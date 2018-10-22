Salgın bağımlılık: Sigara (5)

Pasif içiciler

Sigara içilirken havaya yayılan dumana “tüten duman”, solunum yoluyla çekilip salınan dumana da “içilen duman” denir.

Sigara, insan topluluklarının yaşadığı dünyanın hemen her yerinde biliniyor, tanınıyor ve ne yazık ki tüketiliyor. Üstelik, tüketim maddelerinin liste başında geliyor: Ekmekten, sudan, çaydan ziyade...

Bu derece yaygın şekilde tüketilen sigaranın dumanından etkilenmeyen insanların sayısı, neredeyse yok denecek kadar azdır.

İçenlerin durumu belli zaten. İçmeyenler de, ortamın şartlarına ve çevresindekilerin sigara içme oranına bağlı olarak, ister istemez o dumandan nasibini alıyor. İşte, bu durumda olanlara “pasif içici” deniyor.

Evet, tiryakilerin tüttürmüş olduğu sigaranın dumanını içine çekip havaya püfürmesiyle birlikte, bir başkasının ikinci kez solumuş olduğu o kirli dumanın pasif içiciler üzerinde de menfî, zararlı tesirler meydana getirdiği muhakkaktır.

Dolayısıyla, hekimlerin ve uzmanların “Sigaradan uzak durun” tavsiyesi, sadece aktif içicileri değil, pasif konumdaki ikinci, üçüncü kişileri de yakından ilgilendiriyor.

Sigara ile bağlantılı kazalar

Her kıvılcım, bir yangına gebedir. Sigara kıvılcımları da, potansiyel bir yangın çıkarma riskini taşıyor. Gelişi güzel şekilde yere atılan çakmaklar ve bilhassa söndürülmeden sağa sola atılan kibrit çöpleri, çoğu kez fâili meçhûlde kalan yangınların sebebidir.

Seyahat halinde iken içilen ve özellikle söndürülmeden araba camından fırlatılan sigara izmaritlerinin ağır maliyetli yangınlara sebebiyet verdiği kesinlik kazanmıştır. Rüzgârın da etkisiyle parlayarak etrafa saçılan kıvılcımlar, bazen bir arabanın tutuşmasına, bazen de yol kenarındaki ormanların yanıp kül olmasına sebebiyet veriyor.

Yine aynı sorumsuzlukla, evlerin balkon ve penceresinden yere, yahut çöp kutularına atılan sigara izmaritlerinin de zaman zaman tehlikeli yangınlara sebebiyet verdiği biliniyor ve görülüyor.

Ev ve işyerlerinde çıkan yangınların sebepleri arasında, yine sigara, çakmak ve kibrit çöplerinin önemli payı vardır. Keza, çocukların, orta yerde bırakılan bu tür nesneleri alıp tehlikeli şekilde kullanması da aynı sonuçları doğurmaktadır.

Bu ateşli nesnelerin yanlışlıkla ve dalgınlıkla yol açtığı zararlar da cabası.

Tartışmasız, zarar üstüne zarar

Eşyaya, çevreye ve bütçeye zarar verdiği muhakkak olan sigara tüketiminin en büyük zarar ve tahribatı, hiç şüphesiz insan sağlığı üzerinde görülmektedir.

Tütün dumanının (ve de sigaranın içine enjekte edilen muzır şeylerin) ihtiva ettiği zehirli (toksit) maddeler, organların normal fizyolojik fonksiyonlarını bozduğu, otonom sinir sistemi, dolaşım sistemi ve solunum sistemi başta olmak üzere vücudumuzdaki organların tamamında ayrı ayrı oranlarda türlü hastalıklara yol açtığı, bazen de tetiklemede bulunduğu bilinmektedir.

Tütünün zararlı etkileri sebebiyle, hastalık sayılmayan, fakat hayatın tadını kaçıran sabah bulantıları, balgam çıkarma, dil pası, tiksintili öksürük, başağrıları, iştahsızlık, halsizlik, çarpıntı, soluk kesilmeleri, dikkatin dağılması gibi türlü belirtiler dışında kronik bronşit, amfizem, kangrene götüren damar tıkanmaları, miyokard enfarktüsü ve bazı organlarda kansere kadar götüren ciddî sıkıntılar, hayatî problemler meydana geliyor.