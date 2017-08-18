"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

Usta şâirden teröriste methiye...

M. Latif SALİHOĞLU
18 Ağustos 2017, Cuma
GÜNÜN TARİHİ: 18/19 Ağustos 1915

Şair Tevfik Fikret... Ölümünün (18/19 Ağustos 1915) üzerinden yüz yıldan fazla bir zaman geçti. Ama, onunla ilgili tartışmalar bir türlü bitmek bilmedi; nitekim, günümüzde de devam edip gidiyor.

Oğlu Haluk’un Amerika’da papaz olmasına sevinen Tevfik Fikret, gerek fikrî yönü ve gerekse amel ve itikadı yönü itibariyle, son derece uçuk ve aykırı bir tip.

Ama, onun bütün bu aykırılık arz eden yönleri, onun “usta bir şair”, yahut etkili bir kalem erbâbı olmasına engel değil.

Dahası, itikaden onun sapıklık derecesindeki vaziyetine rağmen, söylediklerinin tamamının yalan yanlış şeyler olduğu sonucunu çıkarmaz.

Tıpkı Dr. Abdullah Cevdet, Ziya Gökalp veya Nazım Hikmet gibi...

Her insan gibi, bunların da çok fenâ yönleri ile birlikte, zaman zaman doğru ve isabetli söz veya davranışları söz konusu.

Kısa biyografisi

1867 İstanbul doğumlu olan Tevfik Fikret’in ölüm ve mezar yeri de yine İstanbul.

Asıl ismi Mehmet Tevfik'tir. Servet-i Fünûn devri şâirlerindendir. Birçok şiir kitabı bulunmaktadır.

Mezarı İstanbul Boğazı sırtlarındaki Âşiyan'a sonradan taşındı. İlk mezar yeri, Eyüpsultan Kabristanı’ndaydı.

Daha önceden medhiyeler düzdüğü Sultan Abdülhamid'e 1905’te bir Ermeni teröristin bombalı tuzak kurmasını coşkuyla alkışladı. Bu elim hadiseye dair yazdığı "Bir lâhza-i teehhur" başlıklı şiir de hayli meşhurdur.

Bu ibretlik şiirin bir bölümü şöyledir: 

Bir patlama, bir duman ve bütün bir şenlik alayı

Sahnelediği oyunu seyreden kalabalık; haşin, azgın

Tırnaklarıyla bir kahredici elin, didik didik

Yükseldi havaya bacak, kelle, kan, kemik

Ey yüce patlama! Ey öc alıcı duman!

Kimsin, nesin; bu saldırıya iten ne, sebep ne, kim?

Silkip yüzyılların boyunlarındaki ilmiklerini, en çetin 

Bir uykudan uyandırır milleti dehşetin. 

Ey şanlı avcı, tuzağını boşuna kurmadın! 

Attın, ama yazık ki, yazıklar ki vuramadın! 

(NOT: Baştan sona kin ve öfke kusan bu şiirin burada iktibas ettiğimiz son beyitinde, bugünkü dille şunu demek istiyor: "Ey şânlı terörist! Tuzağını boşyere kurmadın. Attın, ama yazıklar olsun ki, isabetle vuramadın!”)

* * *

Tevfik Fikret, görüldüğü gibi Sultan II. Abdülhamid'e o derece düşmandır ki, bir Ermeni teröristin bombalı cinayetini dahi çekinmeden alkışlayabiliyor.

Bombanın patlamasıyla, mâsum birçok insan vefat etti, yaralandı; atlar telef oldu, vesaire...

 Ancak, bu feci durum bile, anlaşılan o kindar şairin hiç umurunda bile değildi.

* * *

İşte, böylesine fenâ ve fâni bir şahsiyet olan Tevfik Fikret'in şiirlerinde ise, az da olsa zaman zaman doğru ve isabetli fikirlerin de yer aldığını görmek mümkün. Bunları da ayrıca bilmek ve kişiyi olduğu gibi tarif etmek lâzım.

Üstad Bediüzzaman'ın tâbiriyle "fenâ ve fâni bir adam" olan Tevfik Fikret'in güzel ve bâki şöyle bir sözü var:

Zulmün topu var, güllesi var, kal’ası varsa,

Hakkın da bükülmez kolu, dönmez yüzü vardır.

* * *

Bir insanı değerlendirmeye tabi tutarken, onu olduğu gibi görüp öyle de göstermeli.

