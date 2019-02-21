Sevk-i İlâhî ile 50 yıl

Evet, gazetemiz Yeni Asya, bugün itibariyle 50 yaşına girmiş bulunuyor. Hayırlı, uğurlu, mübarek olsun.

Tam da Avrupa’nın Asya’ya bağlandığı 21 Şubat 1970 tarihinde yayın hayatına başlayan Yeni Asya, şüphesiz ki zarûrî bir ihtiyaçtan doğdu. Ve, tam yarım asırdır doğrudan bir “sevk-i İlâhî” ile istihdam ediliyor.

Denilebilir ki, kuruluşunun asıl maksadı, varlık sebebi, dolayısıyla hikmet-i vücudu şudur: Bediüzzaman Hazretleri’nin, Kurân’ın malı olan Risâle-i Nurlar ile ihdas etmiş olduğu bilhassa “içtimaî ve siyasî” sahadaki ders ve düstûrlar çerçevesinde, günlük matbuât lisânıyla neşir ve ilânat noktasındaki mühim bir vazifeyi deruhte etmeye çalışmak.

Elli yaşına giren Yeni Asya’nın bu mânâdaki bir istikametli hizmet dairesi içinde istihdam edildiğinin, şahsen de en az kırk beş yıllık şahidiyim.

Zira, gazeteyi tâ 1974’ün başından itibaren düzenli şekilde okumakta ve tam kırk yıldır içinde bilfiil çalışmaktayım.

Evet, henüz 15-16 yaşlarında bir lise talebesi iken, sırf tehlikede olan imanı kurtarmak için ziyaretine gittiğim Batman merkez vaizi (merhûm) Cemal Gündoğdu hocam, elime Risâle-i Nurlar’ı verdikten hemen sonra, Yeni Asya’ya abone olmama da vesile oldu. Çok şükür, o gün bugündür, hiç fâsılasız bir şekilde okuyup âcizane istifade etmeye çalışıyorum.

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Evet, Yeni Asya bir “sevk-i İlâhî”ye tâbi olarak istihdam edildiği gibi, şahsen benim Yeni Asya ile olan irtibatım ve içinde istihdam olunmam dahi, tamamıyla bir “sevk-i İlâhî” ile olup bir tevâfuklar zinciriyle devam edegeldi:

* Personel sıfatıyla Yeni Asya’ya ilk müracaatim 21 veya 22 Şubat 1979’da oldu.

* Yıllar sonra dünyaya gelen ilk kızımın doğum günü, tam bir tevâfukla 21 Şubat.

* Yıllar sonra ilk kızımla evlenen ilk damadımın doğum günü, benim gazeteye ilk müracaat ettiğim tarihle (1 farkla) aynı: 22 Şubat.

Buna benzer daha başka tevâfuklar da var ki, toplamı iyi bir yekûn tutuyor. Yekûn tutan tevâfuklar ise, yapılan hizmetin makbuliyetine ulviyetine alâmet ve makbuliyetine bir nevî işaret teşkil ediyor.

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Yeni Asya bir gaye değil; bir vesile, bir vasıtadır. Makbul ve hayırlı hizmetlerin vesilesi, vâsıtası... Haliyle, bu türden hayırlı işlerin bir takım “muzır mânileri” de olur ve olmakta. Mühim olan, ihlâs ve sadâkati bozmadan hizmetine devam etmektir. Allah’ın inayetiyle, zaman içinde her türlü mâni izâle olup gider; mustakîm hizmet ise, istikametle yoluna devam eder.

Bu gazete ve camiası, elli yıllık zaman zarfında çok büyük badireler atlattı. Özellikle darbe dönemlerinde ve baskıcı yönetimler zamanında çok ağır bedeller ödetildi. Ancak, bu gazete ve sâdık camiasını yine de yolundan çeviremediler, istikametini değiştiremediler.

Bütün bu çalkanılı ve sarsıntılı devirleri gören, yaşayan ve hiç olmazsa son kırk beş yıllık dönemine yakînen şahit olan bizler, kudsî bir hakikate inanmışız ki, o hakikat bizi inayet ile muhafaza altında tutuyor. İnandığımız o hakikati ise, hakikatli bir şair şu mısraları ile dile getiriyor:

Takdir-i Hüdâ kuvve-i bâzû ile dönmez;

Bir şem’â ki Mevlâ yaka, üflemekle sönmez!