp diyebilir mi ki: “Bütün bu olup bitenlerde öfkenin, hamasetin rolü, etkisi, yahut dahilde siyasî getirisi olmadı.” Hiç sanmam.

İyi de, öfkeli hamasetin iç politikadaki bu getirisine mukabil, dış politikadaki getirisini-götürüsünü de hesaba katmak gerekmez mi? Şüphesiz, o da gerekli.

Madem öyle, o halde biz de soralım: Yıllar yılı sürüp giden o bol alkışlı öfkeli hamasetlerin, başta İsrail politikamıza, yahut Suriye, Rusya, İran, Irak politikamıza zerrece bir faydası oldu mu? Olduysa neler? Bir getirisi var mı? Varsa neler?

Can alıcı bir diğer soru da şu: Bütün o dış politikaların bugün yerinde yeller esmiyor mu? Şayet, “Hayır, esmiyor” diyen varsa, lütfen istikrarlı-istikametli şekilde devam edip giden mezkûr diplomatik gelişmelere dair bir tek örnek göstersin. Ne acı ki, gösterilemez.

Hâsıl-ı kelâm: Diplomaside geçersiz olup çoktan iflâs etmiş olan “öfkeli hamaset”in iç politikada da aslında iflâsın eşiğine geldiğini görmeye başlayan AKP’li dostlarımız var; lâkin, “siyaset topuzu”na mâruz kalma korkusuyla, şimdilik sesini çıkaramıyor. Yarın öbür gün bir tökezlenme olduğunda, meselâ o topuz kırıldığında, asıl o zaman seyredin siz bağıra-çağıra konuşup duranları. Bu hatırlatmaları da, özellikle o gün şaşırmamanız ve hayrette kalmamanız için ara ara yapma gereğini duymaktayız, bilesiniz.

@salihoglulatif: Nihayet, Esed rejimi ve Suriye politikasında da tam tekmil bir U dönüşü... Artık "Katil Esed gitmeli!" denmeyecek; aksine, Esed’i devirmek isteyen örgütlerle mücadele edilecek: Türkiye, Rusya, İran ve Suriye’deki rejim güçleriyle birlikte...

Okunma Sayısı: 2901
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Ali Tüylü

    22.12.2016 12:25:46

    Efendim eğer insan şahsı adına söz söyleyecekse muhakkak düşünür de söyler ve neticede zarar ya da fayda sadece şahsını ilgilendirir. Ama bir topluluk adına konuşuyorsa hele bir millet adına konuşuyorsa çok temkinli olmalıdır. Kendi öfkeyle kalkar ama zararla oturan millet olur. Gerçi millet bunu sorun yapmıyorsa boşver gitsin.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

79 milyon bir ve beraber hareket etmeliyiz

El Bab'da şehit sayısı 16'ya yükseldi

Bilim insanlarını heyecanlandıran keşif...

Elektrik faturalarında yeni dönem

Türkiye'nin beka mücadelesidir

Hamasetle olmaz, diplomasi ile olur

Cemaatler sohbet toplantılarını iptal etti

Dehşet veren israfa dikkat çekti!

YÖK'ten öğrencileri ilgilendiren kararlar

Benzin fiyatlarına zam geliyor!

Suikastçı polisin ailesi serbest

Avrasya Tüneli'nden ilk geçişler başladı

Kemalizmin arttırdığı iman açlığını Said Nursî doyurdu

Provokasyonlar dayanışmayla boşa çıkarılır

Günün Osmanlıca Vecizesi

Demirel generalleri almak istedi, Sunay engelledi

TSK'dan Fırat Kalkanı açıklaması: 10 asker şehit, 18 asker yaralı

MEB'de 2 bine yakın personel açığa alındı

1 Ocak 2017'den itibaren başlıyor

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

OHAL’le terör biter mi?
Genel

Cemaatler sohbet toplantılarını iptal etti
M. Latif SALİHOĞLU

Öfkeli hamaset ile bir yere kadar...
Genel

Kemalizmin arttırdığı iman açlığını Said Nursî doyurdu
Cevher İLHAN

Suikast çarpıtılmadan soruşturulmalı
Cevat ÇAKIR

İklimden zayıf aldık
Esin FİŞEK

Notlarım
Genel

Ölü sayısı 62'ye çıktı, Putin harekete geçti
Ahmet BATTAL

Cumhurbaşkanlığı sistemsizliği
Genel

Demirel generalleri almak istedi, Sunay engelledi

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2016, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.