Sonradan sokuşturmalar, yahut ideolojik yaklaşımlar sonucu yapılan yanlı değerlendirmeler, bir gün illa ki döner ve aksi tesir meydana getirir.

Bu sebeple, herkes gibi Tevfik Fikreti de olduğu gibi tanımaya ve tanıtmaya çalışmalı. Zira, onun benzeştiği bazı portreler olduğu gibi, günümüzde de onunla benzerlik arzeden çok sayıda entelektüel şahsiyet var.

***

@salihoglulatif:

SÜRÜ mantığı veya psikozuyla hareket edenlerin çoğu iki kimlikli, iki kişiliklidir. Yani, adeta “çift karakterli” olurlar. Meselâ, şahsî kimliğiyle ve özel hayatında “melek gibi” iken, şuursuzca ve muhakemesizce bağlı bulunduğu grup kimliği itibariyle, adeta şaytanlaşabiliyor.

Okunma Sayısı: 1929
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Ali Tam

    18.08.2017 23:04:00

    Yuvarlandi durdu ömrü boyunca bir kaya Vuslat eyledi vatani asliyesi Gayya'ya

  • Abdullah TUNÇ

    18.08.2017 09:13:33

    Maalesef kişiler çoğu zaman,olduğu gibi,objektif bir nazarla değerlendirilmiyor.İyi ve kötü yönleriyle birlikte bir analize tabi tutulmuyor. İndi ve ideolojik bakış açılarıyla değerlendiriliyor.Böyle olunca da kişilerle ilgili gerçek ve sağlıklı bir bilgiler ulaşılamıyor.Yapılan açıklamalar yanıltıcı oluyor.Bu şekilde birçok hak ihlalleri oluyor.Toplumda kavga ve çekişmelerin bir sebebi de bu olsa gerek.İlahi adalette günah ve sevaplar birlikte tartılıyor.Bu bizim için de ölçü olmalı.Buna göre insanları tartıp ölçmeliyiz.Ki bir haksızlığa neden olmayalım. ''Sürü mantığı veya psikozuyla hareket edenlerin çoğu iki kimlikli,iki kişiliklidir'' diyorsunuz.Ben çok kimlikli ve çok kişiliklidirler diyorum.Ortama göre renkten renge giriyorlar.Ne çekiliyorsa işte bu bukalemun karakterli insanlar yüzünden çekiliyor...

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

#NuraÖzgürlük

Medrese-i Yusufiye'de

180. gün

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

OHAL rejimi çığırından çıktı

'Satılmayan kurbanlıklar' hakkında Bakan Fakıbaba'dan açıklama

Bayram trafiğinde kırıcı olmayın

Dindar dediğimiz kişiler de yüzbinlerce aileyi parçaladılar

''Gerçek dışıdır"

Haftanın önemli maçında kazanan Beşiktaş oldu

Şemdinli'de patlama: 3 güvenlik korucusu yaralandı

Bir Adil Öksüz açıklaması da İçişleri Bakanlığı'ndan

Bakanlık uyardı: Sokakta kurban kesenler dikkat!

Feryadlara kulaklar kapalı

OHAL’de kamuda 108 bin 896 ihraç

Cezaevleri yüzde 110 dolu

AB: Söz verilen para ödensin

''Ümit ediyorum ki, Sayın Başbakan yaptığı hata ve gafın farkındadır''

Genelkurmay'dan operasyonlar hakkında açıklama

Akıncı Üssü davasında 4. hafta tamamlandı: "Böyle bir cevap usulü yok"

Kılıçdaroğlu: Bardağı taşıran son damla olmuştur

Ahlaka ve hukuka kesinlikle aykırıdır

İftirayı gazetecilik zannedenlerden korkuyorum

En Çok Okunanlar

Mağdur Kürsüsü

Dindar dediğimiz kişiler de yüzbinlerce aileyi parçaladılar
Genel

OHAL rejimi çığırından çıktı
Ömer Faruk ÖZAYDIN

15 Temmuz kehaneti
Kâzım GÜLEÇYÜZ

Yeni Asya mensubu yargıdan kaçmaz
Genel

''28 Şubat'ın uzantılarıdır''
Genel

'Satılmayan kurbanlıklar' hakkında Bakan Fakıbaba'dan açıklama
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Yusuf Ali Akbaş

Bediüzzaman’ın cihad yorumu
Emin Fırat

Bayram
Faruk ÇAKIR

Ayasofya ne zaman gündem olur?

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.