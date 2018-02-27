Seferberlik hâli

Kırk dokuz yaşına giren gazetemiz Yeni Asya’nın 21 Şubat’ta başlayan “Yurt genelindeki 24 bin bayide bulundurma” hamlesi, seferberlik havasında devam ediyor.

Gazetecilik tarihimizde, böylesi bir hamle ilk defa gerçekleştiriliyor. İttihad ve Yeni Asya’nın baskı-tiraj adedi, geçmişte 80-100 bine dayanan rakamları bulduğu olmuştur. Fakat, Türkiye’deki bütün bayilere dağıtım yapma ve bütün satış noktalarında bulundurma organizasyonu ilk kez yapılıyor.

İşte, bu vesile ile 49 yıldır “tavizsiz istikrar çizgisi”nde yürüyen ve neşriyat yoluyla ilânât hizmetini idame ettiren gazetemize, bir nevi seferberlik mâna ve mahiyetinde olarak bütün kuvvet ve himmetimizle sahip çıkmamız lâzım. Tâ ki, dağıtım ağı bozulmasın, sirkülasyon kesilmesin ve muhtaçlarla müştakların eline kolaylıkla ulaşsın ve bu sûretle okunup istifade etme imkânı hâsıl olsun.

Şükür ki, bu meyanda ciddi çaba ve gayretler var. Hem de ülkemizin bir ucundan diğer ucuna... İşte bir misâl: Son on günlük seyahatlerle İstanbul, Ankara ve Kayseri’deki tabloyu yakînen müşahade ederek, sâir merkezlerle de telefonla irtibatlaşma sonucu gördüğümüz ve anladığımız kadarıyla, fedakâr Yeni Asya câmiası, üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmenin gayret ve kararlılığı içindedir.

İadeyi sıfırlamak maksadıyla, hemen hergün çevredeki, yahut yol güzergâhı üzerindeki bayileri kontrol ile 2-3 gazete alıp bunları başkasına hediye eden fedakâr kardeşlerimiz, arkadaşlarımız var. Bu vaziyet ise, şüphsiz hepimizin şevk ve ümidini tazeleyip ziyadeleştiriyor.

Camiamızda memnuniyetle görüp umuma tavsiye ettiğimiz aynı şeyleri, şükürler olsun, şahsımızda ve ailemizde de aynen tatbik ediyoruz. Tatbik ettiğimiz içindir ki, Rabbim tesirini halk ediyor.

21 Şubat’tan itibaren başlayan seferberlik halinin bir gereği olarak, ailecek hergün 7-8 bayideki durumu kontrol ediyor ve en az dört adet gazete alarak, bunları komşu evlere, yahut esnafa bırakıyoruz. Hediye ederken de, teşekkürlerine mukabil onlara şunu söylemeyi ihmâl etmiyoruz: Yeni Asya, artık bütün bayilerde. En yakın bayiden kendiniz de bu gazeteyi alabilirsiniz.

İşte, kendimizin de dahil olduğu bu gayretli seferberlik halinin, hiç olmazsa bir ay süreli olarak, yani 23 Mart odaklı “Bediüzzaman Haftası”na kadar devam ettirilmesini önemle tavsiye ediyoruz. O tarihe kadar, ailemizin herbir ferdinin bir bayi ile alâkadar olması ve mümkünse bir adet gazete alıp okuduktan sonra başkasına takdim etmesi, hakikaten her bakımdan büyük ehemmiyet arzediyor.

23 Mart’tan itibaren, yeni hamleler ve yeni bazı ek tedbirlerle, neşriyat hizmetimize inşaallah daha coşkulu bir azim ve gayretlilik içinde devam etmeyi ve bütün bunları belli bir plân-program dahilinde sürdürmeyi düşünüyoruz.

Tâ başından beri sıralamış olduğumuz bütün bu ihlâs ve gayret kanatlı hizmet faaliyetler, bir yönüyle 50. yıl için de bir nevi ihzâriye (hazırlık) hükmüne geçecek. Yeni Asya’nın, adeta kanatlanıp uçuşa geçme safhası ise, bir yandan sayfa adedini arttırırken, bir yandan da fiyatını düşürmesiyle, inşallah zamanla bu da mümkün hale gelir diye duâ ediyoruz.

GÜNÜN TARİHİ 27 Şubat 1917

Çarlık sona erdi

Rusya'da I. Dünya Harbi esnasında başlayan ve giderek tırmanan iç kargaşa, nihayet önüne geçilmez bir isyana dönüştü: 370 yıldır süregelen Çarlık rejimi, 27 Şubat 1917'de yıkılarak tarihe karıştı.

Önce bir geçici hükümet kuran Bolşevikler, birkaç ay zarfında hakimiyeti tamamiyle ele geçirdi ve 7 Ekim'de Bolşevik İhtilâlini tamamlamış oldu. Ekim 1917'de Rusya'da yaşanan Bolşevik İhtilâlin en büyük kurbanı ise Çar II. Nikolay (resimde görülen) ve ailesi oldu. Darbe lideri Lenin’in talimatıyla, Çar Nikolay ve ailesi, bir bodrumda kurşuna dizilerek öldürüldüler. Bir ismi de "Komünist İhtilâli" olan bu yıkıcı hareketin lider kadrosunu Lenin, Troçki ve Stalin gibi muhaliflerine kan kusturmak ve devlet gücüyle aykırı fikir sahiplerine hayat hakkı tanımamakla şöhret bulan gaddar zalimler teşkil ediyordu. Çarlığın ömrü 370 yıl, komünist rejimin ömrü ise ancak 70 yıl kadar sürebildi.

@salihoglulatif: Bediüzzaman: Tahmin ederim, şimdi küre-i arzda Risâle-i Nur şakirtlerinden, kalben ve ruhen ve fikren daha az sıkıntı çeken yoktur. Çünkü, kalb ve ruh ve akılları iman-ı tahkikî nurlarıyla sıkıntı çekmezler. (13. Şua)