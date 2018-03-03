Söz-fiil tenakuzu

Bir insanın sözleri ile fiiliyâtının birbirini doğrulaması, tasdik etmesi gerektiğine dair pekçok vecize var.

Bu meyanda, birçok Âyet-Hadis’in yanı sıra, Mevlânâ’dan Bediüzzaman’a kadar birçok zatın tesirli dersine, nasihatına, irşadına da rastlamaktayız: “Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Sözünüzü, fiiliniz tasdik etmeli” gibi...

Evet, bu zamanda çekilen en büyük handikaplardan biri hiç tereddütsüz budur: Gördüğünüz, dinlediğiniz, güvenmek istediğiniz pekçok insanın, sözleri ile fiileri arasında ciddî tenakuzlar, aykırılıklar, fâhiş zıtlıklar oluyor.

Bunu fark edince, haliyle üzülüyorsunuz. İnsanlara güveniniz azalıyor. Bazen de karamsarlığa düşüyorsunuz. “Ya hiç mi iyi, dürüst, nâmuslu, tutarlı kimse kalmadı” diye, için için yanıyor, kıvranıp duruyorsunuz.

Kelimenin tam anlamıyla “güven bunalımı” yaşıyorsunuz. Zira, bazen en güvendiğiniz, en çok değer verdiğiniz, hatta yıllarca kader birliği yaptığınız insanların, bir taraftan sizi gözden çıkardığını ve hatta kuyunuzu kazdığını fark ediyorsunuz. Haliyle sarsılıyor ve adeta vurgun yemişe dönüyorsunuz.

Bütün bunlar, yaşadığımız gerçek hayatın cilveleri arasında yer alıyor. Ne var ki, hayat ve hakikat bun(lar)dan ibaret değil. Bu sebeple ye’se, ümitsizliğe, karamsarlığa düşmeye hiç gerek yok.

Şayet, hayatın gerçekleri sırf o karamsarlık yayan tablolardan ibaret olmuş olsaydı, Cenâb-ı Hak da dünyanın ömrüne nihayet verirdi. Dünya döndüğüne ve hayat devam ettiğine göre, demek ki, her türlü aksiliğe-olumsuzluğa rağmen ümitsizliğe düşmemeli, sebeplere teşebbüs ile Allah’a tevekküle devam etmeli.

Sebeplere teşebbüs ile hareketlenmek, hiç şüphesiz bereketi netice verir. Yerinde tevekkül ise, aklın, kalbin ve ruhun huzurunu, sükûn ve selâmetini temin eder.

Bu meyandaki huzur ve selâmetin kemâl noktasına erişmek ise, başkasından ummadığımız hatalara-tenakuzlara kendimiz düşmemekle; başkasından beklediğimiz doğruları da nefsimizde bizzat yaşamakla mümkün olur ancak.

GÜNÜN TARİHİ: 03 Mart 1878

Ayastefanos’tan Berlin’e giden yol

Rumî takvime göre 1293’te yaşanan "93 Harbi", Milâdî olarak 1877-78’ senelerine tekàbul ediyor.

Yaklaşık dokuz ay süren bu kanlı ve katliâmlı ve dehşet verici bir mühaceretli harbin ardından, taraflar arasında önce Edirne’de Mütareke (Ateşkes: 31 Ocak 1878) yapıldı. Bu mütarekeyi de 3 Mart 1878'de imzalanan Ayastefanos (Yeşilköy) Antlaşması takip etti.

Ne var ki, Yeşilköy’de Rusya ile yapılan anlaşmanın şartları çok ağır idi. Öyle ki, Osmanlı’yı parçalayıp sonunu getirecek derecede ağır idi.

İşte, tam da bu noktada, devreye Almanya girdi ve 13 Temmuz 1878'de imzalanacak olan Berlin Antlaşması’nın yolunu açtı.

Bu arada, Sultan Abdülhamid ile İngiltere hükümeti arasında telgrafla irtibat kuruldu. İngiltere, Kıbrıs Adası’nın idaresi kendilerine verilmesi şartıyla, Rus taarruzunu durdurmaya çalışacağını iletti. İngiltere'nin bu talebi kabul edilince, Ruslar’ın ilerlemesi Yeşilköy'de durdu ve bütün bütün aleyhimize görülen bir anlaşma sağlanmış oldu.

Sultan Abdülhamid işi ağırdan aldı ve Avrupa'nın sömürgeci devletlerinden ayrı tuttuğu Almanya'yı da yapılacak yeni bir görüşmeye dahil etmek istedi.

Alman Devlet Başkanı Bismark, hadiseye yapıcı yaklaştı ve "Osmanlı'ya yardım" şeklinde anlaşılacak yeni bir barış görüşmesi için ortamı ve şartları hazırlamaya koyuldu.

Böylelikle, Yeşilköy Anlaşması’nın hükümleri hiç uygulanmadan, Almanya'da imzalanan Berlin Antlaşması devreye girmiş oldu. Bu anlaşma, Osmanlı Devleti açısından daha uygun ve çok daha avantajlı oldu.

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@salihoglulatif:

“Yeni Çağ”da eski kafa... Kendinden söz ettirmek için tıpkı "Camiyi pisleten adam" misâli, bu gazetenin kimi yazarları da Said Nursî'ye hakaret ve iftira ile çamur atma yarışına katıldı. Attıkları çamur, döner suratlarına yapışır.