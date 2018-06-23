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23 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

‘Sâdık ahmak’ siyasiler

M. Latif SALİHOĞLU
23 Haziran 2018, Cumartesi

Eski Said dönemi (1911) eserlerinden biri olan Muhakemât’ın “mübalâğa”ya dair Yedinci Mukaddemesi, aynen şu sözlerle başlıyor: “Mübalâğa ihtilâlcidir. Şöyle ki: Beşerin seciyelerindendir: Telezzüz ettiği şeyde meylü’t-tezeyyüd; ve vasfettiği şeyde meylü’l-mücazefe; ve hikâye ettiği şeyde meylü’l-mübalâğa ile, hayali hakikate karıştırmaktır... Bu seciye-i seyyie (kötü seciye) ile iyilik etmek, fenâlık etmek demektir.”

Din-i İslâm dairesi içinde abartıya kaçan, mübalâğaya meyleden herifler, bu makalede adeta yerden yere vuruluyor.

Zira, mübalâğa heriflere göre İslâmiyeti dosdoğru şekilde anlatmak yetmiyor. Kudsî hakikatleri olduğu gibi anlatmak, tesir ettirmek için kâfi gelmiyor. Vesâire...

Dolayısıyla, işin içine abartı katmak, mübalağaya prim vermek gerekiyor.

Bu sebeple, yazılarında, sözlerinde, konuşmalarında “haddi aşan” ifadeleri kullanıyorlar. Böylelikle, dinin terazisini, şeriatın dengesini bozmaya yelteniyorlar. Haliyle, büyük zarar veriyorlar. Zarar o kadar büyük ve ürpertici ki, din düşmanlarından beter zararlara sebebiyet veriyorlar.

İşte, aynı makalenin sonlarında, Üstad Bediüzzaman, bu tip dengesizleri aynen şu sözlerle ikaz ediyor: “Ey herif! Bu sözlerinde şeriata adâvet ediyorsun. Faraza sâdık olsan, sâdık-ı ahmak olursun. Adüvvü’d-dînden (din düşmanından) daha muzırsın.”

İşte, o pek muzır olan mübalâğa ve mücazefe metodunun, şu sıralar siyaset âleminde de fazlasıyla kullanıldığına şahit olmaktayız.

Teessüfle gördüğümüz ve bizi teessüre gark eden o abartılı ve saptırmalı sözlerin bir kısmı aynen şöyledir:

- Şu partiye oy verirsen Cennete gider, şu partiye oy verirsen Cehennemi boylarsın.

- Şu parti din-iman yolunda, şu parti(ler) ise küfür ve dalâlet yolundadır.

- Hangi partinin adayına oy verirsen, direkt onunla birlikte haşrolursun.

Demokrasi zemininde, seçim atmosferinde farklı tercihler kaçınılmazdır. Hatanın bir karşılığı dünyada sıkıntı çekmek, bir diğer karşılığı günahkârlıktır. Bu ise, kişinin imanını kaybettiği ve  sırf bu sebeple doğrudan Cehennemi boylayacağı anlamına gelmez. “Gelir” diyenler, mübalâğa ediyor ve din düşmanından ziyade dine-dindara zarar veriyor demektir.

Alternatif yok mu?

Son on beş yıldır, AKP’ye oy verenler, diğer seçmenlere ve hasseten din kardeşlerine genellikle şu mukabelede bulunurlardı: Yahu başka adam mı var? Başka alternatif mi var?

Şimdi ise, bunu diyemiyorlar ve diyemezler. Çünkü, artık herkese gösterecek, herkesin haberdar olacağı bir alternatif var.

Tarafgirâne hareket eden kimi fanatik bağnaz ise, kendince başka sebep ve bahanelerle aynı istikamette gitmeye devam ediyorlar. 

Kim ne tarafa gitmek itiyorsa gitsin. Kim hangi partiye oy veriyorsa versin; hangi Cumhurbaşkanı adayını destekliyorsa desteklesin; ama, herkes bilsin ki, artık her iki kulvarda da alternatif var. Bu da, demokrasi açısından büyük bir kazanç ve itibar sayılır.

GÜNÜN TARİHİ: 23 Haziran 1983

Doğru Yol Partisi

Darbe Cuntasının, daha evvel kurulan Büyük Türkiye Partisi’ni kapatmasının ardından, 23 Haziran 1983’te aynı misyon (DP-AP) çizgisinde olmak üzere Doğru Yol Partisi (DYP) kuruldu.

Siyasî yasaklı durumundaki Süleyman Demirel’in görüş ve tavsiyeleri doğrultusunda kurulan DYP’nin Genel Başkanlığına Ahmet Nusret Tuna getirildi. Aynı yıl yapılan seçimlerde, başkanı ile birlikte veto darbesi yiyen DYP’nin başına Yıldırım Avcı getirildi. 14 Mayıs 1985’teki kongrede nöbeti H. Cindoruk devraldı. 

6 Eylül 1987’de yapılan referandum sonucu siyaset yasağı kalkan Süleyman Demirel, 24 Eylül 1987’de DYP’nin genel başkanlığına seçildi. 1991 seçimlerinde, partisini birinci sıraya taşımayı ve önce Başbakan, ardından (1993) Cumhurbaşkanı olmayı başardı.

***

@salihoglulatif:

Adem Özköse: Siyasî görüşü ne olursa olsun; fanatik, taassup sahibi, yalaka, kendisi gibi düşünmeyeni hain, kâfir, yobaz gören herkese uzağım...

Tüm mâkul, akl-ı selim, sağduyu sahibi olanlara selâm olsun!

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