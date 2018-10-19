Salgın bağımlılık: Sigara - 2

Bir önceki yazıda belirttiğimiz gibi, Dr. Osman Arı’nın Sigara ve İnsan isimli kitabından derlemiş olduğumuz bilgileri özetler halinde aktarmaya devam ediyoruz.

Çok yönlü bir mesele

Tütün alışkanlığı ve sigara tüketimi, tıbbî olduğu kadar ekonomik, psikolojik, dinî, hukukî ve sosyal boyutları da olan karmaşık bir meseledir. İşin kaçakçılık, korsan satış ve uluslar arası boyutu da cabası...

Bu yüzden, sigara ile savaşın başarı şansı memnuniyet verici derecede gözükmeyebilir. Yine de, elde edilen sonuçların mahiyetini küçümsememeli, basite almamalı.

Öyle anlaşılıyor ki, tütün alışkanlığı ve sigara tüketiminin yol açtığı sağlık problemleri, şimdilerde olduğu gibi bundan sonra da aktüel kalacak ve üzerinde ciddiyetle durulmaya devam edecektir.

Tütündeki kimyevî maddeler

Diğer nebatî ürünlerde olduğu gibi, tütün bitkisinin terkibinde de muhtelif kimyevî maddeler var. Diğerlerine nisbeten zararlı yönü ağır basan bu maddeleri aşağıdaki şekilde sıralamak mümkün.

Pigmentler, alkaloidler, glusidler (şeker, selüloz), nikotin, amonyak, organik asit, reçine-mum, eterler-yağlar, mineraller, isoprenler...

Nikotin miktarı yüksek tütünden üretilmiş 20’lik bir paket sigaranın toplam nikotini, gerçekte bir insanı zehirleyecek, hatta öldürebilecek durumda.

Buna rağmen, günde bir paket veya daha fazla içenlerde zehirlenme belirtisi görülmeyişinin sebebi, bütün sigaraların aynı anda değil de aralıklı şekilde ve tütünün yanmasına bağlı olarak nikotinin de bir kısmının yanarak buharlaşıp, yani havaya karışmasıdır.

Fıtrî bir ihtiyaçtan doğmuyor

Sigara alışkanlığı başlamadan önce, tütüne karşı hiçbir ihtiyaç hissedilemez. Allah, insanı tütüne hiç ihtiyaç duymayacak bir fıtratta yaratmıştır.

Çoğunlukla, kişiyi sigara tiryakisi yapan şey, hiç önemsenmeden ve başlangıçta hiç hoşa gitmeden içilen ilk sigara(lar)dır.

Tütüne ve sigaraya karşı kişilerde bir arzunun uyanması ve içme ihtiyacının duyulması, esasen bu ilk safhadan sonra başlar ve gittikçe de kuvvet kazanır. Zamanla, bu işin geri dönüşü zor ve bazı kimselerde adeta imkânsız bir hal alır.

Sigaraya başlamada ve alışkanlık haline gelmesinde, şüphesiz çevre faktörlerinin de etkisi var: Aile, okul, asker ocağı, sosyal hayat, toplumsal olaylar, ayrıcalıklı özel günler gibi.

Tiryakiliğin psikolojisi

Tütün tiryakisi, yahut sigara bağımlısı olan kimse, hayatına renk katacak, problemlerinin çözümünü kolaylaştıracak, sıkıntılarını dağıtacak, boş zamanlarında kolay bir meşgale olacak nesneyi, gücü veya özelliği sigarada bulduğunu sanıyor. Haliyle de yanılıyor.

Şu ya da bu şekilde değişen çevre ve hayat şartları, kişinin içinde bulunduğu ruh halini de etkiler. Ailevî durum ve sorunlar. Sosyal çevre ile etkileşim halleri. Aşırı ilgi ile takip edilen yurt ve dünya genelindeki olaylar, kişilerin sigara ile buluşmasında, onunla kaynaşmasında etkili oluyor.

Velhâsıl: İnsanlar, keyiften de, kederden de içip tüketiyor bu nesneyi. Tabiî, en başta kendi sağlığını (ve de bütçesini) tüketerek.